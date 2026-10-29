Românii au început să taie din cheltuieli. Petrișor Peiu avertizează asupra efectelor creșterii taxelor: Economia continuă să derapeze

Economia României continuă să înregistreze evoluții negative în sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Senatorul AUR Petrișor Peiu atrage atenția că activitățile destinate populației au înregistrat o scădere de peste 8% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Acesta consideră că majorarea taxelor de consum a afectat puterea de cumpărare și avertizează asupra riscului unei recesiuni.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a prezentat, într-o postare pe Facebook, cele mai recente date privind evoluția serviciilor de piață din România, susținând că acestea indică o deteriorare a activității economice.

Potrivit informațiilor publicate de INS, în perioada ianuarie-august 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 0,8% ca serie brută și cu 1,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu intervalul corespunzător din 2025.

Situația este mai dificilă în sectorul serviciilor destinate populației. În primele opt luni ale anului, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere de 8,4% ca serie brută și de 7,9% ca serie ajustată.

„Economia continuă să derapeze puternic, mai ales în zona principalului motor de creștere de până acum, serviciile”, a transmis Petrișor Peiu.

Senatorul susține că diminuarea activității din sectorul serviciilor este legată de majorarea taxelor de consum, în special de creșterea TVA aplicată începând din august 2025.

Potrivit acestuia, românii au redus cheltuielile pentru servicii, iar tendința descendentă se menține de peste un an.

„Practic, populația și-a redus drastic consumul de servicii, cu 8%- acesta este principalul efect al creșterii taxelor de consum (TVA) din august 2025. Avem , deja, 13 luni consecutive de scădere a consumului de servicii de către populație”, a afirmat Petrișor Peiu.

Graficul distribuit de senator prezintă evoluția anuală a volumului cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației, pe seria ajustată sezonier, în perioada august 2025 – august 2026.

Toate cele 13 luni analizate înregistrează valori negative comparativ cu lunile corespunzătoare ale anului precedent. Cea mai accentuată scădere a fost consemnată în iunie 2026, de 10,6%, urmată de iulie, cu un recul de 9,3%.

În august 2026, scăderea anuală s-a redus la 3,2%, potrivit datelor INS.

Deși datele confirmă contracția sectorului, legătura directă dintre această evoluție și majorarea TVA reprezintă interpretarea senatorului, nefiind demonstrată doar prin statisticile prezentate.

Datele INS arată că scăderea serviciilor destinate populației nu a fost uniformă.

În perioada ianuarie-august 2026, activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au înregistrat un recul de 17,3%, în timp ce cifra de afaceri din hoteluri și restaurante a scăzut cu 10,4%.

Serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au consemnat, de asemenea, o diminuare de 9,8% față de perioada similară a anului trecut.

În schimb, agențiile turistice și tur-operatorii au raportat o creștere de 11,2%, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile au avansat cu 3,1%.

Aceste evoluții arată că diminuarea consumului de servicii a afectat diferit domeniile economice, unele activități reușind să înregistreze creșteri în ciuda tendinței generale negative.

În analiza sa, senatorul AUR contestă ideea potrivit căreia reducerea consumului ar putea conduce automat la creșterea investițiilor.

Acesta susține că și formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în construcții, infrastructură, utilaje, echipamente și alte active, a înregistrat o diminuare ca pondere în Produsul Intern Brut.

„Cine crede că reducerea dramatică a consumului duce la creșterea investițiilor se înșală amarnic: formarea brută de capital fix (construcții și lucrări de infrastructură + mașini, utilaje , echipamente + software, exploatări miniere, etc) a scăzut și ea , e drept mai puțin, dar tot a scăzut (ca pondere în PIB), pentru că nu mai poate fi finanțată!”, a afirmat Petrișor Peiu.

Senatorul își încheie analiza cu un avertisment privind perspectivele economiei românești.

„Iată tabloul trist al recesiunii”, a transmis acesta.

Scăderea activității din sectorul serviciilor reprezintă un semnal negativ, însă datele prezentate nu sunt suficiente, singure, pentru a confirma intrarea întregii economii în recesiune. O asemenea evaluare presupune analizarea evoluției Produsului Intern Brut și a altor indicatori macroeconomici.