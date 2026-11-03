AnimaWings prelungește suspendarea zborurilor până la sfârșitul anului. Ce anunță compania pentru pasagerii cu rezervări
SURSA FOTO: AnimaWings
AnimaWings prelungește suspendarea tuturor zborurilor regulate până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Operatorul aerian român a anunțat măsura după deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București, pe 28 octombrie. Pasagerii cu rezervări afectate primesc informații prin canalele oficiale ale companiei. Anterior, zborurile fuseseră suspendate până la 14 noiembrie inclusiv.
AnimaWings suspendă zborurile regulate până la 31 decembrie 2026 inclusiv
AnimaWings a decis să extindă până la sfârșitul anului perioada în care nu efectuează zboruri regulate, în contextul situației companiei și al reorganizării activității. Într-un anunț publicat pe site-ul propriu, operatorul prezintă și situația procedurii de insolvență deschise de Tribunalul București.
„AnimaWings informează pasagerii şi partenerii că, prin hotărârea pronunţată la data de 28 octombrie 2026, Tribunalul Bucureşti a admis deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii Anima Wings Aviation S.A., în dosarul nr. 44113/3/2026. Procedura se desfăşoară sub supravegherea administratorului judiciar desemnat, urmând ca măsurile privind activitatea companiei şi gestionarea obligaţiilor existente să fie stabilite în cadrul legal aplicabil”, a transmis compania.
Instanța respinsese anterior cererea inițială de intrare în insolvență, depusă de operatorul aerian în luna septembrie.
În ceea ce privește programul de zbor, reprezentanții societății au comunicat că „AnimaWings anunţă prelungirea suspendării tuturor zborurilor regulate până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv”.
Pasagerii cu rezervări afectate sunt informați prin canalele oficiale
Pentru rezervările afectate de suspendarea zborurilor, compania transmite pasagerilor informațiile și demersurile aferente prin canalele sale oficiale de comunicare. Acestea sunt comunicate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu măsurile stabilite în procedura de insolvență.
Operatorul le recomandă celor care au călătorii planificate să urmărească pagina pe care publică anunțurile privind situația companiei și etapele următoare.
„Regretăm impactul acestei situaţii asupra planurilor de călătorie ale pasagerilor noştri şi vă asigurăm că vom continua să comunicăm transparent orice actualizare relevantă. Recomandăm pasagerilor să urmărească această pagină pentru informaţii oficiale privind evoluţia situaţiei şi paşii următori”, au precizat reprezentanții companiei.
AnimaWings a invocat probleme tehnice repetate și creșterea costurilor
Dificultățile operaționale și financiare fuseseră prezentate de companie într-un anunț din 30 septembrie. La acel moment, operatorul declara că traversează un proces de reorganizare judiciară, inițiat pentru protejarea continuității activității și stabilizarea operațiunilor.
Reprezentanții societății puneau situația pe seama problemelor tehnice ale flotei, la care se adăugaseră presiunile economice și majorarea cheltuielilor de operare.
„Decizia vine în principal în urma problemelor tehnice repetate care au afectat disponibilitatea flotei şi au generat efecte succesive asupra activităţii operaţionale, comerciale şi financiare. Acestora li s-au adăugat presiunile contextului economic general şi creşterea costurilor de operare”, precizau oficialii firmei.
Suspendarea zborurilor a fost prelungită succesiv din octombrie
Calendarul suspendării a fost modificat prin mai multe comunicări ale operatorului, după ce prima perioadă anunțată viza zborurile programate între 2 și 24 octombrie 2026. Această măsură fusese făcută publică pe 1 octombrie.
Ulterior, pe 15 octombrie, compania a anunțat că operațiunile de zbor rămân suspendate până la 14 noiembrie 2026 inclusiv. Noul termen comunicat extinde suspendarea tuturor zborurilor regulate până la 31 decembrie 2026 inclusiv.
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