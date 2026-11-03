Bursa americană stagnează de cinci luni. Ce se întâmplă cu acțiunile marilor companii

Indicele S&P 500 a revenit aproape exact la nivelul de la sfârșitul lunii mai, însă evaluările companiilor americane au scăzut considerabil în raport cu profiturile estimate. Indicatorul care compară prețul acțiunilor cu câștigurile viitoare a ajuns la cel mai redus nivel din aprilie 2025, sub mediile ultimilor cinci și zece ani. Investitorii devin tot mai atenți la rentabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială.

Indicele S&P 500 a închis ședința de vineri la 7.580,07 puncte, cu doar 0,01 puncte peste nivelul de 7.580,06 puncte înregistrat pe 29 mai. În spatele acestei stagnări se află însă o schimbare importantă a evaluărilor companiilor listate.

Potrivit datelor FactSet, raportul dintre prețul acțiunilor și profiturile estimate pentru următoarele 12 luni, cunoscut drept forward P/E, a coborât recent la 18,5. Este cel mai redus nivel din aprilie 2025, când piețele financiare au fost afectate de turbulențele provocate de politica tarifară a președintelui Donald Trump.

Indicatorul se situează sub media ultimilor cinci ani, de 20,14, și sub media ultimilor zece ani, de 19,55.

De la începutul anului, raportul forward P/E al S&P 500 a scăzut cu aproape 17%, deși indicele a acumulat un avans de peste 10% în 2026.

Explicația este că estimările privind profiturile companiilor au crescut mai rapid decât prețurile acțiunilor, transmite MarketWatch.

Anthony Saglimbene, strateg-șef de piață la Ameriprise, a explicat pentru MarketWatch că atenția investitorilor s-a mutat de la creșterea profiturilor către rezultatele concrete ale investițiilor în inteligența artificială.

Deși marile companii tehnologice au raportat câștiguri solide și continuă să investească sume importante în infrastructura AI, veniturile generate de aceste tehnologii au fost sub așteptări.

În plus, o parte tot mai mare a investițiilor este finanțată prin împrumuturi, ceea ce alimentează întrebările privind profitabilitatea viitoare.

Potrivit lui Saglimbene, acțiunile tehnologice au înregistrat o volatilitate mai ridicată, limitând evoluția generală a pieței.

Investitorii au început să reducă expunerea la companiile care au susținut creșterea bursei în ultimii ani și să se orienteze către titluri care anterior au rămas în urmă.

Această schimbare este vizibilă în evoluția indicelui S&P 500 ponderat egal, care a câștigat 4,7% în ultimele cinci luni, în timp ce indicele tradițional, ponderat după capitalizarea companiilor, a stagnat.

Sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul al treilea indică o creștere puternică a profiturilor.

Conform FactSet, după publicarea rezultatelor de către aproximativ 60% dintre companiile incluse în S&P 500, rata combinată de creștere anuală a câștigurilor depășește 30%.

Pentru trimestrul al patrulea este anticipată o creștere de aproximativ 25%, iar pentru 2027 analiștii de pe Wall Street estimează un avans al profiturilor de peste 16%.

Cu toate acestea, rezultatele raportate până acum au depășit estimările privind profitul pe acțiune cu numai 1,9%, comparativ cu media de aproximativ 7,5% din ultimii cinci ani.

Saglimbene a explicat că principala provocare pentru companii este să confirme prin rezultate financiare așteptările deja reflectate în evaluările bursiere, în special în sectorul tehnologic, unde anticipările privind inteligența artificială sunt foarte ridicate.

Un raport P/E mai redus poate face acțiunile mai atractive din perspectiva evaluării, însă nu reprezintă o garanție că prețurile vor crește pe termen scurt.

Anthony Saglimbene consideră că nivelul actual al indicatorului este sănătos, dar nu exclude noi scăderi sau episoade de volatilitate până la sfârșitul anului.

Acesta a subliniat că fundamentele economice rămân relativ solide, însă o mare parte a perspectivelor favorabile este deja inclusă în prețurile acțiunilor.

Pe piața americană, ședința de luni s-a încheiat predominant în scădere. S&P 500 a pierdut 0,5%, iar Nasdaq Composite, indicele cu o pondere importantă a companiilor tehnologice, a coborât cu 1,1%.

În schimb, indicele Dow Jones Industrial Average a avansat cu 0,4%, potrivit datelor FactSet.