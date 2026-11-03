Voucherele de vacanță, în scădere puternică în 2026. ANAT cere majorarea valorii și prelungirea programului cu cinci ani

Valoarea voucherelor de vacanță decontate în România a scăzut cu 48,6% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Reprezentanții industriei turistice solicită prelungirea legislației privind voucherele de vacanță cu încă cinci ani și majorarea valorii acestora. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat că susține creșterea substanțială a sumelor acordate angajaților.

Valoarea voucherelor de vacanță decontate către unitățile afiliate a ajuns la 560,48 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, cu 48,6% mai puțin decât în primele nouă luni din 2025 și cu 61,9% sub nivelul din perioada similară a anului 2024.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de ANAT, valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a fost de 491,07 milioane de lei, în scădere cu 7,85% față de anul trecut și cu 70,63% comparativ cu 2024.

„Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor şi centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), turismul continuă să înregistreze o contracţie vizibilă în primele 9 luni din 2026 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori a ajuns la 491,07 milioane de lei, cu 7,85% sub nivelul din 2025 şi cu 70,63% mai mică decât în aceeaşi perioadă din 2024. Valoarea voucherelor de vacanţă decontate către unităţile afiliate a fost de 560,48 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, în scădere cu 48,60% faţă de primele nouă luni din 2025 şi cu 61,90% faţă de perioada similară din 2024”, arată ANAT.

Comparativ cu 2025, valoarea decontărilor s-a redus cu 529,93 milioane de lei, iar față de 2024 diferența a ajuns la 910,54 milioane de lei.

Datele prezentate de ANAT arată că valoarea voucherelor de vacanță decontate a fost mai mică în fiecare dintre primele nouă luni din 2026, comparativ cu perioadele corespunzătoare din 2025 și 2024.

Cea mai accentuată scădere procentuală a fost înregistrată în luna mai, când decontările au fost cu 70,32% mai mici decât în mai 2025 și cu 73,45% sub nivelul din mai 2024.

În lunile de vară, diferențele față de anul precedent s-au redus. În iulie, decontările au totalizat 115,31 milioane de lei, în scădere cu 26,22% față de aceeași lună din 2025.

În august, valoarea a fost de 113,99 milioane de lei, cu 21,15% sub nivelul anului precedent.

În septembrie, decontările au coborât la 41,93 milioane de lei, ceea ce reprezintă o reducere de 43,88% față de septembrie 2025 și de 65,39% comparativ cu aceeași lună din 2024.

Reprezentanții ANAT susțin că cea mai puternică scădere a achizițiilor de vouchere s-a produs în 2025, în timp ce reducerea decontărilor s-a accentuat în 2026.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism solicită autorităților să prelungească legislația privind voucherele de vacanță pentru încă cinci ani și să majoreze valoarea sumelor acordate beneficiarilor.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, susține că reducerea voucherelor afectează atât posibilitatea salariaților cu venituri mici de a merge în vacanță, cât și activitatea operatorilor din industria turismului.

„Mă aştept ca şi noul guvern să înţeleagă cât de importante au fost voucherele de vacanţă ca politică publică de susţinere a salariaţilor cu venituri mici, de fiscalizare a domeniului şi de stimulare a investiţiilor în turism. Suntem în ceasul al doisprezecelea pentru a decide, la nivel de ţară, prelungirea cu cinci ani a legislaţiei privind voucherele de vacanţă şi aşteptăm o indexare a valorii acestora. Reducerea drastică a acordării voucherelor limitează posibilităţile multor salariaţi de a merge în vacanţă şi pune presiune pe activitatea operatorilor din turism. Miza este mai largă: veniturile din taxe şi impozite, menţinerea locurilor de muncă, continuarea investiţiilor şi viabilitatea afacerilor din HoReCa”, a declarat Adrian Voican.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a declarat recent că își dorește creșterea substanțială a valorii voucherelor de vacanță.

Oficialul a precizat că a discutat despre această măsură cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am spus-o din prima zi şi premierului şi ministrului de Finanţe, îmi doresc ca voucherele de vacanţă, care sunt un stimul real în industria HoReCa să fie reintroduse nu pot spune că ele există şi acum, dar să creştem substanţial cuantumul voucherelor de vacanţă pentru că voucherul de vacanţă trebuie privit ca o investiţie, are un factor multiplicator în economie imediat şi pe verticală, şi pe orizontală. Este o prioritate pentru mine să introducem vouchere de vacanţă şi nu numai”, a declarat Daniel Zamfir la preluarea mandatului.

În prezent, voucherele de vacanță pentru bugetari au o valoare de 800 de lei și sunt acordate angajaților cu salarii nete de cel mult 6.000 de lei.

În 2025, plafonul salarial pentru acordarea voucherelor era de 8.000 de lei net. Valoarea acestora a fost de 1.600 de lei în 2024, fiind redusă la jumătate începând cu anul următor.

Deocamdată, majorarea valorii voucherelor de vacanță și prelungirea programului reprezintă propuneri și intenții anunțate public, fără să fie comunicată o decizie privind noile sume.