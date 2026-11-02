Pensiile ar putea crește cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027. Florin Manole anunță când va fi stabilită majorarea

Pensiile românilor ar putea fi majorate cu 7,3% începând de la 1 ianuarie 2027, potrivit estimărilor prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole. Procentul este unul preliminar și poate suferi modificări în funcție de evoluția indicatorilor economici. Decizia finală va aparține Guvernului și va trebui să țină cont de angajamentele României privind reducerea deficitului bugetar. Ministrul susține că majorarea pensiilor trebuie să aibă prioritate în fața creșterii salariilor demnitarilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat primele calcule privind majorarea pensiilor în 2027, precizând că estimarea actuală indică o creștere de 7,3%, însă procentul nu reprezintă un angajament definitiv al Guvernului.

În cadrul unei emisiuni la B1 TV, oficialul a fost întrebat despre nivelul la care ar putea ajunge majorarea pensiilor începând de anul viitor. Acesta a explicat că estimările disponibile sunt intermediare, iar rezultatul final poate fi influențat de modificarea datelor economice.

„La zi, pe calculul ăsta intermediar, care nu-i final și nu vreau să sune ca o promisiune, cifrele pot evolua și în sus și în jos, cifra este de 7,3%”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că susține creșterea veniturilor pensionarilor în conformitate cu prevederile legale, dar că procentul definitiv va putea fi stabilit numai după actualizarea indicatorilor macroeconomici utilizați în calcule.

„Trebuie să avem majorare și voi cere majorare la nivelul legii”, a afirmat ministrul Muncii.

În acest moment, creșterea de 7,3% reprezintă exclusiv o estimare prezentată de Ministerul Muncii, nu o majorare aprobată printr-o decizie a Executivului.

Stabilirea procentului cu care ar putea crește pensiile în 2027 depinde de finalizarea calculelor Ministerului Muncii și de evaluarea impactului bugetar al acestei măsuri, în condițiile în care România trebuie să respecte angajamentele privind reducerea deficitului.

Florin Manole a explicat că instituția pe care o conduce trebuie să actualizeze estimările folosind cele mai recente date economice. Ulterior, rezultatele vor fi transmise Ministerului Finanțelor și premierului, pentru a fi analizate în cadrul pregătirii bugetului de stat.

Un element important în stabilirea majorării îl reprezintă obligațiile asumate de România în relația cu instituțiile europene, în special cele referitoare la diminuarea deficitului bugetar.

„Această decizie va ține și de angajamentele României cu Comisia Europeană, raportate la reducerea deficitului”, a explicat ministrul.

Întrebat când vor putea pensionarii să afle cu certitudine procentul majorării, oficialul a indicat perioada anterioară adoptării legii bugetului de stat pentru 2027.

„O certitudine înainte de legea bugetului, pentru că legea bugetului trebuie să conțină și această majorare de cheltuieli, la fel ca și alți indicatori macroeconomici relevanți”, a precizat acesta.

Prin urmare, procentul propus pentru creșterea pensiilor ar trebui cunoscut înainte de definitivarea bugetului pentru anul viitor. Florin Manole nu a avansat însă o dată exactă la care Guvernul va anunța decizia.

Florin Manole consideră că majorarea pensiilor trebuie să reprezinte una dintre prioritățile Guvernului pentru 2027, în timp ce creșterea remunerațiilor persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică nu ar trebui să figureze printre obiectivele Executivului.

În aceeași intervenție televizată, ministrul Muncii a abordat și posibilitatea majorării salariilor demnitarilor, subliniind că această măsură nu se află printre prioritățile guvernamentale pentru anul următor.

„Nu este prioritatea Guvernului să crească salariile demnitarilor în 2027”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a reiterat că susține majorarea veniturilor pensionarilor și că Ministerul Muncii va solicita includerea fondurilor necesare în construcția bugetară pentru anul viitor.

Nivelul efectiv al creșterii va depinde de actualizarea indicatorilor macroeconomici, de resursele bugetare disponibile și de decizia pe care o va adopta Guvernul în cadrul pregătirii bugetului de stat pentru 2027.