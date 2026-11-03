Programul Rabla a rămas fără bani pentru electrice în 5 minute. Cât de repede s-au închis celelalte înscrieri

Fondurile disponibile la reluarea Programului Rabla au fost epuizate la scurt timp după deschiderea înscrierilor. Bugetul pentru motociclete s-a terminat într-un minut, iar cel pentru mașini electrice și hibride, în cinci minute. Și sumele alocate autoturismelor cu motoare termice au fost consumate rapid. Sesiunea din România s-a închis după epuizarea banilor.

Programul Rabla a atras solicitări care au consumat, în doar câteva minute, bugetele destinate motocicletelor și autoturismelor electrice și hibride. Prima categorie rămasă fără finanțare a fost cea a motocicletelor, pentru care banii disponibili s-au terminat după numai un minut.

În cazul mașinilor electrice și hibride, fondurile au fost epuizate în cinci minute. Nici bugetul rezervat autoturismelor cu motoare termice nu a rămas disponibil mult timp, iar sesiunea de înscrieri a fost închisă.

Finanțarea pusă la dispoziția solicitanților a acoperit aproximativ 3.200 de ecotichete, cu valori diferite în funcție de tipul vehiculului cumpărat.

Sprijinul pentru achiziția unei mașini pe benzină sau GPL a pornit de la 10.000 de lei. Pentru un autoturism electric, reducerea a ajuns la 18.500 de lei.

Accesarea finanțării a fost condiționată de casarea unui autoturism cu o vechime mai mare de opt ani, obligație aplicabilă fiecărui beneficiar.

Redeschiderea înscrierilor a avut loc într-o perioadă de contracție a pieței auto, în care numărul mașinilor noi înmatriculate a coborât față de anul precedent.

În primele nouă luni ale anului, înmatriculările de autoturisme noi au fost cu peste 10% mai mici decât în intervalul corespunzător al anului trecut.

Finanțările acordate de stat nu au fost suficiente pentru a menține vânzările la nivelul anterior. Pentru mulți români, costul cumpărării unei mașini noi a continuat să fie dificil de acoperit, inclusiv în condițiile acordării unui ecotichet.