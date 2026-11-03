Val de scumpiri la poarta fabricilor. Energia și extracția de petrol împing prețurile industriale cu aproape 14% peste nivelul din 2025

Prețurile producției industriale din România au crescut cu aproape 14% în septembrie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul scumpirilor masive din sectorul energetic și al carburanților. Potrivit datelor publicate de INS, presiunea cea mai mare a fost resimțită pe piața internă, unde tarifele de producție au înregistrat un avans de aproape 15%.

Prețurile producției industriale din România au înregistrat un avans semnificativ la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2026, amplificând presiunile inflaționiste pe lanțurile de aprovizionare, transmite INS.

Potrivit datelor publicate marți, 3 noiembrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS), prețurile la poarta fabricilor au crescut pe total (piața internă și piața externă) cu 2,6% în luna septembrie 2026 comparativ cu luna precedentă, august 2026.

Privită în perspectivă anuală, tendința devine și mai accentuată: față de septembrie 2025, prețurile producției industriale au urcat cu 13,82%.

Presiunea cea mai mare a fost resimțită pe plan local, companiile transferând costurile suplimentare mult mai vizibil pe piața din țară decât la export. Prețurile destinate pieței interne au crescut cu 3,13% față de luna august 2026 și cu un masiv 14,82% comparativ cu septembrie anul trecut.

În schimb, mărfurile destinate partenerilor externi au consemnat o temperare relativă, deși trendul rămâne puternic ascendent. Piața externă a consemnat o majorare de 1,21% de la o lună la alta și o creștere anuală de 11,28%.

Analiza pe marile grupe industriale arată clar că scumpirile sunt alimentate în primul rând de sectorul energetic. Industria energetică a înregistrat o creștere de 6,62% în septembrie față de august și un salt de 24,95% în ritm anual.

În același timp, industria bunurilor de capital s-a scumpit într-o singură lună cu 6,09% (deși pe parcursul întregului an avansul rămâne modest, de 0,38%), iar bunurile de folosință îndelungată au consemnat un plus lunar de 3,70%.

În ceea ce privește industria bunurilor intermediare, aceasta raportează un avans anual de 11,92%, punând presiune suplimentară pe producătorii care folosesc aceste componente în etapele ulterioare de prelucrare. Pentru bunurile de uz curent, ritmul de scumpire a rămas mai așezat, cu 0,54% față de luna precedentă și 5,75% față de septembrie 2025.

La nivelul ramurilor de activitate, cea mai spectaculoasă evoluție a avut loc în prelucrarea țițeiului și producția de cocserie, unde prețurile au urcat cu 13,22% într-o singură lună și cu nu mai puțin de 84,69% comparativ cu septembrie 2025.

Vârfuri considerabile s-au înregistrat și la extracția petrolului brut și a gazelor naturale, ramură care a consemnat o scumpire lunară de 14,27% și o majorare anuală de 34,52%. Per ansamblu, industria extractivă a avansat cu 8,24% față de august și cu 22,46% în ultimele 12 luni.

Creșteri notabile de la an la an au marcat și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă (+17,73%), industria metalurgică (+15,64%), precum și fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+15,57%).

La polul opus, o scădere lunară marginală s-a văzut la fabricarea substanțelor și a produselor chimice (-0,37% în septembrie față de august), deși chiar și în acest segment costurile de producție rămân cu aproape 15% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

Statisticile INS pentru luna septembrie 2026 au caracter provizoriu, iar datele aferente lunii august au fost rectificate. Reprezentanții instituției menționează că următorul comunicat dedicat indicelui prețurilor producției industriale va fi făcut public la data de 3 decembrie 2026.

Vezi aici întreg comunicatul INS, precum și anexa de date.