Doliu în fotbal. Un cunoscut atacant a murit la doar 30 de ani după o ciocnire violentă cu portarul advers

SURSA FOTO: Dreamstime - doliu în fotbal, piatră funerară sub formă de minge de fotbal

Fotbalistul spaniol Jesús de Miguel, atacant al formației CD Tenerife, a murit marți, 3 noiembrie 2026, în urma rănilor suferite în timpul unui meci din liga a doua spaniolă. Acesta s-a ciocnit violent cu portarul echipei Andorra, Jesús Owono, în ultimele minute ale partidei disputate luni pe stadionul Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Potrivit anunțului făcut marți de clubul CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda a încetat din viață la ora 08:00. Fotbalistul avea 30 de ani. Incidentul s-a produs în timpul unei faze de joc la mijlocul terenului, când De Miguel încerca să ajungă la minge.

În ultimele minute ale întâlnirii, acesta a fost lovit în piept de portarul formației Andorra, Jesús Owono, conform informațiilor publicate de Euronews.

După impact, Jesús de Miguel a fost transportat la spital. Partida dintre Tenerife și Andorra, care se afla la egalitate, scor 2-2, a fost suspendată în minutul 108.

Inițial, clubul Tenerife anunțase că starea fotbalistului era stabilă, în ciuda gravității situației medicale. Acesta se afla internat la terapie intensivă, în cadrul Spitalului Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz.

Ulterior, marți dimineață, clubul a confirmat decesul jucătorului și a transmis că este profund îndurerat de pierderea acestuia.

Jesús de Miguel și-a început cariera la nivel de seniori în 2015, când a debutat pentru Leganés B. De-a lungul carierei, fotbalistul a mai evoluat pentru alte opt cluburi din Spania.

„Cu sufletele sfâșiate de durere, cu un nod în gât și fără să putem crede că acest lucru este adevărat, clubul CD Tenerife anunță cu profundă tristețe decesul lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00. Nu există cuvinte care să aline suferința și nimic nu poate atenua această durere copleșitoare. Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi și de întreaga comunitate a suporterilor lui Tenerife, care plânge astăzi în urma acestui deznodământ tragic. Familia lui Jesús de Miguel mulțumește pentru toate mesajele și gesturile de susținere primite și solicită, totodată, din suflet, respectarea strictă a vieții private în aceste momente cumplite”, a transmis CD Tenerife într-o postarea realizată pe X.

Printre echipele pentru care a jucat s-a numărat și CD Tenerife, formație la care a ajuns anul trecut și pentru care evolua în momentul producerii tragediei.