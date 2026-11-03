Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită. Ministrul Energiei anunță noi măsuri și pentru carburanți

Autoritățile analizează prelungirea plafonării prețurilor la gaze naturale și modificarea ajutoarelor acordate consumatorilor vulnerabili. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat că sunt luate în calcul și măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți, inclusiv o posibilă ieftinire de 50 de bani pe litru.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că autoritățile iau în calcul prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

Potrivit acestuia, trecerea la o piață complet liberalizată necesită o perioadă de pregătire de aproximativ 12 luni, iar o eliminare rapidă a plafonării ar putea produce dificultăți similare celor întâlnite pe piața energiei electrice.

„Avem în calcul prelungirea schemei la gaze. Avem cantități sub ceea ce consumăm. Pentru a ajunge în piața liberalizată e nevoie de 12 luni. E o chestiune necesară și normală”, a explicat ministrul.

Chisăliță a precizat că, dacă măsura va fi aprobată, consumatorii ar putea plăti iarna viitoare prețuri la gaze apropiate de cele actuale.

O altă prioritate a Ministerului Energiei este sprijinirea consumatorilor vulnerabili, în contextul costurilor ridicate din sezonul rece.

Dumitru Chisăliță a anunțat că poartă discuții cu Ministerul Muncii pentru modificarea mecanismelor de acordare a ajutoarelor și reevaluarea pragurilor de venit.

„Aici avem discuții cu Ministerul Muncii, să venim cu mecanisme. Pragurile trebuie regândite”, a declarat ministrul.

Printre variantele analizate se află și creșterea pragului de venit până la 3.500 de lei, valoare menționată în programul de guvernare. Ministrul a precizat însă că aceasta reprezintă un scenariu maximal și că sunt evaluate mai multe modele.

De asemenea, este analizată o eventuală majorare a voucherului pentru energie, dar suma nu a fost stabilită.

„Până la final de an, poate chiar noiembrie, să avem în mod concret ce măsuri vom avea”, a afirmat Chisăliță.

Declarațiile vin în contextul în care facturile la electricitate ale consumatorilor casnici ar putea crește cu 10% până la 22% în această iarnă, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit estimărilor bazate pe ofertele publicate pe portalul ANRE.

În privința carburanților, ministrul Energiei a declarat că trebuie analizată plafonarea adaosului comercial la nivelul din 2025 și extinderea măsurilor la toate produsele petroliere.

Reducerea accizelor intră însă în atribuțiile Ministerului Finanțelor.

„E important să mergem pe această plafonare a adaosului comercial la nivelul din 2025 și să susținem ca Ministerul Finanțelor să ia în considerare toate produsele petroliere”, a explicat Chisăliță.

Întrebat dacă măsurile ar trebui extinse și la benzină, ministrul a confirmat că această posibilitate trebuie discutată.

El a menționat că ar putea fi aplicat un mecanism diferit, care să permită reduceri de preț similare celor urmărite în cazul motorinei.

Întrebat dacă ieftinirea ar putea ajunge la 50 de bani pe litru, ministrul a răspuns: „Poate să fie.”

Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie privind aplicarea unei asemenea reduceri.

Dumitru Chisăliță a recunoscut că există îngrijorări privind transportul produselor petroliere prin Marea Neagră, dar a precizat că nu au fost raportate incidente care să implice navele care transportă astfel de produse către Constanța.

În ceea ce privește producția de energie electrică, ministrul a afirmat că există premise pentru repornirea a cel puțin unui reactor de la Cernavodă, posibil chiar în noiembrie.

Autoritățile analizează zilnic echilibrul dintre consumul și producția de energie electrică, în condițiile unei perioade pe care ministrul a descris-o drept dificilă și atipică.

„Momentele în care consumul e mai mare decât producția, dar au fost momente și s-au trecut cu brio. Acum nu se întrevăd momente în care să rămânem fără posibilitate de import”, a declarat Chisăliță.

Ministrul a precizat că prima măsură luată după preluarea mandatului a fost aprobarea programului de iarnă, care înregistra întârzieri. Prioritățile actuale rămân sprijinirea consumatorilor vulnerabili și reevaluarea capacităților de producție.