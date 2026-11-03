Vreme rece marți, cu ploi abundente și ninsori la munte. Temperaturile scad până la 7 grade

Vremea se răcește marți, 3 noiembrie, în mai multe regiuni ale României, iar ploile abundente și vântul puternic vor crea condiții neplăcute, în special în sudul și sud-estul țării. Cantitățile de precipitații vor depăși local 50 de litri pe metru pătrat, în timp ce la munte se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri. În București, temperaturile maxime nu vor trece de 10 grade.

Pe parcursul zilei, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în sudul și sud-estul României. În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Va ploua pe arii extinse în regiunile extracarpatice, iar în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei se vor acumula între 25 și 30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul țării și pe litoral. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade.

În Capitală, vremea va rămâne rece și închisă, cu ploi care vor aduce cantități de apă de 15-25 l/mp.

Vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h, iar temperatura maximă va fi de 9-10 grade. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 7-8 grade.

La Cluj, cerul va fi acoperit și va ploua pe parcursul zilei, însă precipitațiile vor fi mai reduse decât în zilele precedente. Temperatura maximă va ajunge la 9 grade, iar vântul va sufla în general slab.

În zonele montane, vremea va rămâne predominant închisă, cu excepția Munților Apuseni, unde înnorările vor fi temporare.

Va ploua în masivele sudice și local în cele estice, cu acumulări de 5-15 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar noaptea lapovița și ninsoarea vor apărea și la altitudini mai mici.

Stratul nou de zăpadă va măsura, în general, 3-5 centimetri. În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări de 45-60 km/h.

Temperaturile vor crește ușor în masivele vestice, în timp ce în restul zonelor montane vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.