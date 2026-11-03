Vreme severă în România, adusă de ciclonul Agneta. ANM a emis Cod roșu în Constanța, sudul țării va fi cel mai expus

ANM a emis marți dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi pentru mai multe localități din județul Constanța, unde cantitățile de precipitații au ajuns deja la aproximativ 80 de litri pe metru pătrat. Ciclonul mediteranean Agneta continuă să influențeze vremea din România, iar sudul și sud-estul țării sunt expuse unor fenomene meteorologice severe. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au provocat deja pagube în București și Ilfov, unde zeci de copaci au căzut peste autoturisme.

Avertizarea nowcasting Cod roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este valabilă marți, 3 noiembrie, până la ora 8:30, pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia, din județul Constanța. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor continua, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

În unele zone vizate de avertizare s-au înregistrat deja, în ultimele ore, aproximativ 80 de litri de precipitații pe metru pătrat. Cantitățile ridicate de apă sporesc riscul unor probleme locale, în special în zonele vulnerabile la acumulări de apă și inundații.

Avertizarea de Cod roșu vine în contextul în care întregul județ Constanța se află sub Cod portocaliu de ploi importante cantitativ. Meteorologii estimează că precipitațiile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, când se pot acumula suplimentar între 40 și 60 de litri de apă pe metru pătrat.

În paralel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit o avertizare Cod roșu hidrologic pentru râurile din județul Constanța. Măsura a fost luată pe fondul riscului de viituri rapide și de inundații locale.

„MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: Data: 03.11.2026 ora 06:05 – 03.11.2026 ora 12:00 COD ROȘU Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE PERICOL pe râurile din bazinele hidrografice: râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre-Marea Neagră. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice: Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic”, se arată în avertizarea INHGA.

În intervalul de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ și în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și în București.

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 25–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În același interval, județul Constanța va rămâne sub avertizare Cod portocaliu, cu acumulări estimate între 40 și 60 de litri pe metru pătrat.

Pe lângă precipitații, vântul va reprezenta un alt factor de risc. În cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, rafalele vor putea atinge temporar viteze de până la 70 de kilometri pe oră.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în regiunile estice, unde vitezele vor fi, în general, de 40–50 de kilometri pe oră.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare până miercuri seară. Se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri, în general. Pe creste, rafalele vor ajunge la 60–80 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea.

Ciclonul mediteranean Agneta se îndreaptă spre România, după ce a provocat deja probleme în Italia, unde ploile abundente și vântul puternic au determinat emiterea unor avertizări severe, inclusiv Cod roșu de ploi.

Sistemul atmosferic influențează și vremea din România, în special în București și în Dobrogea. Potrivit informațiilor prezentate de meteorologi, ciclonul s-a format în urmă cu o zi în Marea Mediterană și continuă să se încarce cu umezeală, ceea ce ar putea favoriza precipitații și mai puternice.

Intensitatea fenomenelor meteorologice depinde de poziția exactă a centrului ciclonului și de traiectoria pe care acesta o va urma. În funcție de evoluția sistemului, avertizările emise pentru România ar putea fi înăsprite, inclusiv până la Cod roșu.

În București, vremea este caracterizată de cer predominant noros, ploi aproape neîntrerupte și rafale de vânt care depășesc 50 de kilometri pe oră. Temperaturile resimțite sunt mai scăzute decât cele indicate de termometre, pe fondul vântului și al umezelii. Deși valorile măsurate se situează în jurul a 8–9 grade Celsius, temperatura resimțită poate coborî până la 3–4 grade.

Ploile și vântul puternic au provocat deja incidente în Capitală și în județul Ilfov. Luni, un șofer cetățean străin s-a răsturnat cu mașina într-o intersecție aglomerată din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Accidentul s-a produs pe fondul vitezei, al unei manevre riscante și al carosabilului umed. Bărbatul a reușit să iasă singur din autoturism, iar potrivit Poliției Rutiere, acesta nu consumase alcool.

În mai multe cartiere din București, rafalele au rupt zeci de arbori, unii fiind smulși din rădăcini și căzând peste autoturisme. În cartierul Militari, copacii căzuți au blocat traficul. Vântul a desprins, de asemenea, panouri publicitare și țigle de pe acoperișuri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, pompierii au gestionat luni, între orele 10:00 și 18:00, un total de 57 de intervenții cauzate de fenomenele meteorologice asociate Codului galben de ploi și intensificări ale vântului.

Dintre acestea, 50 au fost înregistrate în București. În Capitală, echipele de intervenție au acționat în 43 de cazuri pentru îndepărtarea copacilor căzuți, în șase situații pentru elemente de construcție desprinse și într-un caz pentru un panou publicitar desprins.

În urma incidentelor din București au fost avariate 30 de autoturisme. Alte șapte sesizări au fost înregistrate în județul Ilfov, toate fiind legate de copaci căzuți.

Condițiile meteo dificile sunt așteptate să persiste în următoarele zile, în special în sudul și sud-estul țării, unde ploile, rafalele de vânt și riscul de inundații impun prudență. Evoluția ciclonului Agneta va influența intensitatea precipitațiilor și nivelul avertizărilor meteorologice pentru România.