Condiții obligatorii pentru românii care vor să monteze un aer condiționat pe fațada blocului. Ce aprobări sunt necesare

Montarea unui aparat de aer condiționat pe fațada unui bloc este permisă în anumite condiții, însă proprietarii trebuie să respecte regimul juridic al clădirii, regulile privind proprietatea comună și drepturile vecinilor. Deși instalarea unor sisteme individuale de climatizare poate fi scutită de autorizația de construire, această facilitate nu înseamnă că echipamentul poate fi amplasat oriunde sau că pot fi efectuate lucrări care afectează imobilul și locuințele învecinate.

Instalarea unităților exterioare în clădirile cu mai multe apartamente presupune îmbinarea nevoii de confort individual cu regulile de administrare și utilizare a spațiilor comune. Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii trebuie să verifice condițiile tehnice, eventualele restricții urbanistice și acordurile care pot fi necesare.

Amplasarea unității exterioare trebuie stabilită în funcție de caracteristicile construcției și de cerințele tehnice ale instalației. Fațada blocului este, în principiu, parte comună, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel. Prin urmare, proprietarul unui apartament nu poate decide în mod exclusiv asupra peretelui exterior din dreptul locuinței sale.

Normativul I5-2022, aprobat prin Ordinul nr. 173/2023, prevede că unitățile exterioare trebuie amplasate, pe cât posibil, pe fațade mai puțin însorite și în zone în care aspectul estetic nu are o importanță deosebită. Această cerință tehnică trebuie respectată împreună cu restricțiile urbanistice și regulile referitoare la folosirea suprafețelor comune.

Soluția de instalare trebuie să țină cont de mai multe elemente, printre care poziția echipamentului, traseul conductelor, sistemul de fixare și modul de evacuare a condensului. Toate acestea trebuie analizate înainte de executarea lucrării, pentru a evita deteriorarea clădirii sau afectarea apartamentelor învecinate.

Montarea aparatelor individuale de climatizare la construcțiile existente poate fi realizată fără autorizație de construire și fără notificarea prealabilă a primăriei dacă imobilele sunt situate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Totuși, scutirea de autorizație nu elimină obligația respectării reglementărilor urbanistice și tehnice, a legislației de mediu și a normelor privind protejarea patrimoniului. Proprietarul rămâne responsabil pentru respectarea acestor prevederi, chiar dacă montajul este executat de o firmă specializată.

Așadar, faptul că o lucrare nu necesită autorizație de construire nu înseamnă că poate fi realizată fără verificarea celorlalte condiții legale.

Scutirea de autorizație de construire nu înlătură regulile referitoare la utilizarea părților comune ale blocului. Fațada trebuie folosită cu respectarea condițiilor stabilite prin acordul de asociere și a drepturilor celorlalți coproprietari.

Legea nr. 196/2018 prevede că este necesar acordul a două treimi dintre proprietarii membri ai asociației și acordul tuturor proprietarilor direct afectați atunci când lucrările presupun modificări constructive sau folosirea în alte scopuri a unor părți comune ale imobilului.

Actul normativ nu menționează în mod separat montarea aparatelor de aer condiționat. Din acest motiv, necesitatea obținerii acordurilor trebuie stabilită în funcție de natura lucrărilor efectuate asupra fațadei. Nu se poate presupune că orice instalare necesită automat același număr de semnături.

Proprietarul trebuie să verifice soluția concretă de montaj, respectiv suprafața pe care va fi fixată unitatea exterioară, eventualele intervenții asupra peretelui exterior și traseul conductelor. Prezentarea acestor informații către asociația de proprietari înainte de începerea lucrărilor permite clarificarea condițiilor de utilizare a fațadei și a acordurilor necesare. Aceasta este o recomandare practică, nu o procedură specială de notificare impusă de lege pentru toate aparatele de climatizare.

De asemenea, acordul unui singur vecin nu poate înlocui aprobările prevăzute de lege pentru intervențiile asupra proprietății comune. În același timp, aprobarea asociației de proprietari nu ține locul autorizațiilor sau avizelor emise de autorități, atunci când acestea sunt obligatorii.

Atunci când lucrările presupun modificarea aspectului exterior al clădirii, legislația impune păstrarea unui aspect unitar la nivelul întregului bloc. Această cerință trebuie respectată pe baza unei documentații tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură.

Înainte de efectuarea modificărilor, președintele asociației de proprietari trebuie să solicite în scris primăriei informații despre restricțiile aplicabile. Acestea pot viza culoarea, aspectul și materialele utilizate.

Faptul că pe fațada blocului există deja alte aparate de aer condiționat nu reprezintă, prin el însuși, o aprobare pentru instalarea unui nou echipament într-un anumit loc. Fiecare amplasament trebuie analizat în funcție de condițiile aplicabile.

Restricțiile privind protejarea patrimoniului nu se aplică doar clădirilor clasate ca monumente istorice. Un bloc care nu are acest statut poate fi supus unor condiții speciale dacă se află în zona de protecție a unui monument istoric sau într-o zonă construită protejată.

În asemenea situații, scutirea de autorizație de construire aplicabilă altor clădiri nu poate fi folosită automat. Legea nr. 422/2001 prevede că intervențiile asupra monumentelor istorice trebuie realizate pe baza avizului Ministerului Culturii sau al serviciilor sale deconcentrate și cu respectarea condițiilor stabilite prin acesta.

Același act normativ reglementează și autorizarea intervențiilor asupra imobilelor care nu sunt clasate ca monumente istorice, dar se află în zone protejate. În aceste cazuri trebuie obținute avizele prevăzute de lege.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarul trebuie să clarifice condițiile aplicabile adresei și soluției de montaj propuse la serviciul de urbanism al primăriei și la direcția pentru cultură competentă. Acordul asociației de proprietari nu înlocuiește avizele autorităților și nu permite instalarea echipamentului într-o poziție incompatibilă cu regimul de protecție al clădirii sau al zonei.

Montarea aparatului de aer condiționat trebuie să țină cont și de efectele pe care funcționarea acestuia le poate avea asupra locuințelor învecinate. Evacuarea condensului trebuie proiectată astfel încât apa să nu ajungă pe ferestrele, balcoanele sau pereții apartamentelor vecinilor.

De asemenea, zgomotul și vibrațiile produse de echipament pot atrage răspunderea proprietarului dacă depășesc inconvenientele normale care pot apărea în relațiile de vecinătate.

Articolul 630 din Codul civil reglementează situațiile în care exercitarea dreptului de proprietate provoacă neplăceri mai mari decât cele considerate normale în raporturile dintre vecini. În asemenea cazuri, instanța poate dispune plata unor despăgubiri și, dacă este posibil, restabilirea situației anterioare.

Dacă există riscul iminent sau foarte probabil al producerii unui prejudiciu, persoana afectată poate solicita și măsuri pentru prevenirea pagubei, inclusiv prin procedura ordonanței președințiale. Totuși, simpla depunere a unei reclamații nu conduce automat la demontarea aparatului de aer condiționat. Măsurile care pot fi dispuse depind de circumstanțele concrete ale fiecărui caz.