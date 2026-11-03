Prețuri carburanți marți, 3 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Cele mai mici tarife

Prețurile la benzină, motorină și GPL înregistrau valori diferite în principalele orașe din România, marți, 3 noiembrie 2026, potrivit datelor publicate de platforma Peco Online. Șoferii care caută cele mai mici prețuri pot găsi benzină la 9,79 lei pe litru în Târgoviște și motorină la 10,75 lei pe litru în Eforie Nord.

Potrivit informațiilor publicate de Peco Online pentru data de 3 noiembrie 2026, cel mai mic preț la benzină era de 9,79 lei pe litru. Acesta era afișat la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În cazul motorinei, cel mai mic preț raportat marți, 3 noiembrie, era de 10,75 lei pe litru. Acesta putea fi găsit la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39, cod poștal 905350.

Platforma a publicat și o comparație a celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară. Clasamentul include primele cinci orașe după numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cel mai mic preț la benzină era de 10,01 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,86 lei pe litru. GPL-ul putea fi cumpărat cu 4,64 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,99 lei pe litru, iar motorina costa cel puțin 10,84 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif era de 4,69 lei pe litru.

La Timișoara, cel mai mic preț la benzină era tot de 9,99 lei pe litru. Motorina costa minimum 10,83 lei pe litru, iar GPL-ul avea un preț minim de 4,71 lei pe litru.

În Iași, benzina și motorina aveau prețuri minime de 10,01 lei, respectiv 10,86 lei pe litru. GPL-ul putea fi găsit la un preț de 4,71 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț la benzină era de 10,01 lei pe litru, iar motorina costa minimum 10,86 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețul minim era de 4,69 lei pe litru.

Prin urmare, dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca și Timișoara aveau cel mai mic preț minim la benzină, de 9,99 lei pe litru. Timișoara înregistra și cel mai mic preț la motorină, de 10,83 lei pe litru, în timp ce Bucureștiul avea cel mai ieftin GPL, la 4,64 lei pe litru.