Copilul primește bursă socială, iar salariul părintelui crește. În ce condiții poate fi retras sprijinul

Elevii care primesc bursă socială pe criteriul veniturilor nu pierd automat sprijinul dacă salariul unui părinte crește după aprobarea cererii. În anul școlar 2026–2027, calculul pentru acordarea acestui ajutor în România ia în considerare veniturile din cele 12 luni anterioare solicitării. Metodologia nu prevede recalcularea lunară automată a eligibilității după fiecare majorare salarială. O creștere a veniturilor poate conta însă la o cerere ulterioară, dacă intră în perioada analizată.

Bursa socială acordată pe criteriul financiar presupune evaluarea veniturilor familiei dintr-o perioadă determinată, potrivit metodologiei aprobate prin HG nr. 732/2025, cu modificările aduse prin HG nr. 738/2026. Articolul 13 stabilește că venitul mediu net pe membru de familie se calculează pentru cele 12 luni anterioare solicitării, iar comparația se face cu salariul minim net în vigoare la depunerea cererii.

O majorare salarială intervenită după solicitare reprezintă o situație diferită de omiterea unor venituri din dosarul inițial. În primul caz, veniturile se modifică ulterior perioadei evaluate. În al doilea, informațiile incomplete pot afecta corectitudinea acordării bursei de la început.

Dacă, de exemplu, părintele obține o creștere salarială în noiembrie, aceasta nu modifică veniturile încasate în intervalul folosit pentru o cerere depusă în septembrie. Prin urmare, majorarea nu înseamnă că elevului i se retrage automat bursa în luna următoare.

La depunerea unei noi cereri, salariul majorat poate intra în calcul. Acest lucru depinde de includerea lunilor respective în perioada de referință și de regulile aplicabile la data solicitării.

Încadrarea în criteriul financiar presupune un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, fiind luate în considerare veniturile familiei, nu doar salariul unuia dintre părinți.

Articolul 14 se referă la veniturile nete obținute de membrii familiei, prin raportare la Codul fiscal. În funcție de tratamentul fiscal aplicabil, în calcul pot intra și câștiguri din activități independente, închirierea unor bunuri, drepturi de proprietate intelectuală sau investiții.

Existența mai multor surse de câștig impune clarificarea sumelor care trebuie declarate. Venitul de la locul de muncă principal nu trebuie considerat singurul relevant, iar școala poate preciza categoria fiscală în care se încadrează fiecare sumă și documentele necesare.

Diferența dintre încasările unei singure luni și media pe un an poate fi ilustrată printr-un exemplu orientativ. Dacă o familie cu patru membri a obținut venituri nete relevante de 48.000 de lei în cele 12 luni evaluate, media lunară este de 1.000 de lei pentru fiecare persoană. Calculul presupune împărțirea totalului la 12 luni, apoi la numărul membrilor familiei.

Lista beneficiarilor poate fi completată lunar cu elevii care devin eligibili în urma schimbării situației lor, conform articolului 13 alineatul (7), însă această posibilitate nu echivalează, prin ea însăși, cu verificarea lunară a tuturor salariilor familiilor care primesc deja sprijinul.

Distinct de completarea listei, articolul 14 permite solicitarea unei anchete sociale atunci când există suspiciuni referitoare la eligibilitate. Dacă raportul anchetei determină comisia să constate că nu sunt îndeplinite condițiile, directorul emite decizia de retragere a bursei.

Solicitările de clarificare transmise de școală trebuie, așadar, tratate cu atenție. În cazul unei propuneri de retragere, părintele poate cere comunicarea motivului, a intervalului pentru care au fost analizate veniturile și a temeiului legal al deciziei.

Efectul unei majorări salariale trebuie analizat în funcție de criteriul pe baza căruia a fost aprobată bursa, deoarece metodologia prevede și categorii pentru care veniturile familiei nu reprezintă o condiție de acordare.

În aceste categorii intră elevii cu unul sau ambii părinți decedați, copiii aflați în plasament și anumite situații medicale menționate expres în metodologie.

Astfel, verificarea trebuie să pornească de la motivul acordării sprijinului. Bursa aprobată pe criteriu medical are condiții diferite de cea acordată unei familii cu venituri reduse.

Pentru anul școlar 2026–2027, bursa socială are un cuantum de 300 de lei lunar, care poate fi suplimentat în condițiile legii. Sprijinul se plătește și în vacanțe, cu excepțiile stabilite de metodologie. Modificările adoptate în septembrie nu au instituit retragerea automată a bursei la fiecare creștere de salariu.