Elena Udrea avertizează asupra securității Europei și NATO, în contextul alegerilor din SUA: „O Americă ezitantă poate însemna o vulnerabilitate strategică reală”

Elena Udrea a transmis marți, 3 noiembrie, un mesaj de susținere pentru Donald Trump și Partidul Republican, în contextul alegerilor pentru Congresul Statelor Unite. Fostul ministru al Turismului a criticat mai multe decizii ale președintelui american, printre care implicarea în războiul din Iran, politica tarifară și evoluția costului vieții. Cu toate acestea, Udrea consideră că revenirea democraților la putere nu ar reprezenta o soluție pentru America și pentru restul lumii.

Elena Udrea a publicat pe Facebook un mesaj în care și-a exprimat susținerea pentru Donald Trump și Partidul Republican, în ziua alegerilor legislative din Statele Unite.

Fostul ministru al Turismului consideră că rezultatul scrutinului american are implicații importante nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru securitatea, economia și echilibrul de putere la nivel internațional.

„SPER CA TRUMP ȘI REPUBLICANII SĂ CÂȘTIGE! Astăzi, americanii decid prin vot cine va controla Congresul SUA. Nu este un vot fără consecințe pentru restul lumii. Dimpotrivă, ceea ce se întâmplă în America influențează securitatea, economia și echilibrul de putere la nivel mondial.”

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, organizate pe 3 noiembrie 2026, vizează toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 de mandate în Senatul american.

Deși își exprimă susținerea pentru republicani, Elena Udrea afirmă că Donald Trump a luat și decizii care trebuie criticate.

Aceasta indică trei probleme principale: războiul din Iran, tarifele comerciale și costul vieții pentru populația americană.

„Nu sunt dintre cei care cred că Trump nu greșește niciodată. Dimpotrivă, are greșeli pentru care trebuie criticat.”

În opinia fostului ministru, implicarea Statelor Unite în conflictul din Iran reprezintă cea mai gravă greșeală a președintelui american, în condițiile în care acesta promisese evitarea unor noi războaie.

Udrea critică și politica tarifară, despre care susține că poate provoca scumpiri pentru consumatori și represalii comerciale din partea altor state.

În ceea ce privește costul vieții, aceasta consideră că administrația americană trebuie să ofere rezultate concrete în privința prețurilor la energie, alimente și locuințe, dar și în privința locurilor de muncă bine plătite.

„Așadar, Trump trebuie criticat atunci când greșește. Dar întrebarea fundamentală este alta: care este alternativa și ce ar însemna ea pentru America și pentru lume?”

Elena Udrea susține că, în ciuda greșelilor pe care i le reproșează lui Donald Trump, preferă o victorie republicană deoarece nu consideră că politicile promovate de democrați reprezintă o alternativă potrivită.

Fostul ministru critică politicile identitare și programele de diversitate, echitate și incluziune, cunoscute sub denumirea DEI, atunci când acestea sunt percepute ca favorizând criteriile de rasă sau sex în detrimentul competenței și performanței.

Udrea face referire și la politicile privind identitatea de gen, inclusiv cele aplicate în școli și în sportul feminin. Aceasta își exprimă susținerea pentru direcția promovată de Trump în privința recunoașterii sexului biologic în politicile federale.

Un alt subiect abordat este politica energetică. Fostul ministru consideră că tranziția către surse de energie mai puțin poluante trebuie realizată fără a afecta securitatea economică și competitivitatea.

În privința imigrației, Udrea critică abordarea administrației Biden și apreciază măsurile promovate de Trump pentru securizarea frontierei.

„O țară are dreptul să-și controleze frontierele. Imigrația legală poate aduce beneficii, dar imigrația ilegală nu poate deveni un fapt împlinit în fața căruia statul renunță să mai aplice legea. Uitați ce se întâmplă cu imigrația în Europa!”

În mesajul său, Elena Udrea atrage atenția și asupra politicii externe americane, afirmând că eventualele schimbări în privința sprijinului militar acordat aliaților ar putea avea consecințe asupra securității internaționale.

Aceasta își exprimă îngrijorarea față de pozițiile unor curente progresiste din Partidul Democrat care susțin reducerea sau condiționarea ajutorului militar pentru aliați.

În opinia sa, pentru Europa și statele membre NATO, menținerea angajamentelor americane în domeniul securității are o importanță deosebită.

Fostul ministru critică, totodată, ceea ce consideră a fi tendințe de marginalizare a opiniilor conservatoare și susține necesitatea protejării libertății de exprimare și a pluralismului politic.

La finalul mesajului, Elena Udrea își reafirmă susținerea pentru republicani, precizând că această poziție nu înseamnă o aprobare necondiționată a deciziilor lui Donald Trump.