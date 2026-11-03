Marius Budăi, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan: „Românii au suportat taxe mai mari, prețuri mai mari”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că încearcă să prezinte într-o lumină favorabilă situația economică și financiară lăsată în urmă. Social-democratul susține că restanțele de plată ale statului nu pot fi considerate economii și pune sub semnul întrebării rezultatele măsurilor de austeritate suportate de români.

Marius Budăi a publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa lui Ilie Bolojan, după explicațiile acestuia referitoare la situația economică și la ceea ce a descris drept o „bună moștenire”.

Fostul ministru al Muncii susține că explicațiile oferite de Bolojan nu schimbă realitatea obligațiilor financiare restante și a dificultăților cu care s-au confruntat cetățenii și companiile.

„Domnul Bolojan insistă să ne lămurească – pare convins că realitatea este o chestiune de interpretare. Din păcate, facturile au prostul obicei să fie foarte concrete!”, a transmis Marius Budăi.

Social-democratul a continuat printr-o serie de ironii la adresa modului în care Ilie Bolojan ar prezenta rezultatele activității sale.

„Domnul Bolojan revine cu explicații despre „buna moștenire” pe care ar fi lăsat-o. Și insistă. Probabil speră că, dacă repetă suficient de des, vom ajunge să credem că laptele este negru, că noaptea este zi și că facturile neplătite reprezintă o mare performanță economică. Dacă mai insistă puțin, o să ajungem să credem că insolvența este o formă de prosperitate, că o factură neachitată este un activ financiar și că o economie blocată este, de fapt, una care funcționează în liniște.”

În mesajul său, Marius Budăi face referire la declarații pe care Ilie Bolojan le-ar fi făcut pe 18 octombrie, atunci când, potrivit fostului ministru, acesta ar fi recunoscut existența unor restanțe de plată.

Budăi consideră că aceste obligații financiare nu pot fi prezentate drept economii realizate de stat.

„Să ne înțelegem: nu contestăm talentul dumneavoastră de a prezenta lucrurile într-o lumină favorabilă, domnule Bolojan. Dar nici nu puteți transforma restanțele în economii doar schimbându-le denumirea. Mai ales când, pe 18 octombrie, recunoșteați chiar dumneavoastră că există restanțe de plată, iar acum ne vorbiți despre o „bună moștenire”.”

Marius Budăi susține că măsurile economice adoptate au avut consecințe asupra populației și mediului de afaceri, invocând majorarea taxelor, creșterea prețurilor și întârzierile la plata unor lucrări.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să explice dacă sacrificiile făcute de populație au avut rezultate concrete.

„Românii au suportat taxe mai mari, prețuri mai mari și măsuri de austeritate. Antreprenorii au așteptat să-și primească banii, constructorii au așteptat plata lucrărilor, iar economia a suportat consecințele.

Nu trebuie să ne mai lămurească domnul Bolojan atât. Am înțeles foarte bine ce a lăsat în urmă. Ceea ce vrem să știm este dacă sacrificiile românilor au produs rezultate sau dacă a mutat doar problemele în sertarele statului.”

Fostul ministru și-a încheiat mesajul cu o nouă critică la adresa lui Ilie Bolojan.