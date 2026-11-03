Reguli pentru românii care locuiesc la bloc. Când poate fi oprită apa din cauza vecinilor cu datorii

Proprietarii care își achită la timp întreținerea și utilitățile se pot confrunta cu situații în care furnizarea apei este întreruptă la nivelul întregului bloc din cauza datoriilor acumulate de alți locatari. Legea nr. 196/2018 stabilește însă reguli diferite în funcție de modul de facturare a serviciilor. În anumite condiții, întreruperea utilităților pentru toți proprietarii este interzisă, chiar dacă unii dintre vecini au restanțe.

Situația în care locatarii unui bloc rămân fără apă, deși și-au achitat obligațiile lunare, ridică întrebări privind responsabilitatea asociației de proprietari și drepturile persoanelor care nu au datorii.

Potrivit Legii nr. 196/2018, răspunsul depinde de modalitatea în care este organizată furnizarea și facturarea serviciului.

Articolul 99 stabilește că, în cazul facturării individuale, furnizarea utilităților la nivelul întregului condominiu nu poate fi întreruptă pentru neplata cotelor de contribuție de către unul sau mai mulți proprietari.

Mai mult, în cazul serviciilor facturate individual, legea interzice sistarea, limitarea sau întreruperea furnizării la nivelul întregului bloc pentru facturile neachitate de anumite persoane.

În această situație, măsurile de recuperare a datoriilor trebuie îndreptate împotriva proprietarilor restanțieri, în condițiile contractelor individuale sau ale convențiilor de facturare.

Situația este diferită în cazul blocurilor în care furnizorul are un singur contract cu asociația de proprietari, fără convenții individuale de facturare.

În această situație, asociația primește factura pentru serviciile furnizate, repartizează costurile către proprietari, încasează contribuțiile și achită sumele datorate furnizorului.

Dacă unii proprietari acumulează restanțe, iar asociația nu mai poate achita facturile, datoriile pot afecta relația contractuală cu operatorul de apă.

Acest lucru nu înseamnă însă că orice întrerupere este automat legală. Furnizorul trebuie să respecte condițiile contractuale și legislația aplicabilă serviciului de alimentare cu apă.

De aceea, proprietarii trebuie să verifice dacă există contracte sau convenții individuale de facturare ori dacă plata serviciului se realizează exclusiv prin intermediul asociației.

Proprietarii au dreptul să solicite informații despre situația financiară a asociației și despre modul în care au fost gestionate plățile către furnizori.

Aceștia pot cere explicații privind facturile neachitate, nivelul datoriilor și măsurile luate pentru recuperarea restanțelor.

O analiză publicată de Ziarul de Iași privind problemele asociațiilor de proprietari atrage atenția asupra lipsei de reacție a conducerii atunci când datoriile unor proprietari încep să se acumuleze.

Potrivit explicațiilor prezentate în material, proprietarii pot solicita copii ale documentelor relevante, inclusiv facturi, documente de plată și corespondența purtată cu furnizorul.

În cazul suspiciunilor privind gestionarea fondurilor, poate fi solicitat și un control din partea compartimentului specializat în sprijinirea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei.

Cenzorul are, la rândul său, atribuții privind verificarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și respectarea prevederilor legale de către conducerea asociației.

Legea nr. 196/2018 prevede mecanisme pentru recuperarea sumelor neachitate de proprietari, astfel încât datoriile să nu continue să crească.

Conducerea asociației trebuie să urmărească situația restanțelor și să utilizeze procedurile legale disponibile pentru recuperarea acestora.

Un alt element important este fondul de rulment, destinat asigurării sumelor necesare pentru plățile curente ale asociației.

Potrivit articolului 102 din Legea nr. 196/2018, neluarea măsurilor pentru constituirea fondului de rulment sau a fondului de reparații poate fi sancționată cu amendă de la 2.500 la 5.000 de lei.

Existența unui fond de rulment nu elimină însă obligația proprietarilor restanțieri de a achita sumele datorate.

În cazul în care furnizarea apei este întreruptă, proprietarii care și-au plătit obligațiile trebuie să verifice modalitatea de facturare, motivul sistării și respectarea procedurilor legale. Aceste elemente sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor și a măsurilor care pot fi luate împotriva întreruperii serviciului.