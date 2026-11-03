Planul financiar pentru Crăciun 2026. Ce cumpărături trebuie făcute din noiembrie pentru a evita datoriile în ianuarie

Crăciunul aduce, pe lângă bucuria sărbătorilor, și unele dintre cele mai mari cheltuieli ale anului pentru familiile din România. Cadourile, masa festivă, decorațiunile și cumpărăturile de ultim moment pot consuma o parte importantă din veniturile lunare, mai ales atunci când toate sunt lăsate pentru decembrie. Organizarea bugetului încă din noiembrie, împărțirea cumpărăturilor pe săptămâni și stabilirea unor limite pentru fiecare categorie de cheltuieli pot ajuta familiile să evite împrumuturile și acumularea datoriilor la începutul anului 2027.

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute înaintea sărbătorilor este începerea cumpărăturilor fără o listă clară și fără stabilirea unei sume maxime. În lipsa unui plan, cheltuielile mici se pot aduna rapid, iar bugetul inițial poate fi depășit fără ca acest lucru să fie observat imediat.

Primul pas este întocmirea unei liste cu toate persoanele pentru care urmează să fie cumpărate cadouri. Pe lângă membrii familiei și prietenii apropiați, pot apărea cheltuieli pentru colegii de serviciu, schimburile de cadouri Secret Santa sau alte atenții oferite în perioada sărbătorilor.

Pentru fiecare persoană este util să fie stabilit un plafon financiar. De exemplu, în locul unui buget general pentru toate cadourile, fiecare nume de pe listă poate avea asociată o sumă maximă. În acest fel, totalul cheltuielilor poate fi calculat înainte de începerea cumpărăturilor.

În cazul copiilor, o soluție pentru evitarea cumpărăturilor impulsive este regula celor trei cadouri. Aceasta presupune alegerea unui lucru pe care copilul și-l dorește, a unuia de care are nevoie și a unui cadou cu rol educativ sau recreativ. Regula poate fi adaptată în funcție de vârstă și de posibilitățile financiare ale familiei.

Este important ca suma alocată cadourilor să nu afecteze banii necesari pentru facturi, alimente și alte cheltuieli obligatorii.

Noiembrie oferă posibilitatea distribuirii cumpărăturilor pe parcursul mai multor săptămâni, în loc ca toate produsele să fie achiziționate în zilele dinaintea Crăciunului.

În prima săptămână pot fi cumpărate cadourile pentru colegi, prieteni sau persoanele incluse în schimburile de cadouri organizate la serviciu. Acestea au, de regulă, bugete mai mici și pot fi achiziționate fără a aștepta apropierea sărbătorilor.

A doua săptămână poate fi dedicată ofertelor de Black Friday. Reducerile pot fi utile în cazul electronicelor, electrocasnicelor sau jucăriilor mai scumpe, însă numai dacă produsele se află deja pe lista de cumpărături. Prețurile ar trebui urmărite din timp, pentru a verifica dacă oferta reprezintă într-adevăr o economie.

Spre sfârșitul lunii noiembrie pot fi cumpărate articolele vestimentare, cosmeticele și cadourile destinate membrilor familiei. Astfel, în decembrie ar putea rămâne de achiziționat doar produsele alimentare proaspete și eventualele articole care nu pot fi cumpărate în avans.

Împărțirea cumpărăturilor nu înseamnă automat o economie dacă sunt utilizate carduri de credit sau servicii de plată amânată. Pentru a evita datoriile, fiecare achiziție trebuie să se încadreze în bugetul disponibil.

Masa festivă reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli în perioada sărbătorilor. Dorința de a pregăti cât mai multe feluri de mâncare poate duce însă la cumpărarea unor cantități care depășesc necesarul familiei.

O soluție este stabilirea meniului înainte de mersul la cumpărături. Numărul invitaților, zilele în care familia va lua masa acasă și eventualele vizite la rude trebuie luate în calcul pentru a evita pregătirea unor cantități excesive de mâncare.

De asemenea, o parte dintre ingredientele necesare preparatelor tradiționale pot fi cumpărate încă din noiembrie. Făina, zahărul, uleiul, nucile pentru cozonaci, conservele și băuturile cu termen de valabilitate suficient de lung pot fi achiziționate treptat.

Această metodă permite distribuirea cheltuielilor și evitarea aglomerației din magazine înaintea Crăciunului. Totuși, produsele trebuie cumpărate în funcție de preț și de necesarul real, nu doar pentru că pot fi depozitate mai mult timp.

Produsele perisabile, precum carnea, lactatele, fructele și legumele proaspete, pot fi lăsate pentru perioada apropiată sărbătorilor, în funcție de condițiile de păstrare și termenul de valabilitate.

Cadourile reprezintă o parte importantă a bugetului, dar există variante prin care costurile pot fi reduse fără a renunța complet la obiceiurile de sărbători.

Una dintre acestea este organizarea unui Secret Santa în familie. În loc ca fiecare membru să cumpere cadouri pentru toate rudele, participanții pot stabili un buget comun și pot extrage câte un nume. Fiecare cumpără astfel un singur cadou, în limita sumei convenite.

O altă variantă este pregătirea cadourilor acasă. Biscuiții decorați, turta dulce, dulcețurile sau alte produse realizate manual pot fi oferite celor apropiați, fără a presupune neapărat cheltuieli mari.

Pot fi utilizate și punctele acumulate prin programele de fidelitate ale magazinelor, supermarketurilor sau farmaciilor. Verificarea acestora înaintea cumpărăturilor poate aduce reduceri, în funcție de condițiile fiecărui program.

Este utilă și compararea prețurilor între magazine, în special pentru produsele care urmează să fie cumpărate în cantități mai mari. Un produs aflat la promoție nu reprezintă însă o economie dacă nu era necesar sau dacă achiziția duce la depășirea bugetului.

Planificarea financiară pentru Crăciun nu trebuie să se limiteze la cadouri și alimente. Înainte de stabilirea bugetului festiv, trebuie luate în calcul toate obligațiile lunare, inclusiv ratele, facturile, transportul și celelalte cheltuieli ale gospodăriei.

Suma rămasă după acoperirea acestor obligații poate fi împărțită între cadouri, alimente, decorațiuni și alte activități de sărbători. Este utilă și păstrarea unei rezerve pentru cheltuieli neprevăzute.

Pe măsură ce sunt făcute cumpărăturile, sumele cheltuite pot fi trecute într-o listă sau într-o aplicație de buget personal. Astfel, devine mai ușor de observat dacă o anumită categorie depășește limita stabilită.

Un alt aspect important este evitarea cumpărăturilor finanțate prin împrumuturi doar pentru a menține un anumit nivel al cheltuielilor festive. Ratele și dobânzile pot transforma cadourile cumpărate în decembrie într-o obligație financiară care continuă și în lunile următoare.

Pregătirile începute din noiembrie pot reduce presiunea financiară din decembrie. O listă de cumpărături, un buget realist și achizițiile realizate treptat pot face diferența între sărbători organizate în limita veniturilor disponibile și un început de an marcat de datorii.