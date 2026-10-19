Pensionarii, revoltați după recalcularea pensiilor. Un român a primit doar 68 de lei pentru un an și patru luni de muncă

Recalcularea pensiilor continuă să provoace nemulțumiri în rândul românilor care au lucrat suplimentar, inclusiv după ieșirea la pensie. Mai mulți pensionari susțin că, după luni de așteptare, au primit majorări de numai câțiva lei, deși au continuat să muncească și să contribuie la sistemul public. Printre cazurile semnalate se numără o creștere de 68 de lei pentru un an și patru luni de activitate, dar și majorări de 22 de lei pentru trei ani de muncă sau de numai șase lei pentru 16 luni.

Un pensionar care a continuat să lucreze în mediul privat după ieșirea la pensie și-a exprimat nemulțumirea față de suma primită în urma recalculării. Acesta a explicat că a lucrat încă un an și patru luni, perioadă în care a fost remunerat cu salariul minim pe economie. Ulterior, a depus o cerere de recalculare a pensiei, pentru ca perioada suplimentară de activitate să fie luată în considerare.

După aproximativ patru luni de așteptare, pensionarul a primit decizia de recalculare, care prevedea o majorare lunară de numai 68 de lei.

Bărbatul a calculat că suma suplimentară reprezintă puțin peste patru lei pentru fiecare lună lucrată, raportând majorarea la cele 16 luni de activitate.

Acesta consideră că rezultatul este prea mic în raport cu perioada muncită și contribuțiile achitate. Totodată, și-a exprimat îndoiala că mai merită să continue să lucreze după pensionare, în condițiile în care creșterea pensiei este atât de redusă.

Situația sa readuce în discuție modul în care contribuțiile plătite după pensionare influențează valoarea drepturilor de pensie.

„Sunt pensionar și am mai lucrat un an și patru luni în mediul privat, cu salariul minim pe economie. Am depus o cerere de recalculare a pensiei, iar după patru luni am primit decizia. Majorarea acordată a fost de 68 de lei pentru întreaga perioadă lucrată, adică puțin peste patru lei pe lună. La un asemenea rezultat, mă întreb dacă merită, după toate contribuțiile plătite, să mai muncești. Este normal să primesc atât de puțin?”, a scris pensionarul, conform Newsweek.

Nemulțumirile nu se limitează la acest caz. Alți pensionari au relatat experiențe asemănătoare, susținând că perioadele suplimentare de activitate le-au adus creșteri foarte mici ale veniturilor lunare.

O persoană a explicat că soțul său a primit o majorare de numai 22 de lei după recalcularea pensiei pentru trei ani de muncă. Un alt pensionar a semnalat că, pentru o perioadă de 16 luni lucrate, pensia i-a fost majorată cu doar șase lei.

De asemenea, o altă persoană a relatat că soțul său primea majorări de aproximativ 14 lei pentru fiecare an de activitate suplimentară. Aceste situații au provocat nemulțumiri în rândul celor care se așteptau ca anii lucrați și contribuțiile achitate să se reflecte într-o creștere mai consistentă a pensiei.

Cu toate acestea, valoarea majorării nu este determinată exclusiv de durata activității, ci și de veniturile pentru care au fost plătite contribuțiile de asigurări sociale.

Nemulțumirile privind majorările reduse apar în contextul modificărilor aduse sistemului public de pensii. Începând cu 1 septembrie 2024, a fost aplicată marea recalculare a pensiilor, realizată în baza noii legislații.

Procesul a urmărit stabilirea drepturilor de pensie prin aplicarea unei noi formule de calcul, care ia în considerare punctele contributive, punctele de stabilitate și celelalte elemente prevăzute de lege.

Rezultatele recalculării au fost diferite de la un beneficiar la altul. O parte dintre pensionari au primit majorări ale veniturilor lunare, în timp ce alții au beneficiat de creșteri reduse sau nu au înregistrat o majorare imediată a cuantumului aflat în plată.

Au existat și situații în care pensionarii au contestat deciziile primite, considerând că anumite venituri sau perioade de activitate nu au fost valorificate corespunzător.

În acest context, recalcularea pensiilor a continuat să genereze discuții privind modul de stabilire a drepturilor și diferențele dintre sumele așteptate și cele acordate efectiv.

După finalizarea etapelor principale ale marii recalculări, atenția s-a îndreptat către procesul cunoscut drept mica recalculare. Această etapă vizează valorificarea unor venituri și sporuri contributive care nu au fost incluse în calculul inițial al pensiei, în condițiile stabilite de legislație.

Sunt vizate persoanele care pot prezenta documente justificative pentru venituri nepermanente sau alte drepturi salariale pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale, dar care nu au fost valorificate anterior.

Potrivit informațiilor vehiculate în legătură cu acest proces, aproximativ 600.000 de pensionari ar fi fost eligibili pentru depunerea adeverințelor necesare recalculării.

Totodată, surse din sistemul public de pensii ar fi estimat că între 60.000 și 70.000 de dosare mai rămăseseră de recalculat la nivel național. Aceste cifre sunt estimative și trebuie raportate la situația oficială actualizată, deoarece numărul cererilor depuse, al dosarelor eligibile și al deciziilor nesoluționate poate varia.

Pentru pensionarii care au solicitat recalcularea, principalele nemulțumiri sunt legate de timpul necesar soluționării dosarelor și de valoarea majorărilor acordate.

O recalculare nu garantează însă o creștere semnificativă a pensiei. Suma rezultată depinde de veniturile dovedite, de contribuțiile aferente și de aplicarea formulei legale.

Pensionarii care consideră că majorarea acordată nu reflectă perioadele lucrate sau contribuțiile achitate pot solicita explicații Casei de Pensii.

Primul pas este verificarea deciziei de recalculare și a informațiilor utilizate pentru stabilirea noului cuantum. Este important ca toate perioadele de activitate și veniturile dovedite prin documente să fi fost luate în considerare.

În cazul identificării unor neconcordanțe, pensionarii pot solicita verificarea dosarului și pot utiliza procedurile legale de contestare, cu respectarea termenelor aplicabile.

Trebuie făcută însă distincția între o majorare redusă, rezultată din aplicarea corectă a legislației, și o eventuală eroare de calcul.

Continuarea activității după pensionare nu garantează o majorare fixă pentru fiecare an lucrat. Valoarea suplimentară depinde de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile și de punctajul obținut.

În consecință, două persoane care au lucrat perioade similare pot primi majorări diferite, în funcție de veniturile realizate și de contribuțiile înregistrate.

Pentru pensionarii care au continuat să muncească și au așteptat luni întregi o decizie, clarificarea modului de calcul rămâne importantă. Atunci când sunt identificate erori, acestea pot fi corectate prin procedurile prevăzute de lege.