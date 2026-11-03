Majoritatea antreprenorilor spun că economia României s-a înrăutățit. Ce perspective au pentru următoarele 12 luni

Aproximativ opt din zece antreprenori consideră că economia României s-a înrăutățit față de anul trecut, iar trei sferturi dintre cei chestionați cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Perspectivele pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 65,9% dintre respondenți se așteaptă ca situația economică să se deterioreze.

Rezultatele celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România, realizat în cadrul Barometrului NewMoney-INSCOP, au fost prezentate marți, 3 noiembrie, la STUP – Banca Transilvania. Evenimentul face parte din proiectul „Noul Patriotism Economic” și l-a avut ca invitat special pe premierul Luca Niculescu.

Potrivit cercetării, 75,4% dintre antreprenorii chestionați consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 16,6% apreciază că țara merge într-o direcție bună, în timp ce 8% nu au știut sau nu au răspuns.

Percepția negativă s-a accentuat în ultimul an. Ponderea antreprenorilor care văd o direcție greșită a crescut de la 54% în august 2025 la 75,4% în octombrie 2026. În 2024, 66,8% dintre respondenți considerau că lucrurile merg într-o direcție greșită. În același timp, procentul celor care apreciază că România se îndreaptă într-o direcție bună a coborât de la 39,6% în 2025 la 16,6% în 2026.

Întrebați cum apreciază situația economiei comparativ cu cea de acum un an, 40,1% dintre antreprenori au spus că aceasta este mai proastă, iar 40,3% au considerat că este mult mai proastă. În total, 80,4% dintre participanți au oferit răspunsuri negative.

Alți 9,4% apreciază că situația economică a rămas la fel, în timp ce 8,2% o consideră mai bună și 1,1% mult mai bună. Totodată, 0,9% dintre respondenți nu au putut evalua evoluția economiei, iar 0,1% nu au oferit un răspuns.

Procentul celor care consideră că economia este mult mai proastă decât în urmă cu un an a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2024 această opinie era împărtășită de 24% dintre antreprenori, în 2025 ponderea a ajuns la 31,5%, iar în 2026 a urcat la 40,3%.

Există și diferențe în funcție de vârsta respondenților, localitate, educație și dimensiunea companiei. Antreprenorii cu vârste de peste 60 de ani, cei din București și cei ale căror firme au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro consideră, într-o proporție mai mare decât media, că economia este mai bună sau mult mai bună decât în urmă cu un an.

În schimb, antreprenorii cu studii primare sau medii afirmă mai frecvent decât media că situația economică s-a înrăutățit.

Nici perspectivele pentru următoarele 12 luni nu sunt încurajatoare. 37,9% dintre antreprenorii participanți la sondaj estimează că economia va fi mai proastă, iar 28% se așteaptă ca aceasta să fie mult mai proastă. Prin urmare, ponderea celor care anticipează o deteriorare a situației economice ajunge la 65,9%.

Alte 19,1% dintre persoane cred că economia va rămâne la același nivel, în timp ce 9% estimează o îmbunătățire și 0,6% o îmbunătățire semnificativă. La această întrebare, 5,2% nu au știut sau nu au putut aprecia evoluția, iar 0,3% nu au răspuns.

Așteptările negative sunt mai răspândite decât în anii precedenți. În 2025, 60,9% dintre antreprenori anticipau o înrăutățire a economiei în următoarele 12 luni, iar în 2024 procentul era de 61,4%. În același timp, ponderea celor care se așteaptă la o îmbunătățire a scăzut de la 20,2% în 2025 la 9,6% în 2026.

În funcție de vârstă, antreprenorii între 18 și 29 de ani și cei de peste 60 de ani sunt mai optimiști decât media în privința evoluției economiei. Cele mai pesimiste așteptări se regăsesc mai frecvent în rândul persoanelor cu vârste între 30 și 59 de ani, al celor cu educație primară sau medie și al antreprenorilor din mediul rural.

Totodată, perspectivele negative sunt mai frecvente în rândul celor care conduc companii cu o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro și între trei și cinci angajați.

La evenimentul de prezentare a barometrului, premierul Luca Niculescu a atras atenția asupra scăderii ponderii companiilor care intenționează să investească în dezvoltarea activității. Potrivit acestuia, dacă în 2024 peste jumătate dintre firme aveau în plan astfel de investiții, în prezent proporția a coborât la aproximativ o treime.

Datele sondajului arată că 35,7% dintre antreprenori estimează că vor investi în dezvoltarea sau extinderea activității în următoarele 12 luni. Prin comparație, în 2024, procentul celor care aveau această intenție era de 54%.

Premierul a subliniat că Guvernul își propune să contribuie la recâștigarea încrederii mediului de afaceri și la stimularea dorinței antreprenorilor de a investi și de a-și dezvolta companiile.

Relansarea economică și intensificarea investițiilor se numără printre prioritățile Executivului. Niculescu a mai arătat că România trebuie să creeze noi locuri de muncă, cu salarii cât mai bune, în special pentru tineri.

Pesimismul nu se limitează la evaluarea economiei naționale. Mai mult de jumătate dintre antreprenori, respectiv 53,4%, consideră că situația financiară a propriilor companii este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an.

Pentru 29,9% dintre respondenți, situația financiară a firmei a rămas la același nivel, în timp ce 15,6% spun că aceasta este mai bună sau mult mai bună. Un procent de 1% nu a știut sau nu a răspuns.

În ceea ce privește următoarele 12 luni, 32,3% dintre antreprenori se așteaptă ca situația financiară a companiei să se înrăutățească. În schimb, 21,1% estimează că aceasta va fi mai bună sau mult mai bună, iar 40% cred că va rămâne la același nivel. Alți 6,1% nu au putut aprecia evoluția, iar 0,4% nu au răspuns.

Planurile privind personalul indică, la rândul lor, prudență în mediul de afaceri. Doar 10,6% dintre antreprenori estimează că vor face angajări în următorul an. Cei mai mulți, respectiv 65,3%, intenționează să păstreze același număr de angajați, în timp ce 19,7% se așteaptă să fie nevoiți să reducă personalul.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat telefonic în perioada 19-26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori. Eroarea maximă admisă a cercetării este de ±2,9%.