Ajutor de încălzire 2026-2027. Pensionarii pot primi bani pentru lemne, gaze și curent. Până când se depune cererea

Ajutor de încălzire 2026-2027. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă și în sezonul rece 2026-2027 persoanelor și familiilor cu venituri reduse. Sprijinul poate fi primit pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este prevăzut de Legea nr. 226/2021, care se află în continuare în vigoare. Drepturile sunt gestionate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANPIS, și prin agențiile județene AJPIS, însă cererile sunt depuse la primării.

Cererea pentru ajutorul pentru încălzire trebuie depusă până la data de 15 octombrie. Sprijinul se acordă în lunile sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie – 31 martie. Calendarul exact pentru primirea dosarelor urmează să fie comunicat de fiecare primărie.

Ajutorul poate fi solicitat de familiile al căror venit mediu net lunar este de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru. În cazul persoanelor singure, limita venitului net lunar este de 2.053 de lei.

Nu toți solicitanții primesc aceeași sumă. Ajutorul este calculat în funcție de venitul familiei sau al persoanei singure, dar și de sistemul principal utilizat pentru încălzirea locuinței.

Cu cât venitul este mai mic, cu atât procentul compensat este mai mare. Statul poate acorda o compensare cuprinsă între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru fiecare tip de încălzire.

Pentru venituri de până la 200 de lei pe persoană, compensarea este de 100%. Procentul scade la 90% pentru venituri cuprinse între 200,1 și 320 de lei, la 80% pentru cele între 320,1 și 440 de lei și la 70% pentru veniturile cuprinse între 440,1 și 560 de lei.

Compensarea este de 60% pentru venituri între 560,1 și 680 de lei, de 50% pentru cele între 680,1 și 920 de lei, de 40% pentru venituri cuprinse între 920,1 și 1.040 de lei și de 30% pentru cele între 1.040,1 și 1.160 de lei.

Persoanele cu venituri cuprinse între 1.160,1 și 1.280 de lei beneficiază de o compensare de 20%. Pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru, procentul este de 10%. Același procent se acordă persoanelor singure care au venituri de peste 1.280 de lei, dar care nu depășesc plafonul de 2.053 de lei.

Persoanele care folosesc gazele naturale drept principală sursă de încălzire pot primi o compensare calculată în funcție de venit. Valoarea de referință stabilită pentru această formă de încălzire este de 250 de lei pe lună.

O persoană care se încadrează la compensarea de 100% poate primi până la 250 de lei lunar. La o compensare de 50%, ajutorul poate ajunge la 125 de lei, iar la procentul minim de 10%, sprijinul este de până la 25 de lei pe lună.

Ajutorul este scăzut din factura de gaze și nu poate depăși valoarea consumului facturat pentru perioada respectivă.

Pentru consumatorii vulnerabili care folosesc energia electrică drept principală sursă de încălzire, valoarea de referință este de 500 de lei pe lună.

În cazul persoanelor cu cele mai mici venituri, compensarea poate ajunge până la 500 de lei lunar. Pentru beneficiarii care primesc procentul minim de 10%, ajutorul poate fi de până la 50 de lei.

Autoritățile pot verifica dacă energia electrică este, într-adevăr, principala sursă de încălzire a locuinței. Ajutorul nu este acordat în această formă dacă solicitantul declară încălzirea electrică, dar folosește în realitate un alt sistem principal.

Familiile și persoanele singure care își încălzesc locuințele cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pot solicita, de asemenea, sprijin financiar. Valoarea de referință pentru această categorie este de 320 de lei pe lună.

La compensarea de 100%, ajutorul poate ajunge la 320 de lei lunar, iar la procentul minim de 10%, beneficiarul poate primi până la 32 de lei pe lună.

Pentru acest tip de încălzire, sumele sunt plătite, de regulă, beneficiarilor prin intermediul agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pe baza dispozițiilor emise de primării.

Locuitorii racordați la sistemul centralizat de termoficare pot primi ajutor pentru plata energiei termice. Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de venitul solicitantului, de compensarea procentuală la care are dreptul, de consumul lunar și de prețul local al gigacaloriei.

Ajutorul este evidențiat în factura de întreținere sau în documentele transmise de furnizorul de energie termică. Valoarea sa nu poate fi mai mare decât suma datorată pentru încălzirea locuinței.

Ajutorul se acordă numai pentru sistemul principal folosit la încălzirea locuinței. O familie nu poate primi simultan ajutor pentru gaze naturale și pentru lemne sau pentru energie electrică și termoficare.

Solicitantul trebuie să declare corect sursa principală de încălzire. Primăria poate verifica informațiile din dosar și situația de la domiciliul persoanei care solicită sprijinul.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, consumatorii vulnerabili pot beneficia și de suplimentul pentru energie. Spre deosebire de ajutorul destinat sezonului rece, suplimentul se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Valoarea acestuia este de 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Dacă energia electrică este singura sursă de energie utilizată în locuință, suplimentul acordat poate ajunge la 70 de lei pe lună. În situația în care o familie utilizează mai multe surse de energie, suplimentele corespunzătoare pot fi cumulate.

Cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie se depun la primăria localității în care se află locuința. La stabilirea dreptului sunt analizate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii. Solicitantul trebuie să declare salariile, pensiile, indemnizațiile și celelalte venituri care sunt luate în calcul potrivit legii.

Deținerea unor bunuri prevăzute în lista legală de excludere poate conduce la respingerea cererii, chiar dacă venitul lunar se încadrează în limite. Primăriile pot solicita informații suplimentare și pot efectua anchete sociale pentru verificarea celor declarate.

Dacă apar modificări privind veniturile, numărul membrilor familiei sau sistemul de încălzire, beneficiarul trebuie să le comunice primăriei. Sumele primite necuvenit pot fi recuperate de autorități.

Pentru ca ajutorul să fie acordat pe întreaga perioadă a sezonului rece, solicitanții trebuie să urmărească anunțurile primăriei și să depună dosarul la termenul comunicat.

Cererile pot fi depuse și după începerea sezonului rece, însă dreptul va fi stabilit în funcție de data înregistrării dosarului și de regulile aplicabile. Din acest motiv, persoanele eligibile trebuie să depună documentele cât mai devreme.