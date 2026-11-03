Irina Siminenco, Nestlé România: „După 30 de ani, adevărata măsură a unui business este impactul pe care îl creează în jurul său”

Interviu pentru Capital cu Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

1. Nestlé marchează trei decenii de prezență în România. Dacă privim compania de astăzi comparativ cu cea care intra pe piață în anii ’90, care este cea mai importantă transformare?

Poate cea mai mare schimbare este trecerea de la o prezență construită în jurul câtorva categorii și produse la un business profund conectat la economia și societatea românească. Am pornit cu șase angajați și câteva produse, într-o perioadă în care piața locală abia începea să descopere multe dintre brandurile internaționale. Astăzi avem peste 600 de colegi și un portofoliu de peste 40 de branduri. Dar transformarea nu se măsoară doar în dimensiunea companiei. Înseamnă și felul în care am evoluat odată cu așteptările consumatorilor, investind în inovație, nutriție, sustenabilitate și în comunitățile în care activăm. Cred că acesta este unul dintre lucrurile care definesc cel mai bine cei 30 de ani: am crescut odată cu România și ne-am schimbat împreună cu piața.

2. Cum s-a schimbat consumatorul român în acești 30 de ani și cât de mult a influențat această evoluție businessul Nestlé?

Consumatorul de astăzi este incomparabil mai informat și mai exigent, iar acest lucru este absolut normal în contextul accesului la internet. În anii ’90, disponibilitatea și accesibilitatea aveau o pondere foarte importantă în decizia de cumpărare. Astăzi, oamenii se uită mult mai atent la calitate și siguranță alimentară, ingrediente, profil nutrițional, sustenabilitate și la informațiile pe care brandurile le oferă. Vedem totodată mai multă diversitate în nevoile și momentele de consum. Un exemplu foarte clar este cafeaua. Dacă acum trei decenii experiența era concentrată pe consum acasă, astăzi portofoliul acoperă opțiuni care integrează capsule de cafea, rețete cu lapte, mixuri precum NESCAFÉ3în1, savurate atât acasă prin ofertele Nespresso, NESCAFÉ® Dolce Gusto® și Starbucks, cât și în oraș. Pentru noi, această evoluție înseamnă că relevanța nu poate fi considerată un dat. Trebuie reconstruită permanent, prin produse, inovație și capacitatea de a răspunde unor așteptări care evoluează foarte rapid.

3. Vorbim frecvent despre contribuția marilor companii la economie. Cum arată concret amprenta Nestlé în România?

Datele unui studiu* realizat de EY privind impactul nostru economic arată foarte bine efectul de multiplicare pe care îl poate avea activitatea unei companii în economie. Pentru fiecare leu de valoare adăugată creat de Nestlé sunt generați 12,9 lei în economia României, iar fiecare leu din cifra de afaceri antrenează 6,6 lei de activitate de-a lungul întregului lanț valoric. În 2025, activitatea Nestlé România a susținut direct și indirect peste 12.000 de locuri de muncă, iar activitatea economică generată la nivelul întregii economii a ajuns la 10,8 miliarde de lei, cu o valoare adăugată de 3,6 miliarde de lei. Privind întreaga perioadă, în valori actualizate, vorbim despre o cifră de afaceri cumulată de aproape 30 de miliarde de lei și despre peste 5 miliarde de lei valoare adăugată generată în economia României. Pentru mine, cifrele acestea spun însă o poveste mai amplă: impactul unui business nu se oprește la granițele companiei. El se transmite către furnizori, distribuitori, parteneri, angajați și, prin ei, în întreaga economie.

4. Într-o piață matură și foarte competitivă, ce vă permite să continuați să creșteți?

În primul rând, capacitatea de a rămâne relevanți pentru consumatori. Iar aici inovația este esențială. Pentru noi, inovația nu înseamnă exclusiv lansarea unui produs nou, ci capacitatea de a anticipa schimbările din societate și de a transforma știința și tehnologia în soluții care răspund unor nevoi reale. Nestlé investește anual, la nivel global, aproximativ 1,7 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare și lucrează cu peste 4.000 de cercetători într-o rețea de 22 de centre de cercetare și dezvoltare. Pentru consumator, această infrastructură globală se vede mult mai simplu: în îmbunătățirea profilului nutrițional al produselor, în soluții pentru diferite etape de viață și în produse adaptate noilor obiceiuri de consum. De-a lungul timpului, am lucrat inclusiv la reducerea cantității de sare, zahăr sau grăsimi și la creșterea conținutului de proteine, fibre, vitamine și minerale.

5. A devenit sustenabilitatea un criteriu de business sau rămâne în principal o așteptare de reputație?

Pentru noi, sustenabilitatea este integrată tot mai mult în modul în care dezvoltăm produse și ambalaje, utilizăm resursele și lucrăm cu partenerii. Nu mai poate fi privită separat de business, pentru că atât așteptările consumatorilor, cât și provocările cu care ne confruntăm arată că trebuie să facă parte din modul în care inovăm și creștem. Putem vedea această abordare atât în programele de reciclare pentru capsulele Nespresso și NESCAFÉ® Dolce Gusto®, cât și în proiecte locale, precum “Pădurea de Miere Nestlé”. Pentru o companie cu o perspectivă pe termen lung, responsabilitatea și performanța economică nu ar trebui să fie două direcții separate. Provocarea este tocmai aceea de a construi creștere într-un mod care rămâne sustenabil în timp.

6. Dincolo de produse și indicatorii economici, ce considerați că a construit Nestlé în România în aceste trei decenii?

Aș spune că am construit, înainte de toate, relații pe termen lung. Cu parteneri comerciali, cu mediul de afaceri, universități, autorități, organizații profesionale și societatea civilă. Sunt relații care ne-au permis să contribuim la proiecte și inițiative care depășesc activitatea comercială propriu-zisă. La fel de importantă este investiția în oameni. Am văzut colegi care și-au început cariera în Nestlé România și care astăzi coordonează echipe la nivel local, regional sau internațional. Avem în prezent o echipă tânără și diversă: Generația Z reprezintă aproape un sfert dintre angajați, iar 58% dintre pozițiile de conducere sunt ocupate de femei. Iar peste toate acestea aș pune încrederea. Este probabil activul cel mai greu de cuantificat, dar și cel mai greu de construit. Ea se formează în timp, prin experiența pe care oamenii o au cu produsele și brandurile noastre și prin felul în care compania se comportă în societate.

7. Care este următorul capitol pentru Nestlé România? Ce ar trebui să fie diferit în următorii ani?

Obiectivul rămâne creșterea sustenabilă. Ne dorim ca 2026 să marcheze al 13-lea an consecutiv de creștere și să continuăm această evoluție prin relevanță pentru consumatori, inovație și responsabilitate. Dacă în primele trei decenii miza a fost construirea unei prezențe solide și câștigarea încrederii mai multor generații de consumatori, cred că etapa următoare trebuie privită tot mai mult prin prisma impactului pe care îl generăm. Cât de bine răspundem nevoilor oamenilor, cum contribuim la o alimentație mai echilibrată, cum susținem comunitățile din jurul nostru și cât de responsabil utilizăm resursele. Aceasta este, de fapt, continuitatea pe care ne-o dorim: să creștem, dar să facem în același timp această creștere relevantă pentru societatea din care facem parte.

* Datele economice provin din studiul realizat de EY privind impactul economic al Nestlé România în 30 de ani pe piață, august 2026.