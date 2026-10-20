Pensii și salarii mai mari din 2027. Kelemen Hunor: Trebuie să creşti cu inflaţia din 2025, cum scrie legea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că viitorul Guvern trebuie să majoreze pensiile în funcție de inflația din 2025 și să indexeze salariile angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 ianuarie 2027. Liderul UDMR critică amânarea legii salarizării unitare, avertizând că o simplă indexare a veniturilor ar menține și chiar ar accentua dezechilibrele existente în sistemul public.

Președintele UDMR a declarat luni seară, la TVR, că viitorul Executiv trebuie să asigure creșterea pensiilor în raport cu inflația înregistrată în anul 2025. Potrivit acestuia, menținerea veniturilor pensionarilor la nivelurile anterioare nu mai poate fi justificată în condițiile scăderii puterii de cumpărare.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR va susține o astfel de măsură și va critica Guvernul dacă aceasta nu va fi adoptată.

„Trebuie crescute pensiile obligatoriu. Nu mai poţi să rămâi cu pensiile din 2023, fiindcă a fost o inflaţie, trebuie să creşti cu inflaţia din 2025, cum scrie legea, şi acest lucru sigur că trebuie să-l facă Guvernul. Noi vom cere, vom susţine acest lucru, dacă nu va veni cu o astfel de creştere sigur că vom critica şi vom taxa Guvernul, cum şi salariile din zona bugetară trebuie indexate din 2027”, a declarat preşedintele UDMR, luni seară, la TVR.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind măsurile economice și bugetare pe care viitorul Guvern ar urma să le aplice, inclusiv în ceea ce privește veniturile pensionarilor și ale angajaților plătiți din fonduri publice.

Liderul UDMR consideră că Executivul ar fi trebuit să își asume răspunderea pentru adoptarea legii salarizării unitare înainte de elaborarea bugetului, în loc să amâne reforma pentru anul 2027.

În opinia sa, proiectul putea fi adoptat cu unele modificări punctuale, fără să fie necesară o revizuire substanțială. Kelemen Hunor a menționat că UDMR formulase propuneri pentru domeniile Sănătății, Învățământului și Culturii, însă acestea nu schimbau structura fundamentală a legii.

„Dacă legea salarizării poate fi adoptată, eu aş fi preferat să vină Guvernul cu asumarea răspunderii pe legea salarizării, cu mici corecţii. Nu erau acolo probleme serioase. La Sănătate, la Învăţământ şi la Cultură am avut noi nişte propuneri care nu afectau, până la urmă, fondul. Şi în programul de guvernare ei au amânat pentru 2027”, a explicat liderul UDMR.

Acesta avertizează că amânarea reformei, combinată cu indexarea generală a salariilor, riscă să accentueze diferențele dintre angajații instituțiilor publice.

Kelemen Hunor susține că adoptarea legii salarizării unitare și indexarea salariilor ar presupune cheltuieli bugetare relativ apropiate, însă efectele asupra sistemului ar fi diferite.

Potrivit estimărilor prezentate de liderul UDMR, aplicarea noii legi a salarizării ar necesita între 9 și 11 miliarde de lei suplimentar pentru fondul de salarii.

În schimb, o indexare a veniturilor angajaților din sectorul public ar putea genera cheltuieli de aproximativ 11-12 miliarde de lei, fără să rezolve diferențele salariale existente.

„Asta înseamnă că indexarea – dacă ei fac indexarea, ar trebui să facă indexarea – va creşte discrepanţele în sistemul bugetar, ceea ce nu este bine. Pe legea salarizării puteai să vii cu 9-10-11 miliarde în plus la fondul de salarii. Dacă tu faci indexarea, tot acolo, la 11-12 miliarde vei ajunge, dar păstrezi dezechilibrele în sistemul bugetar”, a argumentat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR consideră că adoptarea unei noi legi ar permite corectarea dezechilibrelor salariale, în timp ce aplicarea unei indexări generale ar păstra actualele diferențe dintre categoriile de angajați.

În condițiile în care legea salarizării unitare a fost amânată, Kelemen Hunor susține că indexarea salariilor trebuie realizată chiar de la începutul anului viitor.

Acesta a invocat inflația și diminuarea puterii de cumpărare drept principalele argumente pentru ajustarea veniturilor angajaților din sectorul public.

„De aceea eu aş fi aşteptat să vină Guvernul cu legea salarizării înainte de legea bugetului. Ei au prevăzut în programul de guvernare că vor veni cu legea salarizării în 2027, dar indexarea atunci trebuie făcută de la 1 ianuarie, că nu se mai poate, puterea de cumpărare a scăzut din cauza inflaţiei”, a declarat liderul UDMR.

Deocamdată, creșterea pensiilor și indexarea salariilor bugetarilor reprezintă solicitări formulate de Kelemen Hunor, nu măsuri deja aprobate. Aplicarea lor va depinde de deciziile viitorului Guvern și de resursele disponibile în bugetul pentru anul 2027.