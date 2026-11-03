Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă”

Din cuprinsul articolului Luca Niculescu: Economia trebuie să crească, nu există alternativă

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, 3 noiembrie, că Guvernul României este interesat de dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri și de sprijinirea economiei. Prezent la lansarea Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România, șeful Executivului a subliniat că dezvoltarea economică reprezintă o prioritate și că dorește să cunoască atât progresele înregistrate de antreprenori, cât și dificultățile cu care aceștia se confruntă.

Premierul Luca Niculescu a participat marți la evenimentul de lansare a Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România, unde a vorbit despre importanța colaborării dintre Guvern și mediul de afaceri.

Șeful Executivului a amintit că a fost prezent și la prima ediție a evenimentului, organizată în urmă cu doi ani, și și-a exprimat încrederea că inițiativa va continua pe termen lung.

„M-aţi invitat şi la prima ediţie, cea de acum doi ani şi atunci aţi anunţat că vreţi să faceţi un proiect pe termen lung. Deocamdată este un proiect pe termen mediu, dar sunt convins, cunoscându-vă pe unii dintre dumneavoastră, că aveţi perseverenţa şi dăruirea necesară pentru a reuşi. Şi vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României în dezvoltarea acestui tip de parteneriat şi al sprijinirii economiei. Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă. Deci eu sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri, care sunt progresele, care sunt piedicile de care vă loviţi, că îmi închipui că sunt şi acestea destule”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a avut întâlniri cu antreprenori și reprezentanți ai sindicatelor

Luca Niculescu a precizat că, încă de la preluarea mandatului, a organizat întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri din România, cu investitori străini și cu reprezentanți ai sindicatelor.

Potrivit premierului, aceste discuții sunt necesare pentru a înțelege preocupările celor care lucrează și ale companiilor, dar și pentru a identifica perspectivele privind dezvoltarea României.