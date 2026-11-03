România încearcă să doboare un record mondial. Ministerul Mediului anunță că peste 3.000 de voluntari vor planta simultan copaci în Prahova

România se pregătește să încerce stabilirea unui nou record mondial pentru plantarea simultană a arborilor. Peste 3.000 de voluntari vor participa sâmbătă, 7 noiembrie, la evenimentul „Pădurea Prieteniei”, organizat în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Actualul record este deținut de India, unde 2.055 de persoane au participat la o acțiune similară în iulie 2025. Obiectivul organizatorilor este plantarea a 35.000 de puieți.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat marți, 3 noiembrie, organizarea unui eveniment de plantare simultană a arborilor, la care sunt așteptați peste 3.000 de voluntari.

Acțiunea, intitulată „Pădurea Prieteniei”, va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, în comuna Poienarii Burchii din județul Prahova.

Potrivit instituției, toate înscrierile au fost realizate în numai două săptămâni de la lansarea apelului de participare.

„Sâmbătă, 7 noiembrie, peste 3.000 de voluntari se vor reuni în comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în cadrul evenimentului «Pădurea Prieteniei», cu obiectivul de a stabili un nou record mondial de plantare simultană a arborilor. Participanţii s-au înscris în doar două săptămâni de la lansarea apelului, demonstrând interesul deosebit pentru această iniţiativă”, a transmis Ministerul Mediului.

La eveniment vor participa ministrul Mediului, Natalia Intotero, angajați ai ministerului și reprezentanți ai instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

Recordul mondial actual pentru plantarea simultană a arborilor este de 2.055 de participanți și a fost stabilit în India, în iulie 2025.

Pentru ca tentativa României să fie validată, fiecare voluntar trebuie să planteze corect cel puțin un arbore într-un interval de timp stabilit.

După încheierea tentativei de record, voluntarii vor continua activitatea, obiectivul final fiind plantarea a 35.000 de puieți, care vor contribui la formarea unei noi păduri pentru comunitatea locală.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va contribui la realizarea proiectului prin asigurarea a 30.000 de puieți.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a subliniat că, dincolo de stabilirea unui record mondial, scopul inițiativei este dezvoltarea unei noi suprafețe împădurite.

„Fiecare puiet plantat înseamnă o investiţie în viitor, iar fiecare voluntar demonstrează că responsabilitatea faţă de mediu începe cu fapte concrete. Ne dorim să stabilim un nou record mondial, însă cea mai importantă reuşită va fi pădurea care va creşte aici, pentru generaţiile viitoare”, a declarat Natalia Intotero.

Organizarea evenimentului beneficiază de sprijinul a peste 50 de companii, care contribuie cu resurse, produse, servicii și echipe de voluntari.

Acestea participă la pregătirea terenului, transportul materialelor și asigurarea echipamentelor, precum și a mesei pentru participanți.

Inițiativei i se alătură și comunitățile din cinci universități și trei licee silvice.

Printre instituțiile universitare participante se numără Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

De asemenea, la plantare vor participa elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” din Brașov, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești și Liceul Tehnologic Silvic din Câmpina.

Organizatorii vor pune la dispoziția participanților toate materialele necesare activității de plantare, inclusiv unelte și mănuși.

Voluntarii vor beneficia și de apă, gustări și o masă caldă pe durata evenimentului.

Tentativa de record mondial va avea loc pe 7 noiembrie, iar validarea rezultatului va depinde de respectarea condiției ca fiecare participant să planteze corect cel puțin un arbore în intervalul stabilit.