Rabla Auto 2026 se redeschide astăzi. Românii pot primi bani de la stat pentru o mașină nouă. Cât valorează ecotichetele

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00, pentru persoanele fizice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziție peste 35 de milioane de lei, bani rămași disponibili din sesiunea precedentă. Românii care vor să își cumpere o mașină nouă pot beneficia de ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului ales.

Administrația Fondului pentru Mediu redeschide marți, 3 noiembrie, începând cu ora 10:00, sesiunea de înscriere în Programul Rabla Auto 2026, destinată persoanelor fizice.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Județeană de Mediu Bacău, bugetul alocat acestei etape este de 35.389.000 de lei. Sumele provin din fonduri rezervate în sesiunea precedentă, pentru care beneficiarii nu au finalizat procedurile necesare obținerii finanțării.

Din bugetul total, 25.600.000 de lei sunt destinați achiziționării autoturismelor noi cu motoare termice, inclusiv GPL sau GNC, precum și autoturismelor hibride.

Alte 9.239.000 de lei sunt alocate mașinilor plug-in hibrid, electrice și celor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este disponibilă suma de 550.000 de lei.

Înscrierile se pot face până pe 31 decembrie 2026, la ora 23:59, însă programul se poate încheia mai devreme în cazul epuizării fondurilor.

Valoarea ecotichetului acordat prin Programul Rabla Auto 2026 depinde de categoria vehiculului achiziționat.

Pentru un autoturism electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, finanțarea ajunge la 18.500 de lei.

Persoanele care aleg un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică pot beneficia de un ecotichet în valoare de 15.000 de lei.

În cazul autoturismelor hibride, sprijinul financiar este de 12.000 de lei, în timp ce pentru mașinile cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPL sau GNC, și pentru motociclete, valoarea ecotichetului este de 10.000 de lei.

Persoanele interesate trebuie să acceseze platforma oficială a Administrației Fondului pentru Mediu, disponibilă la adresa https://inscrierionline.afm.ro.

Pentru noua sesiune sunt valabile numai cererile de finanțare disponibile în aplicație începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Solicitanții trebuie să descarce formularul, să îl completeze și să îl încarce în platformă.

După depunerea cererii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita bugetului disponibil.

Ulterior, beneficiarii au la dispoziție 10 zile pentru a introduce seria de șasiu a autovehiculului uzat, pentru a încărca documentele solicitate prin ghidul de finanțare și pentru a selecta un producător validat.

Autoritățile avertizează că nerespectarea termenelor sau a etapelor obligatorii poate duce la pierderea finanțării rezervate.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a precizat că reluarea înscrierilor are drept scop utilizarea banilor rămași disponibili și acordarea finanțărilor unui număr cât mai mare de persoane.

„Această nouă oportunitate vine în sprijinul românilor care nu au reușit să se înscrie în sesiunea anterioară și care își doresc să beneficieze de facilitățile oferite prin program. Obiectivul nostru este de a valorifica eficient fondurile disponibile, astfel încât acestea să ajungă la un număr cât mai mare de beneficiari”, a declarat Florin Bănică.

Condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al AFM, la adresa https://www.afm.ro/rabla_auto_pf.php.

Finanțările sunt acordate în limita bugetelor disponibile pentru fiecare categorie de vehicule.