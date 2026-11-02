Kelemen Hunor cere indexarea pensiilor de la 1 ianuarie. Liderul UDMR invocă o inflație de aproximativ 7,5%

Kelemen Hunor susține că pensiile trebuie indexate de la 1 ianuarie 2027, în funcție de inflația din 2025. Liderul UDMR consideră că aplicarea acestei obligații legale nu mai poate fi amânată în România. El invocă pierderea puterii de cumpărare, pe fondul scumpirilor din 2025 și 2026. UDMR nu a discutat însă subiectul cu premierul sau cu miniștrii Finanțelor și Muncii.

Indexarea pensiilor trebuie aplicată de la începutul anului 2027, potrivit lui Kelemen Hunor, care a declarat la Euronews România că această obligație legală a fost amânată timp de doi ani prin ordonanțe.

„Toată lumea a fost de acord”, a spus liderul UDMR, referindu-se la aplicarea indexării.

În argumentația sa, Kelemen Hunor a pus accent pe efectele inflației asupra veniturilor pensionarilor. Acesta consideră că scumpirile din ultimii doi ani nu mai permit o nouă amânare a creșterii pensiilor.

„Nu se mai poate amâna, fiindcă și în 2025 și în 2026 era o inflație și este o inflație mare, care mănâncă din puterea de cumpărare”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR susține că indexarea trebuie realizată „așa cum scrie legea”, prin raportare la inflația din 2025. El estimează acest indicator la aproximativ 7,5%.

Poziția exprimată de Kelemen Hunor nu a fost discutată de UDMR cu premierul Luca Niculescu, cu ministrul Finanțelor sau cu ministrul Muncii. În lipsa acestor discuții, liderul formațiunii nu a indicat ce decizie anticipează din partea Executivului.

„Nu știu la ce să ne așteptăm”, a recunoscut Kelemen Hunor.

La învestire, premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi indexate începând cu anul 2027. Șeful Guvernului a precizat că măsura va fi aplicată „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”.

În privința salariului minim, Kelemen Hunor susține că o creștere nu ar trebui grăbită înainte de clarificarea măsurilor avute în vedere pe termen mediu. Liderul UDMR apreciază că discuția poate avea loc după ce va putea fi evaluată situația din anul următor.

„Dacă mai pui o presiune înainte să vezi ce faci pe termen mediu, produci pagube”, a spus Kelemen Hunor.

Referitor la legea salarizării, acesta nu consideră că adoptarea prin asumarea răspunderii Guvernului reprezintă „o capcană”. În opinia sa, evaluarea unei asemenea decizii depinde de conținutul proiectului.