Bani de la stat pentru românii care cresc porci în gospodărie. Senatul a stabilit cine poate beneficia

Senatul a adoptat luni, 2 noiembrie, o propunere legislativă care prevede acordarea unui sprijin financiar de 20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodăriile populației și în fermele comerciale mici. Inițiativa aparține senatorului UDMR Tanczos Barna și urmărește prevenirea răspândirii pestei porcine africane prin respectarea măsurilor de biosecuritate. Numărul animalelor pentru care poate fi solicitat ajutorul diferă în funcție de tipul exploatației. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Sprijinul de 20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie sau într-o fermă comercială mică este prevăzut într-o propunere legislativă adoptată luni de Senat, la inițiativa senatorului UDMR Tanczos Barna, fost ministru interimar al Agriculturii.

Parlamentarul a anunțat adoptarea proiectului printr-un mesaj publicat pe Facebook, explicând că măsura este destinată crescătorilor care trebuie să aplice reguli de biosecuritate pentru a limita riscul răspândirii pestei porcine africane.

„20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie! Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă pe care am iniţiat-o pentru a sprijini gospodăriile şi fermele comerciale mici în prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Sprijinul le-ar ajuta să respecte regulile de biosecuritate, să-şi crească animalele în condiţii mai sigure şi să îşi protejeze munca”, a transmis Tanczos Barna.

Potrivit prevederilor prezentate de inițiator, ajutorul financiar ar urma să fie calculat în funcție de numărul porcilor eligibili din fiecare exploatație, valoarea stabilită fiind de 20 de euro pentru fiecare animal.

Propunerea legislativă stabilește limite diferite pentru acordarea sprijinului financiar, în funcție de categoria în care se încadrează crescătorii de porcine.

Astfel, persoanele care cresc porci în gospodăriile proprii ar putea solicita ajutorul pentru maximum cinci animale. La valoarea de 20 de euro pentru fiecare porc, sprijinul ar putea ajunge la 100 de euro pentru o gospodărie care îndeplinește toate condițiile prevăzute.

În cazul exploatațiilor de porcine înregistrate sanitar-veterinar, plafonul este stabilit la 50 de animale. Prin urmare, o astfel de exploatație ar putea beneficia de un sprijin total de până la 1.000 de euro, dacă deține numărul maxim de porci eligibili.

Aceste plafoane reprezintă limitele prevăzute în propunerea legislativă și nu presupun acordarea automată a sumelor. Plata ajutorului ar urma să depindă de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru crescători.

Acordarea sprijinului financiar pentru creșterea porcilor este condiționată de respectarea unor cerințe privind evidența animalelor și aplicarea măsurilor de prevenire a pestei porcine africane.

Conform explicațiilor oferite de Tanczos Barna, atât animalele, cât și exploatațiile în care acestea sunt crescute trebuie să fie înregistrate. În plus, beneficiarii trebuie să respecte normele de biosecuritate, iar îndeplinirea acestor obligații trebuie verificată de personalul veterinar.

„Acordarea sprijinului este condiţionată de înregistrarea animalelor şi a exploataţiei, precum şi de respectarea normelor de biosecuritate. Respectarea acestor norme trebuie confirmată printr-un control veterinar”, a precizat Tanczos Barna.

Prin aceste condiții, inițiativa legislativă urmărește să direcționeze sprijinul către crescătorii care respectă cerințele sanitar-veterinare și aplică măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii bolii.

După votul favorabil din Senat, propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru crescătorii de porcine urmează să fie transmisă Camerei Deputaților, instituția care va lua decizia finală asupra adoptării proiectului.

Tanczos Barna a mulțumit senatorilor care au susținut inițiativa și a solicitat continuarea procedurii parlamentare, astfel încât măsura să poată fi aplicată în perioada următoare.

„Le mulţumesc colegilor senatori pentru sprijin! Următorul pas este ca şi Camera Deputaţilor să adopte cât mai curând propunerea legislativă. În baza acesteia, Guvernul va trebui să asigure finanţarea în bugetul de anul viitor şi să pună sprijinul la dispoziţia crescătorilor”, a menţionat fostul ministru al Agriculturii.

Potrivit senatorului UDMR, după adoptarea legii, Guvernul ar trebui să prevadă fondurile necesare în bugetul pentru anul 2027 și să asigure punerea sprijinului financiar la dispoziția crescătorilor eligibili.

În prezent, măsura nu este definitiv adoptată, iar acordarea efectivă a sumelor de 20 de euro pentru fiecare porc depinde de finalizarea procedurii legislative și de asigurarea finanțării.