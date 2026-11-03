Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute. BNR a publicat noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru marți, 3 noiembrie 2026. Datele instituției cuprind cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro este cotat la 5,3416 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,7761 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,4063 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,8375 lei.

În cazul celorlalte monede, dolarul australian este cotat la 3,3310 lei, iar cel canadian la 3,4213 lei. Coroana cehă valorează 0,2194 lei, coroana daneză 0,7147 lei, iar coroana norvegiană 0,5166 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4876 lei.

BNR a publicat și cotațiile pentru monedele din Europa Centrală și de Est. Zlotul polonez valorează 1,2087 lei, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4637 lei, leul moldovenesc la 0,2650 lei, rubla rusească la 0,0586 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0454 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1046 lei.

Pentru celelalte valute incluse în lista BNR, cursul este următorul: lira egipteană este cotată la 0,0862 lei, lira turcească la 0,0955 lei, randul sud-african la 0,2869 lei, realul brazilian la 0,8784 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7158 lei, iar rupia indiană la 0,0504 lei.

În Asia, 100 de yeni japonezi valorează 3,0193 lei, iar 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3553 lei. Peso-ul mexican are o valoare de 0,2569 lei, dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6856 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe la 1,3003 lei. Bahtul thailandez valorează 0,1415 lei, dolarul din Hong Kong 0,6088 lei, iar shekelul israelian 1,5113 lei.

Cursul publicat de BNR include și alte monede: 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0264 lei, pesoul filipinez la 0,0753 lei, 100 de coroane islandeze la 3,9219 lei, ringgitul malaysian la 1,1715 lei, iar dolarul singaporez la 3,7290 lei.

Gramul de aur este cotat marți, 3 noiembrie, la 599,4554 lei. În aceeași listă, DST (Drepturile Speciale de Tragere) are o valoare de 6,4690 lei.

Monedă / Indicator Cod Curs (lei) Dolar australian AUD 3,3310 Dolar canadian CAD 3,4213 Franc elvețian CHF 5,8375 Coroană cehă CZK 0,2194 Coroană daneză DKK 0,7147 Liră egipteană EGP 0,0862 Euro EUR 5,3416 Liră sterlină GBP 6,4063 100 forinți maghiari HUF 1,4637 100 yeni japonezi JPY 3,0193 Leu moldovenesc MDL 0,2650 Coroană norvegiană NOK 0,5166 Zlot polonez PLN 1,2087 Rublă rusească RUB 0,0586 Coroană suedeză SEK 0,4876 Liră turcească TRY 0,0955 Dolar american USD 4,7761 Rand sud-african ZAR 0,2869 Real brazilian BRL 0,8784 Renminbi chinezesc CNY 0,7158 Rupie indiană INR 0,0504 100 woni sud-coreeni KRW 0,3553 Peso mexican MXN 0,2569 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6856 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1046 Dirham Emiratele Arabe AED 1,3003 Baht thailandez THB 0,1415 Dolar Hong Kong HKD 0,6088 Shekel israelian ILS 1,5113 100 rupii indoneziene IDR 0,0264 Peso filipinez PHP 0,0753 100 coroane islandeze ISK 3,9219 Ringgit malaysian MYR 1,1715 Dolar singaporez SGD 3,7290 Gram de aur XAU 599,4554 DST XDR 6,4690

La data de 3 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat valori cuprinse între 5,52% și 6,19% pe an, în funcție de indice și de perioada de referință.

Pentru ROBID, dobânda la o zi (O/N) și cea overnight pentru ziua următoare (T/N) au fost de 5,52%. Pentru o săptămână, rata a ajuns la 5,59%, pentru o lună la 5,72%, pentru trei luni la 5,77%, pentru șase luni la 5,78%, iar pentru 12 luni la 5,84%.

În cazul ROBOR, ratele O/N și T/N au fost de 5,81%. Pentru o săptămână, indicele a fost de 5,88%, pentru o lună de 6,01%, pentru trei luni de 6,09%, pentru șase luni de 6,14%, iar pentru 12 luni de 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 2 noiembrie 2026, ratele ROBID au scăzut ușor pentru perioadele O/N, T/N și o săptămână, în timp ce pentru celelalte scadențe au rămas neschimbate. ROBOR a coborât cu 0,02 puncte procentuale pentru O/N și T/N, cu 0,02 puncte pentru o săptămână, cu 0,01 puncte pentru o lună și cu 0,01 puncte pentru șase luni. Ratele pentru trei luni și 12 luni au rămas la același nivel.