Locuințele, tot mai greu de cumpărat. Românii au nevoie de peste 7 ani de salariu mediu pentru a cumpăra un apartament

Cumpărarea unei locuințe a devenit considerabil mai dificilă pentru români în ultimii doi ani, pe fondul creșterii prețurilor, deprecierii leului și majorării taxelor. Dacă în 2024 un apartament de 50 de metri pătrați costa echivalentul a 5,5 ani de venit mediu, în prezent sunt necesari aproximativ 7,8 ani. Potrivit Imobiliare.ro Finance, incertitudinea economică și teama privind siguranța locului de muncă reprezintă principalele motive pentru care potențialii cumpărători renunță la achiziție.

Prețurile locuințelor din România au continuat să crească în ultimii doi ani, în special în marile orașe, unde oferta de proprietăți disponibile s-a redus constant.

Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance, a explicat luni, în cadrul evenimentului „Orașul meu – acasă și la birou”, organizat de News.ro, că dezechilibrul dintre cerere și ofertă rămâne principalul factor care determină scumpirea locuințelor.

La acesta se adaugă deprecierea monedei naționale și majorările de taxe, care au amplificat creșterile de preț.

„În ceea ce priveşte preţurile e clar că avem o continuare a creşterilor de preţ, pe care o observăm de la an la an. Cea mai mare parte a acestui trend vine din diferenţa dintre cerere şi ofertă”, a declarat Dan Niculae.

Datele companiei arată o deteriorare semnificativă a accesibilității locuințelor, raportată la venitul mediu.

În 2024, cumpărarea unui apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, necesita echivalentul a aproximativ cinci ani și jumătate de venit mediu.

În prezent, aceeași categorie de locuință costă echivalentul a 7,8 ani de venit mediu, o creștere de peste doi ani. Calculul reprezintă un raport între prețul locuinței și venitul mediu, nu durata efectivă de rambursare a unui credit ipotecar.

Imobiliare.ro Finance a identificat trei motive principale pentru care potențialii cumpărători renunță la achiziționarea unei proprietăți prin credit. Cel mai important este lipsa de predictibilitate economică, invocată de aproximativ jumătate dintre persoanele analizate.

Incertitudinea privind evoluția economiei și siguranța locului de muncă îi determină pe mulți români să amâne contractarea unui împrumut pe termen lung.

Al doilea obstacol este dificultatea de a economisi suma necesară pentru avansul unui credit ipotecar.

Abia pe locul al treilea se situează veniturile insuficiente, care limitează suma pe care cumpărătorii o pot împrumuta.

Aceste probleme apar într-un context în care locuințele continuă să se scumpească, iar persoanele interesate de prima proprietate trebuie să suporte integral diferențele de preț din propriile venituri sau din finanțarea bancară.

Un alt factor care a redus puterea de cumpărare este evoluția cursului valutar. Potrivit lui Dan Niculae, deprecierea leului a determinat o creștere de aproximativ 6% a prețurilor locuințelor exprimate în moneda națională.

Impactul este resimțit în special de persoanele care își cumpără prima locuință și își obțin veniturile în lei.

În schimb, cei care vând o proprietate pentru a cumpăra alta sunt mai puțin afectați de diferențele de curs, deoarece ambele tranzacții sunt realizate, în general, prin raportare la aceeași monedă.

„Aceste creşteri de preţ pe care le vedem la euro sunt mai apăsate în lei, deci impactul pe care cumpărătorii îl văd este mai mare, ceea ce duce la o deteriorare a puterii de cumpărare a locuinţelor în ultimii doi ani cu peste 10%”, a explicat reprezentantul Imobiliare.ro Finance.

Doar în ultimul an, puterea de cumpărare a locuințelor, calculată ca raport între salariul mediu și prețul pe metru pătrat, s-a deteriorat cu aproximativ 6%.

Dan Niculae a subliniat că oferta de locuințe disponibile în marile orașe a continuat să se reducă de la un an la altul. Această evoluție menține presiunea asupra prețurilor, într-o perioadă în care cumpărătorii se confruntă și cu efectele cursului valutar și ale fiscalității.

Cu toate acestea, România rămâne competitivă în comparație cu alte piețe imobiliare din regiune, în special în ceea ce privește raportul dintre prețurile locuințelor și veniturile populației din marile centre urbane.

„În ultimii doi ani aveam în jur de 5 ani şi jumătate, în 2024, ani de venit mediu în care îţi puteai cumpăra un apartament de două camere de 50 de metri pătraţi. Astăzi timpul mediu este undeva la 7,8 ani de venit mediu”, a declarat Niculae.

Potrivit acestuia, situația din București este ușor mai favorabilă decât media analizată, iar diferențele dintre marile orașe rămân importante.