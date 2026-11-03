Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru marți, 3 noiembrie 2026. Datele instituției cuprind cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.
Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute
Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro este cotat la 5,3416 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,7761 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,4063 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,8375 lei.
În cazul celorlalte monede, dolarul australian este cotat la 3,3310 lei, iar cel canadian la 3,4213 lei. Coroana cehă valorează 0,2194 lei, coroana daneză 0,7147 lei, iar coroana norvegiană 0,5166 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4876 lei.
BNR a publicat și cotațiile pentru monedele din Europa Centrală și de Est. Zlotul polonez valorează 1,2087 lei, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4637 lei, leul moldovenesc la 0,2650 lei, rubla rusească la 0,0586 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0454 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1046 lei.
Pentru celelalte valute incluse în lista BNR, cursul este următorul: lira egipteană este cotată la 0,0862 lei, lira turcească la 0,0955 lei, randul sud-african la 0,2869 lei, realul brazilian la 0,8784 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7158 lei, iar rupia indiană la 0,0504 lei.
În Asia, 100 de yeni japonezi valorează 3,0193 lei, iar 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3553 lei. Peso-ul mexican are o valoare de 0,2569 lei, dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6856 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe la 1,3003 lei. Bahtul thailandez valorează 0,1415 lei, dolarul din Hong Kong 0,6088 lei, iar shekelul israelian 1,5113 lei.
Cursul publicat de BNR include și alte monede: 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0264 lei, pesoul filipinez la 0,0753 lei, 100 de coroane islandeze la 3,9219 lei, ringgitul malaysian la 1,1715 lei, iar dolarul singaporez la 3,7290 lei.
Gramul de aur este cotat marți, 3 noiembrie, la 599,4554 lei. În aceeași listă, DST (Drepturile Speciale de Tragere) are o valoare de 6,4690 lei.
|Monedă / Indicator
|Cod
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,3310
|Dolar canadian
|CAD
|3,4213
|Franc elvețian
|CHF
|5,8375
|Coroană cehă
|CZK
|0,2194
|Coroană daneză
|DKK
|0,7147
|Liră egipteană
|EGP
|0,0862
|Euro
|EUR
|5,3416
|Liră sterlină
|GBP
|6,4063
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4637
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0193
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2650
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5166
|Zlot polonez
|PLN
|1,2087
|Rublă rusească
|RUB
|0,0586
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4876
|Liră turcească
|TRY
|0,0955
|Dolar american
|USD
|4,7761
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2869
|Real brazilian
|BRL
|0,8784
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7158
|Rupie indiană
|INR
|0,0504
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3553
|Peso mexican
|MXN
|0,2569
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6856
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0454
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1046
|Dirham Emiratele Arabe
|AED
|1,3003
|Baht thailandez
|THB
|0,1415
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,6088
|Shekel israelian
|ILS
|1,5113
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0264
|Peso filipinez
|PHP
|0,0753
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,9219
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1715
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7290
|Gram de aur
|XAU
|599,4554
|DST
|XDR
|6,4690
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
La data de 3 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat valori cuprinse între 5,52% și 6,19% pe an, în funcție de indice și de perioada de referință.
Pentru ROBID, dobânda la o zi (O/N) și cea overnight pentru ziua următoare (T/N) au fost de 5,52%. Pentru o săptămână, rata a ajuns la 5,59%, pentru o lună la 5,72%, pentru trei luni la 5,77%, pentru șase luni la 5,78%, iar pentru 12 luni la 5,84%.
În cazul ROBOR, ratele O/N și T/N au fost de 5,81%. Pentru o săptămână, indicele a fost de 5,88%, pentru o lună de 6,01%, pentru trei luni de 6,09%, pentru șase luni de 6,14%, iar pentru 12 luni de 6,19%.
Comparativ cu ziua precedentă, 2 noiembrie 2026, ratele ROBID au scăzut ușor pentru perioadele O/N, T/N și o săptămână, în timp ce pentru celelalte scadențe au rămas neschimbate. ROBOR a coborât cu 0,02 puncte procentuale pentru O/N și T/N, cu 0,02 puncte pentru o săptămână, cu 0,01 puncte pentru o lună și cu 0,01 puncte pentru șase luni. Ratele pentru trei luni și 12 luni au rămas la același nivel.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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