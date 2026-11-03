BCE avertizează asupra unui paradox economic. Țările din zona euro se integrează mai rapid cu SUA decât între ele

Țările din zona euro se integrează economic mai rapid cu Statele Unite decât între ele, iar acest dezechilibru face Europa mai vulnerabilă la șocuri economice, avertizează vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Boris Vujcic. Potrivit cercetărilor BCE, barierele investițiilor transfrontaliere dintre Europa și SUA au scăzut de peste două ori mai repede decât cele din interiorul zonei euro.

Vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), Boris Vujcic, a declarat luni că țările din zona euro se integrează mai rapid cu Statele Unite decât între ele, avertizând că această tendință face blocul comunitar mai vulnerabil la șocuri economice, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor geopolitice.

Declarația evidențiază un paradox în centrul eforturilor de lungă durată ale Uniunii Europene de a crea o veritabilă piață unică a capitalurilor: economiile europene sunt direcționate tot mai mult către Statele Unite, în timp ce granițele naționale continuă să fragmenteze investițiile în interiorul blocului comunitar.

Citând cercetări ale BCE, Vujcic a afirmat că barierele estimate în calea investițiilor transfrontaliere în acțiuni între zona euro și Statele Unite au scăzut cu un sfert din 2014, un ritm de peste două ori mai rapid decât în cazul barierelor existente în interiorul zonei euro.

„În mod surprinzător, ne integrăm mai rapid cu Statele Unite decât între noi”, a declarat el în cadrul unui discurs susținut la o conferință financiară organizată la Dublin.

Vujcic a prezentat și dovezi potrivit cărora fragmentarea piețelor de capital din Europa reduce reziliența economiei, transmite Reuters.

Cercetările BCE arată că firmele ai căror acționari sunt în principal investitori naționali și-au redus investițiile cu aproximativ 20% mai mult decât companiile care beneficiază de o bază internațională de investitori în timpul șocului provocat de pandemia de COVID-19.

De asemenea, companiile europene tind să își reducă investițiile atunci când prețurile petrolului cresc, spre deosebire de firmele americane, a precizat oficialul BCE.

Vujcic a avertizat că, în cazul unei economii europene fragmentate, investițiile suportă o mare parte din ajustările necesare atunci când apare un șoc economic.

„Într-o Europă fragmentată, investițiile devin principala variabilă de ajustare ori de câte ori apare un șoc. Aceasta este o problemă de reziliență înainte de a fi o problemă de creștere economică”, a declarat Vujcic.

Consiliul European l-a numit, în data de 19 martie 2026, pe Boris Vujcic în funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de 8 ani care nu poate fi reînnoit.

Boris Vujcic, fost guvernator al Băncii Naționale a Croației, l-a înlocuit pe Luis de Guindos de la 1 iunie 2026.

Decizia a fost luată în urma consultării atât a Parlamentului European, cât și a Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.

Articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene menționează că numirile pentru Comitetul executiv al BCE sunt făcute „de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, dintre persoane a căror autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.”

Comitetul executiv al BCE este responsabil de punerea în aplicare a politicii monetare a zonei euro, astfel cum a fost stabilită de către Consiliul guvernatorilor BCE. Comitetul executiv este alcătuit din președinte, vicepreședinte și alți patru membri, numiți cu toții pentru un mandat de opt ani care nu poate fi reînnoit. Consiliul guvernatorilor este format din cei șase membri ai Comitetului executiv și din guvernatorii băncilor centrale naționale din țările zonei euro.