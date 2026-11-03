MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Chile. Un complex vulcanic a primit cod galben după două explozii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Chile. Serviciul Național de Geologie și Minerit din această țară a instituit cod galben de activitate la Complexul Vulcanic Nevados de Chillan, măsura afectând localitățile Pinto și Coihueco.

Potrivit informațiilor transmise de MAE într-un comunicat, în data de 27 octombrie 2026, la nivelul complexului vulcanic au fost înregistrate două explozii însoțite de emisii de material piroclastic.

În urma acestor evenimente, autoritățile locale chiliene mențin starea de alertă preventivă timpurie pentru localitățile Pinto și Coihueco. Măsura va rămâne în vigoare până când situația se va stabiliza.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să se informeze cu privire la situația existentă înainte de începerea călătoriei. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului Nevados de Chillan.

Totodată, românii trebuie să urmărească anunțurile autorităților locale competente și să respecte cu strictețe recomandările transmise de acestea.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 2 223 23441. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii call center în regim de permanență.

Pentru românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 981397856.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale pentru informații actualizate despre situația din Chile și despre condițiile de călătorie:

Serviciul Național de Prevenire și Răspuns la Dezastre: https://senapred.cl/alertas

Ambasada României la Santiago de Chile: https://santiagodechile.mae.ro

Ministerul Afacerilor Externe: https://www.mae.ro

Ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție și aplicația Călătorește informat, prin intermediul căreia pot accesa informații și sfaturi utile pentru deplasările în afara țării.