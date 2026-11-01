Exporturile Coreei de Sud au crescut cu 93,7% în octombrie. Inteligența artificială alimentează cererea de cipuri

Exporturile Coreei de Sud au crescut cu 93,7% în octombrie 2026, ajungând la un nivel record de 115,28 miliarde de dolari. Avansul a fost determinat de cererea globală pentru semiconductori, stimulată de investițiile în inteligența artificială.

Exporturile Coreei de Sud au crescut cu 93,7% în octombrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 115,28 miliarde de dolari. Este cea mai mare creștere înregistrată din ianuarie 1974, potrivit datelor guvernamentale publicate duminică. Evoluția a fost susținută de cererea globală ridicată pentru semiconductori, alimentată de investițiile în inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI).

Avansul din octombrie a depășit creșterea de 83,7% înregistrată în septembrie. Coreea de Sud, a patra economie ca mărime din Asia, beneficiază de extinderea investițiilor globale în infrastructura pentru inteligență artificială, care stimulează comenzile pentru cipuri.

Economia țării a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, susținută de exporturile puternice de semiconductori și de investiții. În același timp, marii producători de cipuri Samsung Electronics și SK Hynix au raportat creșteri importante ale profiturilor.

Ministrul Comerțului din Coreea de Sud, Kim Jung-kwan, a estimat că exporturile anuale ale țării vor depăși pragul de 1.000 de miliarde de dolari în noiembrie, în condițiile în care livrările externe au continuat să crească puternic și au trecut de 110 miliarde de dolari în octombrie.

„Având în vedere că exporturile au continuat să crească puternic, depășind 110 miliarde de dolari în octombrie, devine tot mai sigur că exporturile anuale vor atinge pragul de 1.000 de miliarde de dolari în cursul lunii noiembrie”, a declarat Kim Jung-kwan.

În perioada ianuarie-octombrie, exporturile Coreei de Sud au însumat 930 de miliarde de dolari. Dacă va depăși pragul anual de 1.000 de miliarde de dolari, țara va deveni a patra din lume care atinge acest nivel, după Statele Unite ale Americii, China și Germania.

Un rol important în această evoluție l-au avut exporturile de semiconductori, care au crescut cu 259,4% în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, ajungând la 56,44 miliarde de dolari.