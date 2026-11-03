Ministrul Justiției, negocieri cu sindicatele din sistemul judiciar. Ce schimbări sunt analizate pentru salarii, posturile de grefier și reforma penitenciarelor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit luni, 2 noiembrie, cu reprezentanții Blocului Național Sindical și ai Sindicatului Național al Grefei Judiciare – Dicasterial, pentru a discuta problemele angajaților din sistemul judiciar. Pe agenda discuțiilor s-au aflat statutul grefierilor, suplimentarea posturilor din instanțe, salarizarea personalului ONRC și reforma Administrației Naționale a Penitenciarelor.

La întâlnire au participat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), Cătălin Trăistaru, președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare (SNGJ) – Dicasterial, și Alina Sârbu, reprezentantă a aceleiași organizații sindicale.

Potrivit Ministerului Justiției, una dintre principalele teme abordate a fost statutul profesiei de grefier. Discuțiile au vizat necesitatea adaptării și dezvoltării cadrului legislativ aplicabil acestei categorii profesionale, în raport cu responsabilitățile și atribuțiile pe care grefierii le îndeplinesc în sistemul judiciar.

În acest context, participanții au analizat posibilitatea identificării unor soluții legislative și administrative pentru consolidarea statutului profesional al grefierilor și îmbunătățirea condițiilor în care personalul auxiliar de specialitate își desfășoară activitatea.

Un alt subiect important a fost suplimentarea numărului de posturi de grefier în cadrul instanțelor judecătorești. Ministerul Justiției a prezentat demersurile întreprinse în acest sens, măsura urmărind consolidarea capacității administrative a instanțelor și susținerea activității acestora.

Inițiativa face parte din obiectivele privind dezvoltarea politicii de resurse umane la nivelul sistemului judiciar, prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public 2025–2029, precum și în planul de acțiune aferent.

Pe agenda întrevederii s-au aflat și salarizarea, precum și schemele de personal ale angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Discuțiile au vizat importanța asigurării unui cadru profesional și administrativ adecvat pentru desfășurarea activității instituției.

Reforma Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a reprezentat un alt punct al întâlnirii. Potrivit comunicatului, subiectul a fost abordat în contextul proceselor de modernizare și eficientizare instituțională, dar și al necesității consolidării capacității sistemului penitenciar și asigurării unor condiții corespunzătoare pentru personal.

Ministrul Justiției a subliniat rolul resursei umane în funcționarea instituțiilor din subordinea sau coordonarea ministerului. Potrivit acestuia, reformele și măsurile de modernizare trebuie să pornească de la realitățile instituționale, de la nevoile angajaților și de la responsabilitatea furnizării unor servicii publice de calitate.