Bolojan, după criticile privind creșterea TVA: „Aţi văzut în noul program de guvernare vreo scădere?” Ce se întâmplă cu majorările de salarii și pensii

Ilie Bolojan a prezentat bilanțul mandatului său și a atras atenția că noul program de guvernare nu include reducerea TVA, subvenții suplimentare pentru combustibilul agricultorilor sau majorări salariale. Premierul interimar a explicat și cum ar fi putut legea salarizării unitare să permită indexări diferențiate, fără accentuarea inechităților din sectorul public, precum și ce soluții există pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare.

Luni seară, Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul mandatului la Palatul Victoria. Premierul interimar a atras atenția că programul de guvernare propus de viitorul Guvern Luca Niculescu, format din PSD și câțiva miniștri tehnocrați, nu prevede reducerea TVA, subvenții mai mari pentru combustibilul utilizat în agricultură sau majorări de salarii și indexări, deși aceste măsuri au fost prezentate anterior drept necesare.

Bolojan a afirmat că nu susține populismul și a amintit criticile formulate anterior la adresa creșterii TVA. El a subliniat că noul program de guvernare nu include o reducere a taxei și nici propunerea ca agricultorii să cumpere combustibil direct de la benzinării fără TVA.

Premierul interimar a remarcat că, în prezent, discursurile politice nu mai insistă asupra creșterilor salariale și a indexării pensiilor, deși aceste măsuri au fost prezentate anterior drept priorități.

Potrivit acestuia, cei care formulează asemenea promisiuni trebuie să ia în calcul posibilitatea de a le pune în practică atunci când ajung în poziții de răspundere.

„Eu nu sunt un populist. Vă aduceţi aminte cât au criticat unii creşterea de TVA? Aţi văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere? Vă aduceţi aminte cât au fost aruncate pe tapet combustibilul pentru agricultori direct de la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeţi cumva în programul de guvernare? Vă aduceţi aminte de creşterile, de indexările, de toate lucrurile pe care le vedeţi? Acum sigur, deja lucrurile sunt mai… Vă rog să urmăriţi în discurs indexarea pensiilor. Parcă n-aţi mai auzit de ceva de salarii, vă rog să le urmăriţi discursurile. Aşa este când creezi nişte aşteptări pe care, atunci când eşti pe o poziţie de răspundere, trebuie să te gândeşti la modul serios că trebuie să le şi onorezi”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, într-o conferință de presă susținută la sediul Guvernului.

Premierul interimar a declarat că, după doi ani în care salariile și pensiile din sectorul public nu au crescut, „este greu să nu găseşti o formulă de indexare”.

El a susținut că adoptarea legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice ar fi rezolvat două probleme: evitarea pierderii a 770 de milioane de euro și realizarea unor majorări salariale care să reducă diferențele existente în sistemul public.

Conform explicațiilor sale, angajații ale căror salarii erau sub nivelul considerat normal ar fi beneficiat de creșteri de 10%, 20% sau 25%, în timp ce persoanele remunerate peste nivelul normal ar fi trebuit să aștepte. Bolojan a avertizat că o indexare realizată fără adoptarea acestei legi ar putea accentua inechitățile salariale.

Premierul interimar a precizat că urmează să fie văzut ce măsuri va propune Guvernul, însă orice cheltuială suplimentară trebuie să aibă o sursă de finanțare identificată.

El a enumerat trei posibilități pentru acoperirea costurilor: obținerea unor venituri suplimentare, reducerea altor cheltuieli sau limitarea investițiilor. Ilie Bolojan a subliniat că o creștere economică nu poate fi obținută de pe o zi pe alta, motiv pentru care eventualele majorări trebuie corelate cu resursele disponibile.