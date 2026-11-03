Alertă cu bombă pe aeroporturile europene. Avioane LOT, SAS și Ryanair, vizate de amenințări
SURSA FOTO: Pexels, Brett Sayles - Avioane, aeroport
Patru avioane au fost vizate marți de amenințări cu bombă în Polonia, Bulgaria și Spania. Aeroportul Modlin, de lângă Varșovia, a fost închis temporar după aterizarea unei aeronave LOT deviate de la destinația inițială. Incidente similare au fost raportate la bordul unor zboruri SAS și Ryanair, precum și al unui avion sosit din Israel pe aeroportul din Sofia.
Aeroportul Modlin din Varșovia a fost închis temporar după o amenințare cu bombă
Un avion LOT care efectua un zbor de la Londra Heathrow către Aeroportul Chopin din Varșovia a fost deviat marți către aeroportul Modlin, după primirea unei amenințări cu bombă.
Alarma a fost declanșată la ora 9:54, iar aeronava Boeing 737 MAX a aterizat la Modlin la ora 10:01. La bord se aflau 181 de persoane.
După aterizare, pasagerii au fost debarcați, iar avionul a fost direcționat către o zonă special desemnată pentru verificările echipelor de intervenție.
Aeroportul a fost închis temporar pentru desfășurarea procedurilor de securitate, însă ulterior și-a reluat activitatea.
Reprezentanții aeroportului au precizat că aeronava LOT este verificată de serviciile competente, în timp ce pasagerii și membrii echipajului așteaptă în sala de sosiri.
Alte două amenințări cu bombă au fost raportate în Polonia și Bulgaria
Un incident similar a vizat un avion SAS care efectua un zbor de la Copenhaga către Varșovia.
Aeronava a aterizat pe Aeroportul Chopin, unde autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă bombă la bord. Potrivit unui purtător de cuvânt, activitatea aeroportului nu a fost întreruptă.
Tot marți, un avion care venea din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia după primirea unei amenințări cu bombă prin e-mail.
Secretarul general al Ministerului bulgar de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că unitățile antiteroriste verifică aeronava pentru a identifica eventuale dispozitive explozive, potrivit Reuters.
Un avion Ryanair din Manchester a fost verificat de geniști pe aeroportul din Murcia
O altă amenințare cu bombă a vizat un avion Ryanair care efectua un zbor din Manchester către Murcia, în Spania.
Aeronava a aterizat la ora 10:50, potrivit unor surse guvernamentale spaniole citate de EFE și Agerpres.
La aeroport a fost mobilizat un dispozitiv de securitate format din echipe de urgență, polițiști și specialiști ai unității TEDAX din cadrul Gărzii Civile, responsabili cu dezamorsarea dispozitivelor explozive.
Geniștii au inspectat aeronava pentru a verifica amenințarea primită.
Un avion Wizz Air a fost deviat la Budapesta cu o zi înainte
Incidentele de marți au avut loc la numai o zi după ce un avion Wizz Air care efectua un zbor pe ruta Londra – Sofia a fost deviat către Budapesta, tot în urma unei amenințări cu bombă.
Astfel, în două zile consecutive, cinci zboruri europene au fost afectate de alerte de securitate.
Informațiile disponibile nu indică dacă amenințările au legătură între ele și nici dacă autoritățile au descoperit dispozitive explozive la bordul aeronavelor verificate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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