Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute. BNR a publicat noile cotații

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Leonard Bădilă la 3 noiembrie 2026, 13:10
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru marți, 3 noiembrie 2026. Datele instituției cuprind cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Curs valutar marți, 3 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și celelalte valute

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro este cotat la 5,3416 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,7761 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,4063 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,8375 lei.

În cazul celorlalte monede, dolarul australian este cotat la 3,3310 lei, iar cel canadian la 3,4213 lei. Coroana cehă valorează 0,2194 lei, coroana daneză 0,7147 lei, iar coroana norvegiană 0,5166 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4876 lei.

BNR a publicat și cotațiile pentru monedele din Europa Centrală și de Est. Zlotul polonez valorează 1,2087 lei, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4637 lei, leul moldovenesc la 0,2650 lei, rubla rusească la 0,0586 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0454 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1046 lei.

Pentru celelalte valute incluse în lista BNR, cursul este următorul: lira egipteană este cotată la 0,0862 lei, lira turcească la 0,0955 lei, randul sud-african la 0,2869 lei, realul brazilian la 0,8784 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7158 lei, iar rupia indiană la 0,0504 lei.

În Asia, 100 de yeni japonezi valorează 3,0193 lei, iar 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3553 lei. Peso-ul mexican are o valoare de 0,2569 lei, dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6856 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe la 1,3003 lei. Bahtul thailandez valorează 0,1415 lei, dolarul din Hong Kong 0,6088 lei, iar shekelul israelian 1,5113 lei.

Cursul publicat de BNR include și alte monede: 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0264 lei, pesoul filipinez la 0,0753 lei, 100 de coroane islandeze la 3,9219 lei, ringgitul malaysian la 1,1715 lei, iar dolarul singaporez la 3,7290 lei.

Gramul de aur este cotat marți, 3 noiembrie, la 599,4554 lei. În aceeași listă, DST (Drepturile Speciale de Tragere) are o valoare de 6,4690 lei.

Monedă / Indicator Cod Curs (lei)
Dolar australian AUD 3,3310
Dolar canadian CAD 3,4213
Franc elvețian CHF 5,8375
Coroană cehă CZK 0,2194
Coroană daneză DKK 0,7147
Liră egipteană EGP 0,0862
Euro EUR 5,3416
Liră sterlină GBP 6,4063
100 forinți maghiari HUF 1,4637
100 yeni japonezi JPY 3,0193
Leu moldovenesc MDL 0,2650
Coroană norvegiană NOK 0,5166
Zlot polonez PLN 1,2087
Rublă rusească RUB 0,0586
Coroană suedeză SEK 0,4876
Liră turcească TRY 0,0955
Dolar american USD 4,7761
Rand sud-african ZAR 0,2869
Real brazilian BRL 0,8784
Renminbi chinezesc CNY 0,7158
Rupie indiană INR 0,0504
100 woni sud-coreeni KRW 0,3553
Peso mexican MXN 0,2569
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6856
Dinar sârbesc RSD 0,0454
Hryvna ucraineană UAH 0,1046
Dirham Emiratele Arabe AED 1,3003
Baht thailandez THB 0,1415
Dolar Hong Kong HKD 0,6088
Shekel israelian ILS 1,5113
100 rupii indoneziene IDR 0,0264
Peso filipinez PHP 0,0753
100 coroane islandeze ISK 3,9219
Ringgit malaysian MYR 1,1715
Dolar singaporez SGD 3,7290
Gram de aur XAU 599,4554
DST XDR 6,4690

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

La data de 3 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat valori cuprinse între 5,52% și 6,19% pe an, în funcție de indice și de perioada de referință.

Pentru ROBID, dobânda la o zi (O/N) și cea overnight pentru ziua următoare (T/N) au fost de 5,52%. Pentru o săptămână, rata a ajuns la 5,59%, pentru o lună la 5,72%, pentru trei luni la 5,77%, pentru șase luni la 5,78%, iar pentru 12 luni la 5,84%.

În cazul ROBOR, ratele O/N și T/N au fost de 5,81%. Pentru o săptămână, indicele a fost de 5,88%, pentru o lună de 6,01%, pentru trei luni de 6,09%, pentru șase luni de 6,14%, iar pentru 12 luni de 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 2 noiembrie 2026, ratele ROBID au scăzut ușor pentru perioadele O/N, T/N și o săptămână, în timp ce pentru celelalte scadențe au rămas neschimbate. ROBOR a coborât cu 0,02 puncte procentuale pentru O/N și T/N, cu 0,02 puncte pentru o săptămână, cu 0,01 puncte pentru o lună și cu 0,01 puncte pentru șase luni. Ratele pentru trei luni și 12 luni au rămas la același nivel.

Informații articol
Etichete: , , , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.