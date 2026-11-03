Ministerul Mediului renunță, deocamdată, la achiziția unui avion de 20 de milioane de lei. Natalia Intotero: Nu avem bani pentru contract

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat marți că a suspendat procedura de achiziție a unui avion destinat monitorizării pădurilor, deoarece ministerul nu dispune de fondurile necesare. Aeronava, estimată la aproape 20 de milioane de lei, a fost eliminată din finanțarea prin PNRR în iunie 2025, iar motivele acestei decizii nu sunt cunoscute.

Achiziția avionului face parte dintr-un proiect inclus în jalonul 167 din PNRR, cu o valoare totală de aproximativ 42 de milioane de euro, destinat monitorizării pădurilor.

Potrivit Nataliei Intotero, pentru senzorul aerian LiDAR au fost deja cheltuite 22 de milioane de lei, sumă decontată prin PNRR.

Procedura de achiziție a aeronavei a început în 2024, când prima licitație, estimată la 72,5 milioane de lei, a fost anulată. În aprilie 2025, achiziția a fost reluată pentru aproximativ 20 de milioane de lei.

Două luni mai târziu, avionul a fost eliminat din finanțarea prin PNRR, însă procedura a continuat.

„Nu ştim motivul pentru care acest avion care s-a dorit a fi achiziţionat a fost scos din PNRR. Am aici un document din interior, de la colegii mei. În acest document nu se spun motivele pentru care cei de la Comisia Europeană au decis ca acest avion să nu mai fie achiziţionat prin PNRR”, a declarat Natalia Intotero.

Ministrul a precizat că a solicitat documentele privind această decizie și a discutat cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, dar încă așteaptă explicații.

Pe 14 mai 2026, în mandatul fostei conduceri a Ministerului Mediului, a fost desemnată câștigătoare o firmă din Bihor, pentru o ofertă de aproximativ 19,9 milioane de lei. Natalia Intotero susține că desemnarea câștigătorului s-a făcut deși ministerul nu avea fondurile necesare semnării contractului.

„Mi-a rămas mie pe masă un contract de aproximativ 20 de milioane de lei, fără nicio sursă de finanţare. În consecinţă, am decis să pun această procedură în aşteptare, până găsim o sursă de finanţare. Nu am semnat contractul”, a explicat ministrul. „În acest moment nu ne permitem să cheltuim aproximativ 20 de milioane de lei, de la bugetul de stat, pentru un avion”, a adăugat aceasta.

Pentru a evita ca echipamentul achiziționat prin PNRR să rămână neutilizat, Natalia Intotero a inițiat discuții cu alte instituții care ar putea avea nevoie de o aeronavă pentru activități similare.

Ministrul a solicitat constituirea unui grup de lucru la care să participe reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului Agriculturii, Ministerului Dezvoltării, inclusiv din domeniul cadastrului, și Ministerului Afacerilor Interne.

„Nu este normal ca acest Lidar aerian să rămână undeva prăfuit. Putem să avem inclusiv neplăceri din partea Comisiei Europene”, a avertizat Natalia Intotero.

Potrivit ministrului, instituțiile implicate urmează să identifice o soluție pentru utilizarea echipamentului, fără ca întreaga cheltuială pentru achiziția unui avion să fie suportată din bugetul unui singur minister.