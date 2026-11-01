Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2027 și Bacalaureat. Calendarul examenelor

Ministerul Educației a anunțat publicarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională 2027 și examenul de Bacalaureat 2027. Materialele sunt disponibile online, pe platforma Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, și îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu structura probelor. Instituția a publicat și calendarul examenelor, cu datele importante pentru candidați.

Ministerul Educației a anunțat duminică, 1 noiembrie, publicarea modelelor de subiecte pentru absolvenții clasei a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională în anul școlar 2026-2027, precum și pentru candidații la examenul de Bacalaureat din 2027.

Potrivit instituției, materialele au fost publicate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și pot fi consultate pe platforma subiecte.edu.ro.

Elevii de clasa a VIII-a pot accesa modelele pentru Evaluarea Națională prin intermediul acestei secțiuni dedicate.

În cazul candidaților la Bacalaureat, materialele sunt disponibile la următoarea adresă: Modele de subiecte Bacalaureat 2027.

Probele scrise ale Evaluării Naționale din 2027 sunt programate în luna iunie. Prima probă, cea la Limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie.

Pe 24 iunie este programată proba la Matematică, iar pe 25 iunie se va desfășura proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie. În perioada 30 iunie-2 iulie, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 7 iulie.

În ceea ce privește Bacalaureatul, probele scrise din prima sesiune se vor desfășura între 14 și 18 iunie 2027.

Candidații vor susține Limba și literatura română pe 14 iunie, proba obligatorie a profilului pe 15 iunie, iar proba la alegere a profilului și specializării pe 17 iunie.

Pe 18 iunie este programată proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale.

Evaluarea competențelor va începe în aprilie. Între 12 și 14 aprilie vor avea loc probele de comunicare orală la Limba română, iar între 14 și 16 aprilie cele la Limba maternă.

Competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate în perioada 19-21 aprilie. Probele de evaluare a competențelor digitale sunt programate între 21 și 23 aprilie.

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe 24 și 25 iunie.

Rezultatele finale ale Bacalaureatului vor fi publicate pe 1 iulie 2027, după soluționarea contestațiilor.