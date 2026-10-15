Rețeaua de benzinării Gazprom din România, preluată de fostul șef al eMAG. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea integrală a NIS Petrol, compania care administrează rețeaua de benzinării Gazprom din România, de către antreprenorii Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu. Tranzacția presupune transferul a 100% din capitalul social și din drepturile de vot ale societății, prin intermediul companiei Argenta. Autoritatea de concurență a stabilit că operațiunea nu ridică probleme semnificative pentru mediul concurențial din România.

Rețeaua de benzinării Gazprom din România urmează să treacă sub controlul a doi antreprenori români, după ce Consiliul Concurenței a emis o decizie de neobiecțiune privind tranzacția.

Este vorba despre Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG, și Adrian Crețoiu, deținătorul companiei de consultanță în afaceri și management First All Energy Europe (FAEE).

Operațiunea a fost autorizată prin Decizia nr. 211/2026, în urma analizării efectelor pe care schimbarea controlului asupra NIS Petrol le-ar putea avea asupra concurenței.

Autoritatea a constatat că tranzacția intră sub incidența Legii concurenței nr. 21/1996, dar nu există motive serioase pentru a considera că aceasta ar afecta funcționarea normală a pieței.

„În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului în comun, indirect, de către domnii Iulian Stanciu şi Adrian Creţoiu, asupra NIS Petrol SRL”, se arată în documentul autorității.

Decizia reprezintă aprobarea tranzacției din perspectiva regulilor de concurență, operațiunea urmând să se realizeze în condițiile contractului încheiat între părți.

Preluarea NIS Petrol se realizează prin intermediul companiei Argenta, controlată în comun de cei doi antreprenori.

Potrivit documentelor analizate de Consiliul Concurenței, Argenta are o structură de acționariat în care Adrian Crețoiu deține 60% din acțiuni, iar Iulian Stanciu controlează restul de 40%.

Tranzacția are la bază un contract de vânzare-cumpărare încheiat între NIS a.d. Novi Sad, companie din Serbia, în calitate de vânzător, și Argenta, în calitate de cumpărător.

Contractul prevede transferul integral al capitalului social și al drepturilor de vot ale NIS Petrol.

Prin urmare, cei doi investitori vor exercita indirect controlul comun asupra societății care operează rețeaua de benzinării.

„Ca urmare a acestor tranzacţii, domnii Iulian Stanciu şi Adrian Creţoiu urmează să dobândească controlul în comun, indirect, asupra NIS Petrol”, se precizează în decizia Consiliului Concurenței.

Argenta desfășoară activități în domeniul fabricării construcțiilor metalice și a componentelor pentru structuri metalice.

Compania activează și în sectorul lucrărilor de construcții pentru proiecte utilitare destinate fluidelor, precum și în realizarea altor proiecte inginerești.

NIS Petrol are, în schimb, ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule.

Procedura de autorizare a început la 4 mai 2026, când a fost transmis Consiliului Concurenței formularul simplificat de notificare a operațiunii.

Documentul a fost înregistrat cu numărul RS-46/04.05.2026, în cadrul dosarului cu numărul unic 2601149.

Notificarea a vizat dobândirea controlului comun, indirect, asupra NIS Petrol de către Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu.

Potrivit deciziei, notificarea a devenit efectivă la 12 august 2026, după ce autoritatea a primit toate informațiile exacte și complete necesare analizării tranzacției.

Consiliul Concurenței a evaluat activitățile economice ale părților implicate, relațiile dintre acestea și eventualele efecte asupra piețelor pe care își desfășoară activitatea.

În urma verificărilor, autoritatea a concluzionat că operațiunea poate fi autorizată fără obiecțiuni.

Un element important în analiza autorității a fost faptul că activitățile părților implicate nu se suprapun pe aceleași piețe.

Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția nu generează suprapuneri orizontale între companiile implicate.

Totuși, operațiunea a fost analizată și din perspectiva unei posibile integrări verticale, deoarece activitățile cumpărătorilor și cele ale societății preluate se situează la niveluri diferite ale lanțului economic.

Potrivit documentului, părțile achizitoare activează în amonte, ca prestatori de servicii, în timp ce societatea vizată desfășoară activități pe o piață situată în aval.

Un alt element luat în calcul a fost nivelul cotelor de piață.

Conform informațiilor furnizate de părțile care au notificat tranzacția, cotele deținute pe piețele relevante sunt sub pragul de 30% prevăzut de Regulamentul privind concentrările economice.

Din acest motiv, autoritatea a stabilit că operațiunea nu generează piețe afectate în sensul analizei de concurență.

„Prin urmare, operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe teritoriul României, în sensul art. 11 din Legea Concurenţei”, se arată în decizie.

În aceste condiții, Consiliul Concurenței a apreciat că schimbarea controlului asupra NIS Petrol este compatibilă cu un mediu concurențial normal.

După emiterea deciziei de neobiecțiune, cei doi antreprenori trebuie să achite taxa de autorizare a concentrării economice.

Potrivit documentului, plata trebuie efectuată în termen de 30 de zile.

Valoarea taxei este calculată în funcție de cifra de afaceri comunicată de părțile care au notificat operațiunea.

Suma exactă nu este precizată în informațiile prezentate.

Autorizarea din partea Consiliului Concurenței confirmă faptul că instituția nu a identificat obstacole semnificative pentru concurență în legătură cu această preluare.

Decizia nu oferă însă detalii privind valoarea contractului de vânzare-cumpărare sau eventualele planuri ale noilor investitori pentru dezvoltarea rețelei de benzinării.

NIS Petrol este compania care administrează rețeaua de benzinării Gazprom din România și desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule.

Înaintea tranzacției, societatea este deținută integral de NIS a.d. Novi Sad, companie listată la Bursa de Valori din Belgrad, Serbia.

Potrivit informațiilor publice prezentate în documentația tranzacției, la 31 decembrie 2025, Gazprom Neft deținea 44,85% din capitalul social al NIS a.d. Novi Sad.

Republica Serbia avea o participație de 29,87%, iar restul capitalului era atribuit în informațiile furnizate altor acționari, fiind menționată și JSC Intelligence.

Prin contractul încheiat cu Argenta, NIS a.d. Novi Sad urmează să transfere integral participația deținută în NIS Petrol.

Astfel, operațiunea autorizată de Consiliul Concurenței privește preluarea întregii societăți care administrează rețeaua din România, nu doar achiziționarea unei participații minoritare.

Controlul asupra companiei va fi exercitat în comun, indirect, de Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu, prin intermediul Argenta, în care cei doi dețin participații de 40%, respectiv 60%.