Prețul petrolului crește după informațiile privind un atac american asupra unei insule iraniene. Piețele urmăresc evoluția conflictului din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au înregistrat creșteri ușoare marți, 3 noiembrie, după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite au atacat insula iraniană Qeshm. Evoluția a readus în atenția piețelor riscul unei escaladări a conflictului, care durează de opt luni, precum și posibilitatea unor perturbări prelungite ale aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

La ora 03:55 GMT, petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referință pe piața americană, se tranzacționa la 96,66 dolari pe baril, în creștere cu 20 de cenți, respectiv 0,21%. În același timp, contractele futures pentru petrolul Brent, de referință la nivel internațional, au avansat cu 3 cenți, echivalentul a 0,03%, până la 104,8 dolari pe baril.

Creșterile au venit după o ședință în care ambele cotații de referință pierduseră peste 7% luni, notează Reuters. Scăderea fusese determinată de discuțiile dintre oficiali iranieni și qatarezi, care alimentaseră speranțele privind încheierea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Potrivit unei informații publicate marți de Wall Street Journal, care citează oficiali americani, Statele Unite au atacat insula iraniană Qeshm. Unii dintre oficialii citați au descris operațiunile drept defensive, având ca obiectiv împiedicarea Iranului de a avea libertatea de a ataca navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Informația a determinat o reevaluare a riscurilor geopolitice de către participanții la piața petrolului. Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade, a apreciat că informațiile despre atac au readus o primă de risc în prețul petrolului. Piețele începuseră să ia în calcul o evoluție diplomatică a conflictului, însă apariția informațiilor despre continuarea activităților militare a schimbat din nou perspectiva investitorilor.

Pe de altă parte, creșterea limitată a cotațiilor sugerează că o primă substanțială de risc geopolitic este deja inclusă în prețurile petrolului. Priyanka Sachdeva, responsabilă de analiza piețelor la Phillip Nova, a explicat că, în absența unor dovezi concrete privind noi perturbări ale aprovizionării fizice sau afectarea infrastructurii energetice esențiale, informațiile de ultimă oră ar putea să nu fie suficiente pentru a susține o nouă creștere importantă a prețurilor.

În paralel cu evoluțiile militare, Teheranul a anunțat luni că discuțiile dintre Iran și Statele Unite pentru încheierea războiului continuă.

Declarația a venit după mai multe zile de negocieri între oficialii iranieni și mediatorii qatarezi. Discuțiile s-au încheiat cu propuneri modificate, însă fără să fie obținut un acord.

Tot luni, președintele american Donald Trump a exprimat îndoieli cu privire la posibilitatea de a pune în aplicare amenințarea privind reluarea atacurilor militare împotriva Iranului. În același timp, acesta a afirmat că un acord cu Teheranul ar putea fi posibil.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, de asemenea, că liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a acordat guvernului anumite prerogative pentru desfășurarea negocierilor de pace.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran, început la sfârșitul lunii februarie 2026, a redus puternic traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Înainte de izbucnirea războiului, această rută maritimă asigura tranzitul a aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol brut și gaze naturale.

Reducerea traficului prin strâmtoare reprezintă unul dintre factorii care au alimentat îngrijorările privind aprovizionarea globală cu energie. Orice nouă escaladare militară ar putea prelungi perturbările și ar putea influența în continuare evoluția cotațiilor internaționale.

Războiul din Iran este, totodată, unul dintre principalele motive pentru nivelul ridicat al prețurilor benzinei, care reprezintă o presiune asupra alegătorilor americani. În acest context, Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru a pune capăt conflictului.

Petrolul Brent a încheiat luna octombrie la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni. Evoluția a fost determinată de temerile că tensiunile din Orientul Mijlociu s-ar putea intensifica din nou după alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru marți.

Pe lângă negocierile privind conflictul cu Iranul, administrația americană pregătește și o nouă rundă de discuții între Ucraina și Rusia.

Statele Unite vor reuni delegațiile celor două țări la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie 2026. Întâlnirea va avea ca obiectiv discutarea modalităților de încheiere a războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, a acordurilor privind securitatea postbelică și a măsurilor de detensionare.

Evoluțiile diplomatice și militare din Orientul Mijlociu, alături de perspectivele negocierilor dintre Rusia și Ucraina, rămân urmărite de piețele internaționale, în contextul în care riscurile geopolitice continuă să influențeze prețurile energiei.