Relațiile dintre România și SUA au ajuns la un nivel catastrofal. Petrișor Peiu critică marile eșecuri din ultimii ani: Politicienii noștri delirează constant

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, consideră că relevanța economică a României pentru politicienii de la Washington este nesemnificativă, iar relațiile bilaterale dintre cele două state au ajuns la un nivel catastrofal. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că, în pofida declarațiilor făcute de politicienii români, Statele Unite nu au prea multe interese pe care să le apere în România.

În opinia lui Petrișor Peiu, relațiile economice recente dintre România și SUA sunt marcate de mai multe eșecuri importante. Liderul senatorilor AUR enumeră cinci exemple, care vizează proiectul autostrăzii Transilvania, investițiile ExxonMobil și Ford, tranzacția referitoare la Black Sea Oil & Gas și proiectul centralei nucleare de la Doicești.

Primul exemplu prezentat de Petrișor Peiu pe Facebook este plecarea companiei americane Bechtel din România, în 2013. Contractul inițial, semnat în 2004, prevedea construirea a 415 kilometri de autostradă pe traseul Brașov – Cluj – Borș. Valoarea estimată a proiectului era de 2,2 miliarde de euro, iar termenul de finalizare fusese stabilit pentru anul 2012.

La momentul plecării companiei americane, situația era însă diferită de cea prevăzută inițial. Fuseseră finalizați și predați doar 52 de kilometri, respectiv tronsonul Câmpia Turzii – Gilău. Pentru acest proiect, statul român plătise în total aproximativ 1,4 miliarde de euro. Suma includea avansurile, lucrările efectuate, penalizările și costurile de conservare a șantierului.

„Relevanța economică a României pentru politicienii de la Washington este nesemnificativă. Relațiile bilaterale au atins un nivel catastrofal, deși politicienii noștri delirează constant și bombastic pe acest subiect. Lucid vorbind, americanii nu prea au ce apăra aici. Și contrar a ceea ce declară cu emfază politicienii români, relațiile recente româno-americane sunt o sumă de eșecuri monumentale: 1. 2013 – pleacă Bechtel din țară, lăsând în urmă un contract inițial din 2004, care prevedea construirea a 415 km de autostradă (Brașov – Cluj – Borș) pentru o sumă estimată la 2,2 miliarde de euro, cu termen de finalizare în 2012, cu o realitate la plecarea companiei americane care arăta astfel : s-au predat doar 52 km finalizați (tronsonul Câmpia Turzii – Gilău), pentru care statul român a plătit în total aproximativ 1,4 miliarde de euro (incluzând avansuri, lucrări efectuate, penalizări și conservări de șantier)”, a scris el pe Facebook.

Un alt exemplu invocat de liderul senatorilor AUR este retragerea ExxonMobil din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. În 2022, compania americană și-a vândut integral participația de 50% din proiect către producătorul român de gaze naturale Romgaz. Tranzacția s-a ridicat la 1,1 miliarde de dolari.

Tot în 2022, uzina Ford de la Craiova a fost transferată către Ford Otosan, în schimbul sumei de 575 de milioane de dolari. Ford Otosan este un joint-venture în care Ford Motor Company deține o participație de 41%, iar compania turcă Koç Holding are tot 41%. Restul de 18% reprezintă acțiuni disponibile pentru tranzacționare pe bursa turcească.

„2. 2022- ExxonMobil și-a vândut complet participația de 50% din proiectul gazier Neptun Deep din Marea Neagră către producătorul român de gaze naturale Romgaz, contra sumei de 1,1 miliarde de dolari”, a mai scris Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu include în lista sa și tranzacția din 2026 prin care fondul Carlyle, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a semnat un acord pentru vânzarea companiei Black Sea Oil & Gas (BSOG) către Mazarine Energy.

BSOG este în prezent cel mai mare producător offshore de gaze naturale din Marea Neagră. Prin această tranzacție, fondul american Carlyle își finalizează retragerea de pe piața directă din România.

Liderul senatorilor AUR amintește și de eșecul anterior al acordului privind preluarea activelor internaționale ale Lukoil. Acestea includeau rafinăria Petrotel și benzinăriile companiei din România, însă tranzacția nu s-a concretizat.

„3. tot 2022- Uzina Ford de la Craiova a fost transferată către Ford Otosan (un joint-venture între Ford Motor Company 41% și Koç Holding din Turcia41 % și 18% free float pe bursa turcească), contra sumei de 575 de milioane de dolari; 4. 2026- Fondul Carlyle (împreună cu BERD) a semnat un acord pentru vânzarea companiei Black Sea Oil & Gas (BSOG), cel mai mare producător actual offshore de gaze naturale din Marea Neagră, către Mazarine Energy; Prin această tranzacție cu Mazarine Energy, fondul american Carlyle își finalizează exit-ul de pe piața directă din România, după ce anterior picase și acordul pentru preluarea activelor internaționale ale Lukoil (care includeau rafinăria Petrotel și benzinăriile din țară)”, a subliniat liderul senatorilor AUR.

Al cincilea exemplu prezentat de Petrișor Peiu este proiectul construirii primei centrale nucleare din România bazate pe reactoare modulare mici (SMR). Investiția este planificată pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, însă proiectul traversează un moment de incertitudine majoră.

Potrivit liderului senatorilor AUR, compania americană NuScale Power, furnizorul tehnologiei SMR, a refuzat să accepte condițiile esențiale stabilite de partea română pentru împărțirea riscurilor financiare și tehnice. Peiu consideră că, în aceste condiții, proiectul de la Doicești se îndreaptă către un blocaj definitiv.

„5. tot 2026 – Proiectul construirii primei centrale nucleare bazate pe reactoare modulare mici (SMR) din România, planificat pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, traversează un moment de incertitudine majoră, căci compania americană NuScale Power, furnizorul tehnologiei SMR, a refuzat să accepte condițiile esențiale stabilite de partea română pentru împărțirea riscurilor financiare și tehnice; în mod evident, proiectul de la Doicești se îndreaptă spre un blocaj definitiv”, a completat acesta.

În mesajul său, Petrișor Peiu prezintă și date privind schimburile comerciale ale Statelor Unite cu mai multe țări din Europa Centrală și de Est, pentru anul 2025.

Exporturile totale ale SUA au fost de 2.177 de miliarde de dolari. Din această valoare, 14 miliarde de dolari au reprezentat exporturi către Polonia, 4,45 miliarde de dolari către Cehia, 3,42 miliarde de dolari către Ungaria și 1,4 miliarde de dolari către România.

În același an, importurile americane au totalizat 3.504 miliarde de dolari. Statele Unite au importat bunuri în valoare de 14,5 miliarde de dolari din Polonia, 12 miliarde de dolari din Ungaria, 8,5 miliarde de dolari din Cehia, 6,7 miliarde de dolari din Slovacia și 4 miliarde de dolari din România.

Liderul senatorilor AUR prezintă separat și cifrele comerțului cu bunuri din perspectiva americană. În cazul Poloniei, importurile și exporturile SUA au fost de câte 14 miliarde de dolari. Pentru Ungaria, exporturile americane au fost de 3,5 miliarde de dolari, iar importurile din această țară au ajuns la 12 miliarde de dolari.

În relația comercială cu România, exporturile SUA au fost de 1,4 miliarde de dolari, în timp ce importurile americane din țara noastră au însumat 3,9 miliarde de dolari.

„În ultimul an (2025), Statele Unite au avut exporturi în valoare de 2177 miliarde de dolari, dintre care 14 miliarde de dolari către Polonia, 4,45 miliarde de dolari către Cehia, 3,42 miliarde de dolari către Ungaria și 1,4 miliarde de dolari către România. Importurile americane din 2025 au totalizat 3504 miliarde de dolari, dintre care 14,5 miliarde de dolari din Polonia, 12 miliarde de dolari din Ungaria, 8,5 miliarde de dolari din Cehia , 6,7 miliarde de dolari din Slovacia și 4 miliarde de dolari din România. Mai jos, iată doar cifrele comerțului cu bunuri din perspectivă americană: Polonia : importuri 14 miliarde de dolari/exporturi 14 miliarde de dolari

Ungaria: exporturi 3,5 miliarde de dolari/importuri 12 miliarde de dolari

România: exporturi 1,4 miliarde de dolari/importuri 3,9 miliarde de dolari”, a conchis Peiu.

Postarea poate fi vizualizată aici.