România a ajuns la cel mai mic salariu net din UE. Radu Georgescu pune sub semnul întrebării deciziile Guvernului: Suntem pe contrasens

Economistul Radu Georgescu a prezentat o serie de evoluții economice din România, pe care le consideră importante pentru situația economică a țării. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta a atras atenția asupra scăderii salariului mediu net, reducerii rezervelor valutare ale Băncii Naționale a României (BNR), costurilor împrumuturilor contractate de Guvern și evoluției negative a pieței auto.

Potrivit economistului, datele publicate în ultima perioadă indică mai multe schimbări care merită analizate. Printre acestea se numără și faptul că România ar fi ajuns, pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, sub Bulgaria în ceea ce privește salariul mediu net.

Unul dintre aspectele semnalate de Radu Georgescu este evoluția salariului mediu net din România în comparație cu cel din Bulgaria.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net din România a ajuns la 5.688 de lei în luna august 2026. Valoarea reprezintă echivalentul a aproximativ 1.063 de euro și este cu 2,3% mai mică decât cea înregistrată în iulie.

În același timp, Bulgaria a publicat un salariu mediu net de 1.120 de euro. Prin urmare, diferența dintre cele două țări este de 57 de euro în favoarea Bulgariei.

Economistul subliniază în mesajul publicat pe Facebook că este pentru prima dată de când România a aderat la Uniunea Europeană când Bulgaria depășește țara noastră în privința salariului mediu net. În această interpretare, România ar ajunge astfel pe ultimul loc în clasamentul statelor membre ale UE după acest indicator.

„În ultima săptămână, în România s-au întâmplat lucruri foarte importante din punct de vedere economic. Evident că nu vorbește nimeni despre ele la TV sau în media. Hai să vorbim noi. 1. România are cel mai mic salariu net din UE, depășită de Bulgaria INS a publicat salariul mediu net din România. În august, acesta este de 5.688 de lei, în scădere cu 2,3% față de iulie. Asta înseamnă 1.063 de euro. Bulgaria a publicat și ea salariul net. Este de 1.120 de euro. Este prima dată de când România a intrat în UE când Bulgaria depășește România la salariul mediu net. Iar România devine țara cu cel mai mic salariu net din UE”, a scris acesta pe Facebook.

Un alt indicator asupra căruia Radu Georgescu atrage atenția este reprezentat de rezervele valutare ale României. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, rezervele valutare au înregistrat o scădere de aproximativ 2 miliarde de euro în octombrie 2026, comparativ cu luna septembrie a aceluiași an.

Comparația cu octombrie 2025 indică o reducere și mai amplă. Conform economistului, rezervele valutare ale țării au scăzut cu 10% într-un an, aceasta fiind cea mai mare diminuare din ultimii 15 ani.

„2. Rezervele valutare ale României scad Ieri, BNR a publicat rezervele valutare ale României. În octombrie, rezervele au scăzut cu aproximativ 2 miliarde de euro față de septembrie 2026. Iar față de octombrie 2025, rezervele României au scăzut cu 10%. Este cea mai mare scădere din ultimii 15 ani”, a mai scris acesta.

Costurile finanțării statului reprezintă un alt subiect semnalat de economist. Acesta susține că Guvernul României a contractat împrumuturi în valoare totală de 4,5 miliarde de euro, plătind cele mai mari dobânzi la euro din ultimii 15 ani.

Potrivit informațiilor prezentate de Radu Georgescu, împrumuturile au fost contractate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Pentru finanțarea pe termen scurt, respectiv un credit cu scadența la patru ani, dobânda a fost de 6%. În cazul împrumuturilor pe termen lung, cu o perioadă de rambursare de 12 ani, dobânda a ajuns la 7%.

Economistul consideră că nivelul acestor dobânzi reprezintă un semnal important în privința costurilor la care statul român reușește să atragă finanțare de pe piețele internaționale.

„3. Ieri, Guvernul României s-a împrumutat cel mai scump din ultimii 15 ani Ieri, Guvernul României a împrumutat 4,5 miliarde de euro. A plătit cele mai mari dobânzi la euro din ultimii 15 ani. Atât pe împrumuturile pe termen scurt (credit pe 4 ani, cu dobândă de 6%), cât și pe cele pe termen lung (credit pe 12 ani, cu dobândă de 7%)”, a explicat economistul.

Al patrulea aspect evidențiat de Radu Georgescu privește industria auto și evoluția înmatriculărilor de autoturisme.

Conform datelor prezentate de economist, în 2026, în România au fost înmatriculate cu 10% mai puține mașini decât în 2025. Acesta susține că țara noastră înregistrează cea mai mare scădere din Uniunea Europeană atât în privința înmatriculărilor, cât și a producției de automobile.

Situația este reflectată și de evoluția vânzărilor Dacia. Marca românească ar avea cea mai mare scădere a vânzărilor dintre grupurile europene producătoare de automobile, diminuarea fiind de 10%.

„3. Ieri, Guvernul României s-a împrumutat cel mai scump din ultimii 15 ani Ieri, Guvernul României a împrumutat 4,5 miliarde de euro. A plătit cele mai mari dobânzi la euro din ultimii 15 ani. Atât pe împrumuturile pe termen scurt (credit pe 4 ani, cu dobândă de 6%), cât și pe cele pe termen lung (credit pe 12 ani, cu dobândă de 7%)”, a notat Radu Georgescu.

Analizând cele patru evoluții, Radu Georgescu pune sub semnul întrebării evaluările potrivit cărora România se află pe un traseu economic pozitiv.

Economistul face referire la salariul mediu net inferior celui din Bulgaria, scăderea rezervelor valutare, dobânzile ridicate plătite de Guvern pentru împrumuturile în euro și diminuarea înmatriculărilor și vânzărilor de automobile.

„Unii spun că România este pe drumul cel bun din punct de vedere economic. Posibil. Doar că suntem pe contrasens. Să fie economie!”, a conchis economistul.

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