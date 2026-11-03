Alertă cu bombă pe aeroporturile europene. Avioane LOT, SAS și Ryanair, vizate de amenințări

Patru avioane au fost vizate marți de amenințări cu bombă în Polonia, Bulgaria și Spania. Aeroportul Modlin, de lângă Varșovia, a fost închis temporar după aterizarea unei aeronave LOT deviate de la destinația inițială. Incidente similare au fost raportate la bordul unor zboruri SAS și Ryanair, precum și al unui avion sosit din Israel pe aeroportul din Sofia.

Un avion LOT care efectua un zbor de la Londra Heathrow către Aeroportul Chopin din Varșovia a fost deviat marți către aeroportul Modlin, după primirea unei amenințări cu bombă.

Alarma a fost declanșată la ora 9:54, iar aeronava Boeing 737 MAX a aterizat la Modlin la ora 10:01. La bord se aflau 181 de persoane.

După aterizare, pasagerii au fost debarcați, iar avionul a fost direcționat către o zonă special desemnată pentru verificările echipelor de intervenție.

Aeroportul a fost închis temporar pentru desfășurarea procedurilor de securitate, însă ulterior și-a reluat activitatea.

Reprezentanții aeroportului au precizat că aeronava LOT este verificată de serviciile competente, în timp ce pasagerii și membrii echipajului așteaptă în sala de sosiri.

Un incident similar a vizat un avion SAS care efectua un zbor de la Copenhaga către Varșovia.

Aeronava a aterizat pe Aeroportul Chopin, unde autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă bombă la bord. Potrivit unui purtător de cuvânt, activitatea aeroportului nu a fost întreruptă.

Tot marți, un avion care venea din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia după primirea unei amenințări cu bombă prin e-mail.

Secretarul general al Ministerului bulgar de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că unitățile antiteroriste verifică aeronava pentru a identifica eventuale dispozitive explozive, potrivit Reuters.

O altă amenințare cu bombă a vizat un avion Ryanair care efectua un zbor din Manchester către Murcia, în Spania.

Aeronava a aterizat la ora 10:50, potrivit unor surse guvernamentale spaniole citate de EFE și Agerpres.

La aeroport a fost mobilizat un dispozitiv de securitate format din echipe de urgență, polițiști și specialiști ai unității TEDAX din cadrul Gărzii Civile, responsabili cu dezamorsarea dispozitivelor explozive.

Geniștii au inspectat aeronava pentru a verifica amenințarea primită.

Incidentele de marți au avut loc la numai o zi după ce un avion Wizz Air care efectua un zbor pe ruta Londra – Sofia a fost deviat către Budapesta, tot în urma unei amenințări cu bombă.

Astfel, în două zile consecutive, cinci zboruri europene au fost afectate de alerte de securitate.

Informațiile disponibile nu indică dacă amenințările au legătură între ele și nici dacă autoritățile au descoperit dispozitive explozive la bordul aeronavelor verificate.