Frigiderele din supermarketurile europene, noua țintă a hackerilor. Comisia Europeană verifică dacă magazinele pot face față unor noi incidente

Comisia Europeană va analiza măsurile de securitate ale supermarketurilor din Uniunea Europeană, după ce zeci de magazine din șase state membre au fost afectate de atacuri cibernetice care au perturbat sistemele de refrigerare și congelare. Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, avertizează că incidentele pot provoca pierderi economice, risipă alimentară și scăderea încrederii consumatorilor.

Securitatea alimentară a Europei nu este în pericol, însă un val de atacuri cibernetice ridică semne de întrebare cu privire la reziliența lanțurilor de aprovizionare, a avertizat comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Comisia Europeană va evalua cât de bine sunt pregătite supermarketurile să facă față atacurilor cibernetice, după ce sistemele de refrigerare din zeci de magazine, aflate în cel puțin șase state membre ale Uniunii Europene, au fost scoase din funcțiune.

Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, a declarat pentru Politico.eu că atacurile vor fi discutate la următoarea reuniune a Colegiului pentru Securitate al Comisiei Europene. În cadrul acesteia, vor fi analizate planurile de intervenție ale comercianților și capacitatea acestora de a răspunde unor astfel de incidente.

„Lanțul de aprovizionare cu alimente din Europa trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție. Atacurile cibernetice repetate asupra supermarketurilor sunt extrem de îngrijorătoare, provocând pierderi economice comercianților și rafturi goale pentru consumatori”, a declarat Hansen.

Anunțul Comisiei Europene vine după ce zeci de supermarketuri din mai multe țări europene au raportat luni perturbări ale sistemelor de refrigerare și congelare.

Incidentele au fost semnalate în cel puțin șase state membre ale UE: Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Țările de Jos și Estonia. Unii comercianți au raportat că temperaturile din frigidere au crescut brusc, ajungând până la 50 de grade Celsius.

Incidente similare au fost raportate luni, 2 noiembrie, și în România (vezi aici detalii).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a înființat Colegiul pentru Securitate al Comisiei în martie 2025, pentru a analiza evoluțiile strategice și amenințările la adresa securității interne și externe a Uniunii Europene.

Acest format de reuniune le permite comisarilor europeni să examineze atacurile dincolo de efectele lor imediate asupra comercianților. De asemenea, incidentele sunt analizate în contextul mai larg al vulnerabilității Europei în fața războiului hibrid, în cadrul căruia atacurile asupra lanțurilor esențiale de aprovizionare pot fi folosite pentru a submina încrederea publicului.

Colegiul pentru Securitate se reunește periodic, separat de ședințele săptămânale obișnuite ale Comisiei Europene.

Vineri, membrii Colegiului pentru Securitate au discutat calendarul următoarei reuniuni, însă nu a fost stabilită o dată. Totuși, șefii de cabinet care au participat la întâlnirea de planificare au convenit că aceasta ar trebui să aibă loc în curând, potrivit unui oficial european care a solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre reuniunea desfășurată cu ușile închise.

Colegiul pentru Securitate este prezidat de Ursula von der Leyen și reunește toți comisarii europeni.

Cele mai recente perturbări vin după o serie de atacuri cibernetice înregistrate în Franța în luna octombrie. Atunci, hackerii ar fi manipulat de la distanță sistemele de refrigerare, activând mecanismele de dezghețare. Acest lucru a provocat creșteri puternice ale temperaturilor și alterarea alimentelor.

Tot în octombrie, reprezentanții Comisiei Europene responsabili de domeniul agriculturii s-au întâlnit cu comercianții afectați de atacurile cibernetice pentru a evalua situația. Discuțiile au făcut parte din eforturile Uniunii Europene privind pregătirea și gestionarea situațiilor de criză care ar putea afecta securitatea alimentară.

Comisarul european pentru Agricultură a subliniat necesitatea consolidării măsurilor de protecție la toate nivelurile.

„Trebuie să lucrăm la toate nivelurile pentru a ne consolida gradul de pregătire și reziliența”, a declarat Christophe Hansen.

Oficialul european a insistat că securitatea alimentară a Europei nu este în pericol, însă a avertizat că incidentele au scos la iveală vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare cu alimente. Acestea pot avea consecințe asupra companiilor, pot contribui la risipa alimentară și pot afecta încrederea consumatorilor.

În acest context, Hansen a atras atenția că atacurile nu trebuie tratate ca simple incidente tehnice, ci ca acțiuni care urmăresc perturbarea aprovizionării cu alimente și afectarea încrederii publicului.