Funcție de top la CJUE: 20.000 euro pe lună, locuință și alte beneficii pentru viitorul grefier

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a deschis un proces de recrutare pentru ocuparea postului de grefier. Funcția este una de nivel înalt și vine cu un pachet salarial estimat la 20.000 de euro lunar. Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Pe lângă remunerația de bază, sunt prevăzute o indemnizație de locuință de 15% din salariu, alocații pentru familie și decontarea cheltuielilor de transport.

Reprezentanții sindicali au prezentat informații detaliate despre rolul disponibil la CJUE. Funcția de grefier este descrisă ca având atribuții extinse de coordonare și administrare la nivel instituțional.

Potrivit informațiilor comunicate, responsabilitățile includ gestionarea activității personalului și a serviciilor administrative. Mandatul pentru această poziție este stabilit la o durată de șase ani.

Pentru această poziție, sindicatul a transmis o descriere amplă a responsabilităților și a importanței instituționale. Grefierul este prezentat ca având un rol central în susținerea activității jurisdicționale europene și în organizarea fluxurilor administrative.

Funcția implică gestionarea bugetului instituției și coordonarea resurselor interne. De asemenea, sunt evidențiate atribuții de nivel executiv în structura CJUE.

În materialul transmis apare și următorul fragment: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) caută un nou grefier. Vă prezentăm mai jos toate detaliile despre acest post de rang înalt, beneficiile uriașe și modul în care puteți aplica, potivit celor relatate de Luju.ro.

Grefierul nu face doar muncă de secretariat juridic. El are un rol de conducere foarte important. Ajută instanța în toate procesele europene. Este Secretarul General al întregii instituții.

Conduce tot personalul și administrează serviciile CJUE. Gestionează bugetul și banii acestei instituții europene. Numirea în această funcție se face pentru o perioadă de 6 ani.”*

În același material sunt evidențiate atât componenta financiară, cât și dimensiunea profesională a postului. Sunt menționate beneficii salariale asociate unui nivel de conducere înalt în structura europeană. De asemenea, este subliniat caracterul de vârf al carierei în domeniul juridic pentru această funcție.

Accesul la concurs este condiționat de îndeplinirea unor criterii stricte. Candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. Este necesară absolvirea unor studii superioare în domeniul dreptului, finalizate cu diplomă universitară. Sunt cerute cunoștințe solide privind dreptul Uniunii Europene și activitatea instanțelor europene.

De asemenea, este impus un minimum de 15 ani de experiență profesională, dintre care o parte relevantă în funcții de conducere, precum și cunoașterea foarte bună a limbilor engleză și franceză.

Depunerea candidaturilor se realizează exclusiv prin e-mail, la adresa Greffier.CJUE@curia.europa.eu. Termenul limită pentru transmiterea dosarelor este 24 iunie 2026, ora 12:00.

Dosarul trebuie să includă un CV detaliat cu informații despre studii, experiență profesională și competențe lingvistice. Este solicitată și o scrisoare de viziune de maximum cinci pagini, în care candidații își prezintă propunerea de exercitare a funcției.