Raiffeisen Bank a cumpărat Garanti BBVA România. Ce se întâmplă cu banii, conturile și cardurile clienților

Raiffeisen Bank a finalizat achiziția integrală a Grupului Garanti BBVA România, după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente. Cele două bănci urmează să fuzioneze, însă până la finalizarea procesului vor continua să funcționeze separat. Clienții își vor putea utiliza în continuare conturile, cardurile și aplicațiile bancare, fără să fie necesară vreo acțiune din partea lor. Integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.

Raiffeisen Bank a anunțat marți, 3 noiembrie, finalizarea achiziției a 100% din acțiunile Grupului Garanti BBVA România, tranzacția marcând intrarea acestuia în componența Grupului Raiffeisen Bank International (RBI).

Achiziția include Garanti Bank SA, compania de leasing financiar Motoractive IFN SA, care operează sub brandul Garanti BBVA Leasing, și compania de leasing operațional Motoractive Multiservices SRL, cunoscută sub brandul Garanti BBVA Fleet Management.

Acțiunile au fost preluate de la subsidiare ale grupului spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA).

„Finalizarea tranzacţiei reprezintă un moment-cheie: aceasta încheie procesul de achiziţie şi marchează începutul unui nou capitol pentru Garanti BBVA România în cadrul Grupului Raiffeisen. În continuare, Garanti BBVA România şi Raiffeisen Bank urmează să fuzioneze. Până la finalizarea fuziunii legale, Raiffeisen Bank şi Garanti BBVA vor continua să opereze ca bănci separate”, se arată în comunicatul transmis de Raiffeisen Bank.

Reprezentanții Raiffeisen Bank precizează că, în această etapă, achiziția nu aduce modificări pentru clienții celor două instituții financiare.

Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank România vor continua să funcționeze independent, iar termenii contractuali existenți rămân neschimbați.

Astfel, persoanele care au conturi, depozite, credite sau alte produse bancare nu trebuie să întreprindă nicio acțiune ca urmare a finalizării tranzacției.

Clienții vor putea utiliza în continuare conturile, cardurile, aplicațiile de digital banking și canalele de contact existente, în aceleași condiții ca până acum.

Toate contractele active și pachetele de produse și servicii vor continua fără modificări până la finalizarea fuziunii.

Banca a transmis că eventualele schimbări care îi vor afecta pe clienți, angajați sau partenerii de afaceri vor fi comunicate din timp, împreună cu termenele și acțiunile necesare.

În perioada următoare, echipele Raiffeisen Bank România și Garanti BBVA România vor colabora pentru pregătirea procesului de integrare.

Acesta presupune alinierea operațiunilor, sistemelor informatice, produselor, proceselor interne și structurilor organizaționale.

Potrivit planului actual, integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.

Michael Hollerer, CEO al Raiffeisen Bank International, a subliniat importanța pieței românești pentru strategia grupului.

„Ne bucurăm să urăm bun venit Garanti BBVA România în Grupul RBI. România este o piaţă prioritară pentru noi, cu un potenţial solid de creştere pe termen lung şi un rol important în regiune. Prin reunirea atuurilor demonstrate ale Raiffeisen Bank România şi ale Garanti BBVA România, o bancă de excepţie, cu o echipă de profesionişti şi o bază solidă de clienţi loiali, construim o bancă şi mai puternică şi mai competitivă.(…)”, a declarat acesta.

La rândul său, Zdenek Romanek, președinte și CEO al Raiffeisen Bank România, a explicat că integrarea Garanti BBVA va contribui la consolidarea capacităților grupului și la accelerarea planurilor de dezvoltare.

„Până la finalizarea integrării, cele două echipe vor lucra cu un obiectiv comun: să fim cel mai bun partener financiar pentru oamenii şi companiile din România. Procesul va necesita timp, însă sunt convins că, la final, vom reuni nu doar două bănci, ci şi două echipe excepţionale. Pe tot parcursul integrării, ne propunem să păstrăm atuurile care diferenţiază Garanti BBVA România şi, în acelaşi timp, să valorificăm tot ce au mai bun ambele organizaţii”, a adăugat el.

În etapa de integrare, Comitetul de Administrare al Garanti BBVA va fi condus de Zdenek Romanek, în calitate de președinte.

Din comitet vor mai face parte Alina Rus și Mircea Busuioceanu, în calitate de membri, precum și Ebru Ogan Knottnerus și Ali Temel, ca membri independenți.

Reprezentanții băncii au precizat că procesul de integrare se va realiza etapizat, astfel încât activitatea să continue fără întreruperi.

„Integrarea se va desfăşura etapizat şi cu atenţie, având ca priorităţi continuitatea activităţii şi asigurarea unei experienţe cât mai bune pentru clienţi. Până la finalizarea fuziunii legale şi a procesului ulterior de migrare operaţională, cele două bănci vor continua să funcţioneze separat”, au transmis reprezentanții Raiffeisen Bank.

Instituția financiară deservește în prezent aproximativ 2,4 milioane de clienți din România, persoane fizice și juridice.