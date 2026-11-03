Cristela Georgescu îi avertizează pe cei care îi critică soțul: Există un Dumnezeu și totul se plătește

Cristela Georgescu a adresat un mesaj celor care se bucură de arestarea preventivă a soțului său, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Declarațiile au fost făcute după o vizită cu pachet la Arestul Central din București. Ea a criticat modul în care este prezentat cazul în spațiul public și a invocat credința, suferința familiei și consecințele faptelor celor care îl comentează.

Cristela Georgescu a contestat felul în care este discutată situația juridică a soțului său în emisiunile de televiziune, susținând că acesta este prezentat ca fiind deja condamnat, deși beneficiază de prezumția de nevinovăție. În intervenția citată de stiripesurse.ro, ea s-a adresat atât comentatorilor din studiouri, cât și celor care își exprimă public dezacordul față de fostul candidat.

Reproșurile sale au inclus referiri la credință și la ceea ce a numit „legi duhovnicești”. Cristela Georgescu a susținut că persoanele care provoacă suferință familiei sale vor răspunde pentru faptele lor în fața lui Dumnezeu.

„În ochii tuturor acestor oameni care vorbesc despre el în diverse studiouri de televiziune, și să-i întreb, sunt conștienți că există legi duhovnicești, sunt conștienți că există un Dumnezeu și că totul se plătește, absolut totul? Deci durerea pe care ei o provoacă, mai ales unor copii, nu va rămâne, nu va trece, nu va trece. În fața lui Dumnezeul nu rămâie nicio lacrimă, nicio rugăciune, niciun fapt rău”, a transmis Cristela Georgescu.

Dincolo de criticile adresate celor care comentează cazul, soția fostului candidat a susținut că măsurile luate împotriva acestuia reprezintă o formă de „persecuție politică”. Aceasta este interpretarea exprimată de Cristela Georgescu asupra situației în care se află soțul său.

Ea a afirmat că inclusiv persoanele care privesc acum cu indiferență arestarea lui Călin Georgescu ar putea ajunge în împrejurări asemănătoare. Mesajul său a inclus astfel un apel la solidaritate, însoțit de un avertisment adresat celor care consideră că un asemenea caz nu îi poate afecta.

În aceeași intervenție, Cristela Georgescu a invocat suferința familiei și impactul pe care declarațiile publice despre fostul candidat îl au asupra copiilor.

În mesajul adresat susținătorilor, Cristela Georgescu a vorbit despre rolul credinței și despre sprijinul pe care aceștia îl pot oferi familiei în perioada arestării preventive. Ea a prezentat „postul și rugăciunea” drept resurse spirituale pentru persoanele care consideră că sunt supuse unor nedreptăți.

Soția fostului candidat le-a mulțumit celor care continuă să participe la proteste pentru eliberarea acestuia. Totodată, a afirmat că el își păstrează dragostea pentru România și pentru poporul român.

Referirile religioase au însoțit și alte intervenții în care Cristela Georgescu a formulat acuzații privind presupusa persecutare politică a soțului său. Pe 28 octombrie, după prelungirea arestării preventive, ea a reclamat presupuse abuzuri ale autorităților și încălcări ale dreptului la apărare.

În privința măsurii preventive, Curtea de Apel București a decis definitiv, pe 28 octombrie 2026, prelungirea arestării lui Călin Georgescu până la 27 noiembrie inclusiv. Dosarul este instrumentat de DIICOT și privește o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Arestarea preventivă nu echivalează cu o condamnare și nu stabilește vinovăția persoanei cercetate.

Separat, marți, 3 noiembrie, fostul candidat a fost adus în cătușe la Judecătoria Sectorului 1, în procesul în care este judecat pentru promovarea unor idei și doctrine fasciste și legionare.

Călin Georgescu a respins acuzațiile și a optat pentru procedura obișnuită de judecată. Următorul termen este stabilit pentru 15 decembrie, când urmează să fie audiată Elena Sechila.