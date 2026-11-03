Iulian Stanciu vinde și Flanco după ieșirea din eMAG. Ce planuri are cumpărătorul în tranzacția de 35 de milioane de euro

Iulian Stanciu și Dragoș Sîrbu au semnat un acord pentru vânzarea integrală a Flanco către Kotsovolos, companie din grupul grec PPC. Tranzacția are la bază o evaluare a companiei de 35 de milioane de euro și urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. Retailerul își va continua activitatea în România. Magazinele sale vor asigura și distribuția, instalarea și suportul tehnic pentru soluțiile energetice ale grupului cumpărător.

Vânzarea Flanco presupune transferul participației de 98% deținute de Iulian Stanciu și al pachetului de 2% care îi aparține lui Dragoș Sîrbu, directorul general al retailerului, potrivit comunicatului oficial al companiei. Cumpărătorul este Kotsovolos, prin Next Gen Retail Services Single Member S.A., parte a grupului PPC.

Valoarea de 35 de milioane de euro reprezintă evaluarea companiei, exprimată ca Enterprise Value, pe care se bazează acordul. Finalizarea tranzacției este prevăzută până la încheierea anului.

Decizia lui Iulian Stanciu vine după ce omul de afaceri și-a vândut, în acest an, și ultimele acțiuni deținute la eMAG și a părăsit compania pe care a condus-o timp de 17 ani.

Achiziția oferă grupului grec acces la piața românească de produse electrice și electronice, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua mari rețele de magazine fizice din țară.

Planul cumpărătorului prevede dezvoltarea în continuare a vânzărilor de produse IT&C și electrocasnice, alături de folosirea magazinelor și a infrastructurii logistice pentru livrări, instalări și intervenții tehnice la domiciliul clienților.

„Flanco anunţă semnarea unui acord pentru preluarea integrală a companiei de către Kotsovolos (Next Gen Retail Services Single Member S.A.), parte a Grupului PPC, unul dintre principalele grupuri energetice din Europa de Sud-Est. Tranzacţia presupune achiziţia a 100% din acţiunile Flanco Retail S.A. de la acţionarii acesteia, Iulian Stanciu (98%) şi Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco (2%) şi are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro. Prin aplicarea în România a modelului de succes implementat de Grupul PPC în Grecia, odată cu achiziţia Kotsovolos, această tranzacţie marchează intrarea Grupului pe o piaţă a produselor electrice şi electronice aflată în plină dezvoltare, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua cele mai mari reţele de magazine fizice din ţară. În paralel, Flanco va continua să îşi dezvolte activitatea de bază în retailul de produse IT&C şi electrocasnice, în timp ce reţeaua de magazine şi infrastructura logistică vor deveni şi o platformă esenţială de livrare şi servicii «last-mile» pentru Grupul PPC, asigurând ultima etapă a distribuţiei, instalării şi intervenţiilor tehnice direct la domiciliul consumatorilor. În acest context, PPC România va colabora îndeaproape cu Flanco, replicând modelul de succes al iniţiativelor comune şi al sinergiilor dezvoltate între PPC şi Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, vor fi promovate, distribuite şi susţinute prin servicii tehnice soluţiile integrate pentru tranziţia verde oferite de PPC România, inclusiv sisteme fotovoltaice rezidenţiale, pompe de căldură, staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi aplicaţii inteligente de gestionare a energiei”, a transmis Flanco.

Dimensiunea rețelei fizice este unul dintre argumentele invocate de cumpărător pentru această achiziție, într-o piață în care magazinele tradiționale generează aproximativ 70% din vânzări.

„Prin acest acord, Kotsovolos achiziționează o rețea națională puternică de 150 de magazine fizice în peste 100 de orașe din România, cu o suprafață totală de vânzări cu amănuntul de aproape 60.000 mp, o platformă logistică terță de 37.500 mp, peste 1.200 de angajați calificați și peste 14 milioane de vizite ale clienților anual. Într-o piață în care magazinele fizice tradiționale joacă un rol important, reprezentând aproximativ 70% din vânzări, prezența geografică extinsă asigură acces direct și o relație apropiată cu clienții, printr-o rețea care acoperă peste 55% din gospodăriile românești”, a precizat PPC.

Pentru Kotsovolos, preluarea retailerului român susține extinderea în Europa de Sud-Est și dezvoltarea unui model care reunește aparatura electronică, serviciile pentru locuințe și soluțiile energetice.

„Acordul pentru achiziţia Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piaţă cu perspective uriaşe, cu un capital uman excepţional şi consumatori pasionaţi de tehnologie, aşa cum este România. Achiziţia Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuţia planului nostru de afaceri, care urmăreşte crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice, menit să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri din Europa de Sud-Est şi să susţină activ tranziţia energetică în regiune”, a declarat Christos Karagiannakis, CEO Kotsovolos.

Acționarul majoritar leagă vânzarea de resursele necesare următoarei etape de dezvoltare, după transformarea companiei dintr-un retailer aflat în restructurare într-o rețea cu acoperire națională.

„Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât şi pentru piaţă, şi am reconstruit-o împreună cu Dragoş şi cu o echipă extraordinară. În toţi aceşti ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare reţea de retail de produse IT&C şi electrocasnice din România, cu 150 de magazine şi milioane de clienţi în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital şi un model integrat de retail, energie şi servicii pentru locuinţă, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia şi pe care îl aduce acum şi în România”, a declarat Iulian Stanciu.

Grupul PPC este prezent pe piața românească din 2023, când a cumpărat operațiunile locale ale Enel și a preluat activități de distribuție, furnizare și producție de energie.

Conform informațiilor publicate pe site-ul propriu, PPC este unul dintre principalele grupuri integrate de utilități energetice din Europa de Sud-Est, cu operațiuni în România, Grecia și Macedonia de Nord.

„Lider pe piața de energie din România și Grecia, Grupul PPC deservește aproximativ 8,6 milioane de clienți și furnizează anual aproximativ 32 TWh de electricitate”, precizează grupul.

Compania a fost înființată în august 1950 și este listată la Bursa de Valori din Atena din 2001.