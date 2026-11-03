Prețurile carburanților nu vor scădea dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă. Kelemen Hunor: Aproape toată lumea aduce combustibil din Golf

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prețurile carburanților vor rămâne ridicate dacă războiul din Orientul Mijlociu nu va fi încheiat prin negocieri. Liderul UDMR a explicat, luni seară, la Euronews România, de ce alegerile de la jumătatea mandatului din SUA sunt importante și pentru Europa.

Kelemen Hunor consideră că încheierea conflictului prin mijloace diplomatice este esențială pentru scăderea prețurilor carburanților.

„Dacă cumva în Orientul Mijlociu nu se poate închide războiul prin diplomație, prin negociere, atunci prețul carburantului nu va scădea, din păcate, nu numai la noi, nici în America”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a explicat că transportul combustibilului din regiunea Golfului rămâne afectat de blocajul din strâmtoarea prin care trec livrările. În opinia sa, președintele Donald Trump are în prezent pe masă atât opțiunea negocierilor, cât și pe cea a continuării conflictului.

Kelemen Hunor a atras atenția și asupra percepției aliaților americani din regiune.

„Astăzi, percepția în Golf, în rândul aliaților Statelor Unite, este că Statele Unite nu au câștigat în acest război cu Iranul. Și de aceea este o vulnerabilitate”, a afirmat acesta.

Referindu-se la alegerile americane de la jumătatea mandatului, Kelemen Hunor a afirmat că preocupările alegătorilor sunt legate în principal de situația economică internă.

Potrivit acestuia, americanii se gândesc la inflație, la problemele economice și la „ziua de mâine”, mai degrabă decât la politica externă, atunci când votează.

Liderul UDMR a explicat însă că rezultatul scrutinului este important și pentru Europa, deoarece va conta pentru direcția pe care Statele Unite o vor urma în următorii doi ani în raport cu războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și relațiile cu China.

Acesta a făcut referire și la tensiunile dintre China și Taiwan, prezentând un scenariu în care o agravare a situației ar determina Statele Unite să își mute forțele militare în Pacific.