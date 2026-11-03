Euro ar putea crește în următoarele 12 luni. Peste 83% dintre antreprenorii români se așteaptă la deprecierea leului

Peste 83% dintre antreprenorii români se așteaptă ca euro să se aprecieze în raport cu leul în următoarele 12 luni, potrivit unui sondaj. Proporția celor care anticipează o creștere puternică a cursului valutar s-a dublat față de anul trecut, ajungând la aproape 26%.

Potrivit sondajului realizat de INSCOP Research la comanda New Money, 83,3% dintre antreprenorii chestionați consideră că rata de schimb leu-euro va crește în următoarele 12 luni.

Dintre aceștia, 25,8% anticipează o creștere puternică, în timp ce 57,5% estimează o apreciere ușoară a monedei europene.

Doar 8,1% dintre respondenți cred că actualul curs valutar va rămâne neschimbat. Alți 4,5% se așteaptă la o scădere ușoară a euro, iar 0,1% anticipează o scădere puternică.

Totodată, 3,7% dintre antreprenori au declarat că nu știu cum va evolua cursul, iar 0,4% nu au oferit un răspuns.

O creștere a cursului leu-euro înseamnă că pentru cumpărarea unui euro vor fi necesari mai mulți lei, ceea ce echivalează cu deprecierea monedei naționale.

Comparativ cu ediția din 2025 a barometrului, proporția antreprenorilor care anticipează o creștere puternică a euro s-a dublat, de la 12,6% la 25,8%.

În schimb, ponderea celor care estimează o creștere ușoară a rămas aproape constantă, de la 57,9% anul trecut la 57,5% în 2026.

Diferența este și mai vizibilă față de 2024, când numai 5,4% dintre antreprenori anticipau o apreciere puternică a euro.

În același timp, procentul celor care cred că rata de schimb va rămâne neschimbată a scăzut de la 35,2% în 2024 la 22,1% în 2025 și la numai 8,1% în prezent.

Antreprenorii care conduc companii cu o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro anticipează o creștere a cursului într-o proporție mai mare decât media eșantionului.

În schimb, respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani și cei cu educație primară sau medie consideră mai frecvent că rata de schimb va rămâne stabilă.

Cursul valutar se numără și printre problemele semnalate de antreprenori în dezvoltarea afacerilor. Aproximativ 13,5% dintre respondenți l-au indicat drept un obstacol.

Cele mai frecvent menționate dificultăți sunt însă creșterea taxelor și impozitelor, indicată de 53,4% dintre antreprenori, instabilitatea politică internă, menționată de 40,3%, și inflația ridicată, semnalată de 30,9%.

Barometrul NewMoney–INSCOP a fost realizat telefonic în perioada 19-26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori.

Marja maximă de eroare a sondajului este de ±2,9%. Rezultatele reflectă așteptările antreprenorilor privind evoluția cursului valutar, nu o prognoză oficială a acestuia.