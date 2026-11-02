Schimbări importante la ChatGPT. OpenAI va uni Chat și Work și va introduce noi limite de utilizare pentru abonați

OpenAI pregătește o schimbare importantă a modului în care funcționează ChatGPT, prin reunirea secțiunilor Chat și Work într-o singură interfață. Utilizatorii vor putea trece mai ușor de la conversațiile obișnuite la sarcini complexe, fără să schimbe secțiunea aplicației. Începând din decembrie, compania va introduce și un sistem comun de limite de utilizare pentru ChatGPT și Codex, care va afecta abonamentele Plus, Pro și Business.

OpenAI intenționează să simplifice experiența utilizatorilor ChatGPT prin eliminarea separării dintre secțiunile Chat și Work.

Potrivit TechCrunch, compania a prezentat modificarea într-un e-mail transmis utilizatorilor, anunțând că noua interfață va fi testată inițial pe un grup restrâns, înainte de a deveni disponibilă pe scară mai largă.

În prezent, Chat este destinat întrebărilor obișnuite, conversațiilor și solicitărilor rapide, în timp ce Work permite realizarea unor activități mai complexe, care necesită mai mulți pași.

Printre acestea se numără documentarea unor subiecte, analiza informațiilor și crearea de documente, prezentări sau site-uri web.

Prin reunirea celor două experiențe, OpenAI urmărește să permită utilizatorilor să înceapă o activitate printr-o simplă conversație și să continue direct cu realizarea efectivă a sarcinii.

Compania a explicat în mesajul transmis utilizatorilor că modificarea va permite trecerea de la explorarea unei idei la punerea acesteia în practică, fără schimbarea interfeței.

Noua experiență va permite și integrarea fișierelor și a pluginurilor, astfel încât utilizatorii să poată furniza informații suplimentare și să urmărească sau să coordoneze activitatea ChatGPT pe parcurs.

Deși Chat și Work vor fi reunite, OpenAI nu intenționează să integreze și experiența Codex în aceeași interfață.

Codex, disponibil separat în aplicația desktop, este destinat activităților de programare și va continua să funcționeze independent după implementarea modificărilor.

Astfel, utilizatorii vor avea o experiență unificată pentru conversații și sarcini generale, dar vor putea utiliza în continuare Codex separat pentru dezvoltarea și gestionarea proiectelor software.

OpenAI nu a comunicat, în informațiile prezentate, o dată exactă pentru lansarea generală a interfeței unificate.

O altă modificare importantă vizează modul în care este calculat consumul pentru utilizatorii care plătesc un abonament.

Potrivit paginii de asistență actualizate de OpenAI, începând din decembrie, abonamentele Plus, Pro și Business vor avea o limită comună de utilizare pentru ChatGPT și Codex.

Aceasta înseamnă că utilizarea celor două servicii va fi contabilizată în cadrul aceluiași buget disponibil, în locul unor limite complet separate.

Consumul va fi măsurat în tokenuri, unitățile de informație pe care modelele de inteligență artificială le procesează și le generează.

Sarcinile mai complexe, care necesită procesarea unor cantități mari de informații, precum și utilizarea modelelor avansate vor consuma, în general, o parte mai mare din limita disponibilă.

Modificarea ar putea fi relevantă în special pentru abonații care folosesc frecvent atât ChatGPT, cât și Codex pentru activități complexe.

OpenAI a precizat că există o excepție importantă de la noul sistem. Conversațiile realizate în modul Instant nu vor fi contabilizate în limita comună de utilizare pentru ChatGPT și Codex.

Compania estimează că majoritatea utilizatorilor nu vor ajunge să aștepte resetarea limitelor mai des decât în prezent.

Abonații vor putea verifica nivelul de utilizare rămas și momentul următoarei resetări direct din setările aplicației, în secțiunea Usage.

În cazul în care limita disponibilă este atinsă, utilizatorii vor avea mai multe opțiuni, în funcție de abonamentul și funcționalitățile utilizate.

Aceștia vor putea aștepta resetarea limitei, vor putea trece la un abonament superior sau vor putea achiziționa credite suplimentare pentru funcționalitățile eligibile.

Noul sistem va reuni astfel consumul asociat unor activități diferite, de la solicitări complexe în ChatGPT până la utilizarea Codex pentru programare, în timp ce conversațiile obișnuite prin Instant vor rămâne în afara acestei limite comune.